Style đắt đỏ của "gái nhà nghèo" Dương Siêu Việt trong phim mới

Trong bộ phim Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây, Dương Siêu Việt vào vai Trịnh Vũ - một cô gái có hoàn cảnh khó khăn, phải vừa đi học vừa làm đủ nghề để kiếm tiền chăm lo cho gia đình. Nhân vật thường xuyên rơi vào cảnh đói lả, thậm chí phải ăn cả đồ ăn hết hạn vì không đủ tiền trang trải cuộc sống. Thế nhưng, điều khiến khán giả chú ý không chỉ là câu chuyện mưu sinh đầy vất vả của Trịnh Vũ mà còn là gu ăn mặc của cô. Dù chỉ diện những món đồ cơ bản, đôi khi là trang phục bình dân hay áo mua tại cửa hàng tiện lợi, Dương Siêu Việt vẫn tạo nên diện mạo cuốn hút, khiến nhiều người muốn tìm mua và học theo.

Vai diễn nghèo khó nhưng gu thời trang vẫn gây chú ý

Trong phim, Trịnh Vũ là cô gái trẻ phải gánh trên vai nhiều trách nhiệm. Mẹ cô sống trong tình trạng thực vật, em trai bị khiếm thính, còn bản thân vừa phải theo đuổi việc học vừa xoay xở với nhiều công việc khác nhau để duy trì cuộc sống gia đình. Lịch trình dày đặc khiến nhân vật gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Có những lúc cô mệt mỏi, đói đến lả người và phải chấp nhận ăn những món thực phẩm đã hết hạn sử dụng.

Với hoàn cảnh như vậy, tạo hình của Trịnh Vũ được xây dựng theo hướng giản dị, thực tế. Cô thường xuất hiện trong những chiếc áo len, áo khoác rộng, quần dài tối màu hoặc các món đồ cơ bản vốn quen thuộc với sinh viên. Trang phục không có quá nhiều chi tiết cầu kỳ, cũng không chạy theo những xu hướng thời trang nổi bật. Tuy nhiên, chính sự đơn giản ấy lại tạo nên sức hút riêng. Dương Siêu Việt có cách diện đồ tự nhiên, kết hợp màu sắc hài hòa và lựa chọn phom dáng thoải mái, khiến những bộ trang phục bình thường cũng trở nên đáng chú ý.

Đáng nói, ngay cả những món đồ tưởng chừng rất đời thường như áo đồng phục cửa hàng tiện lợi cũng được khán giả quan tâm. Thay vì tạo cảm giác xuề xòa, cách phối đồ của nữ diễn viên vẫn mang đến vẻ ngoài trẻ trung, gần gũi. Đây cũng là lý do phong cách của nhân vật nhanh chóng trở thành nguồn cảm hứng cho những cô gái yêu thích kiểu ăn mặc đơn giản, dễ ứng dụng.

Tranh cãi vì tạo hình chưa thực sự giống một cô gái nghèo khó

Dù nhận được nhiều lời khen về diện mạo, tạo hình của Dương Siêu Việt trong phim cũng vấp phải một số ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng ngoại hình của Trịnh Vũ có phần chỉn chu quá mức so với hoàn cảnh nhân vật. Dù liên tục tất bật giữa việc học và làm, thường xuyên thiếu ăn, thiếu ngủ, cô vẫn sở hữu mái tóc bóng mượt, dày dặn và được tạo kiểu rất gọn gàng.

Đặc biệt, phần tóc mái của nữ diễn viên luôn giữ được độ cong đẹp mắt, các lọn tóc vào nếp khá hoàn hảo. Điều này khiến một số người cảm thấy nhân vật giống như một ngôi sao được tạo hình chỉn chu hơn là một cô gái đang phải chật vật mưu sinh. Với họ, nếu muốn khắc họa rõ hơn sự vất vả của Trịnh Vũ, ê-kíp có thể tiết chế phần trang điểm, kiểu tóc và những chi tiết chăm chút ngoại hình.

Trang phục của nhân vật cũng là chủ đề được bàn luận. Dù nhìn qua khá bình dân, nhiều món đồ Dương Siêu Việt diện trong phim lại đến từ các thương hiệu thời trang nội địa và quốc tế, với mức giá trải rộng từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, thậm chí có thiết kế lên tới hàng chục triệu đồng. Sự chênh lệch giữa hoàn cảnh kinh tế của nhân vật và giá trị thực tế của trang phục khiến một số khán giả cho rằng tạo hình chưa thực sự thuyết phục.

Dương Siêu Việt được bênh vực, phong cách đời thường vẫn đáng học hỏi

Ở chiều ngược lại, không ít khán giả lên tiếng bênh vực nữ diễn viên. Họ cho rằng việc Trịnh Vũ có mái tóc đẹp hay diện những món đồ hàng hiệu không đồng nghĩa với việc Dương Siêu Việt thể hiện chưa tốt một cô gái nghèo. Bởi trên thực tế, ngoại hình và điều kiện kinh tế không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với nhau. Một người có hoàn cảnh khó khăn vẫn có thể sở hữu mái tóc đẹp, biết chăm chút bản thân hoặc có những món đồ được mua từ trước.

Bản thân Dương Siêu Việt cũng từng có xuất thân không mấy dư dả. Cô được biết đến với câu chuyện nghỉ học sớm để đi làm kiếm tiền, trải qua giai đoạn cuộc sống còn nhiều thiếu thốn trước khi bước chân vào ngành giải trí. Những hình ảnh thời chưa nổi tiếng của nữ diễn viên cũng từng thu hút sự chú ý bởi mái tóc dày, óng ả. Vì vậy, một số người cho rằng mái tóc đẹp vốn là đặc điểm ngoại hình tự nhiên của cô, không nhất thiết phải thay đổi chỉ để phù hợp với hình dung về một nhân vật nghèo khó.

Về trang phục, nhiều ý kiến cũng nhận xét Trịnh Vũ không thực sự ăn mặc xa hoa. Phần lớn các món đồ đều có kiểu dáng cơ bản, màu sắc thiên về tông tối hoặc trung tính, phom rộng rãi và dễ vận động. Đây vốn là những lựa chọn quen thuộc của nhiều nữ sinh viên, đặc biệt với người phải di chuyển liên tục giữa trường học và nơi làm thêm. Việc một số trang phục đến từ thương hiệu có giá bán cao có thể liên quan đến lựa chọn tạo hình của ê-kíp, nhưng không làm mất đi tính ứng dụng của những công thức phối đồ mà nhân vật thể hiện.

Tủ đồ của Trịnh Vũ trở thành gợi ý mặc đẹp cho giới trẻ

Bỏ qua những tranh luận về độ chân thực của tạo hình, phong cách Trịnh Vũ vẫn có nhiều điểm đáng tham khảo. Những chiếc áo len rộng, áo khoác dáng cơ bản, quần dài tối màu hay trang phục mua nhanh tại cửa hàng tiện lợi đều là các món đồ dễ tìm và không khó để phối lại. Chị em có thể học cách kết hợp những gam màu trung tính, ưu tiên phom dáng thoải mái và tạo điểm nhấn bằng kiểu tóc, túi xách hoặc giày dép phù hợp.

Điểm hấp dẫn của phong cách này nằm ở chỗ không cần quá nhiều món đồ nổi bật vẫn có thể tạo nên diện mạo hài hòa. Một chiếc áo len đơn giản phối cùng quần jeans, thêm áo khoác rộng khi trời lạnh đã đủ mang đến vẻ ngoài trẻ trung, tự nhiên. Đây cũng là kiểu trang phục phù hợp với nhịp sống thường ngày, từ đi học, đi làm đến dạo phố.

Có thể nói, Dương Siêu Việt đã khiến thời trang của Trịnh Vũ trở thành một trong những điểm được bàn luận bên cạnh nội dung phim. Dù vẫn còn ý kiến khác nhau về mức độ chân thực của tạo hình, sức hút từ những bộ trang phục đơn giản là điều khó phủ nhận. Đôi khi, mặc đẹp không nhất thiết phải diện những thiết kế cầu kỳ hay chạy theo xu hướng đắt đỏ; chỉ cần chọn đúng phom dáng, màu sắc và biết cách kết hợp, những món đồ bình dân cũng đủ giúp người mặc ghi điểm.