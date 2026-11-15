Sao nữ từng bị chê diễn dở nhất Cbiz "lột xác" khiến khán giả bất ngờ

Dù không sở hữu dàn diễn viên đình đám hay được quảng bá rầm rộ trước khi lên sóng, Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây vẫn nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Đáng chú ý, tâm điểm bàn luận của bộ phim lại là Dương Siêu Việt, nữ diễn viên từng bị xem là một trong những trường hợp gây thất vọng nhất về diễn xuất của Cbiz.

Trong phim, Dương Siêu Việt đảm nhận vai Trịnh Vũ, cô gái có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Mẹ nằm liệt giường trong tình trạng sống thực vật, em trai bị khiếm thính, gia đình lại chồng chất nợ nần. Để duy trì cuộc sống, Trịnh Vũ phải dựa vào học bổng, làm thêm, nhận giao hàng và chắt chiu từng khoản tiền nhỏ. Đây là kiểu nhân vật không có cuộc sống màu hồng thường thấy trong phim thần tượng, mà phải vật lộn với những áp lực rất cụ thể của cơm áo gạo tiền.

Điểm đáng ghi nhận là Dương Siêu Việt đã có sự thay đổi rõ rệt trong cách thể hiện nhân vật. Thay vì cố gắng phô diễn cảm xúc bằng những biểu cảm mạnh, cô lựa chọn lối diễn tiết chế hơn. Trong những phân cảnh đau khổ, nữ diễn viên không còn liên tục nhăn mặt hay gào khóc mà biết sử dụng ánh mắt, dáng vẻ và những phản ứng nhỏ để thể hiện tâm trạng. Có cảnh Trịnh Vũ ngồi thu mình ở góc tường, vùi mặt vào đầu gối, cố nén tiếng khóc. Đôi mắt đỏ hoe nhưng nhân vật vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc, tạo được sự đồng cảm với người xem.

Khán giả nhận xét Dương Siêu Việt đã thể hiện được sự mệt mỏi, bất lực của một người bị cuộc sống bào mòn. Cô không còn khiến người xem chỉ chú ý đến gương mặt xinh đẹp mà phần nào tạo được cảm giác nhân vật Trịnh Vũ đang thực sự tồn tại trên màn ảnh. Từng trải qua những năm tháng làm việc vất vả, tự mình kiếm sống của Dương Siêu Việt cũng giúp cô có thêm sự đồng cảm khi hóa thân vào nhân vật.

Sự tiến bộ này càng gây chú ý nếu nhìn lại hành trình đóng phim của Dương Siêu Việt. Suốt nhiều năm, cô thường xuyên bị khán giả chê bai diễn xuất, thậm chí bị gọi là một trong những sao nữ diễn dở nhất showbiz Hoa ngữ.

Diễn xuất của Dương Siêu Việt trước đây thường mắc 2 lỗi lớn. Có những phân cảnh cô gần như không thể hiện được cảm xúc, đôi mắt vô hồn, gương mặt đơ cứng và biểu cảm hạn chế. Nhưng khi cố gắng thể hiện tâm trạng nhân vật, người đẹp 9x lại dễ rơi vào tình trạng diễn quá đà, trợn mắt, ngũ quan bay loạn, khiến biểu cảm trên gương mặt trở nên thiếu tự nhiên.

Từ Luận Anh Hùng Ai Mới Là Anh Hùng, Trọng Tử đến các phim hiện đại như Em Đến Cùng Mùa Hè, Thành Phố Lý Tưởng, Dương Siêu Việt hiếm khi nhận được những lời khen thực sự thuyết phục về năng lực diễn xuất. Những vai diễn của cô thường bị lu mờ bởi hạn chế trong cách biểu đạt cảm xúc, khiến danh tiếng gắn liền với tranh cãi nhiều hơn là sự công nhận.

Dẫu vậy, vai Trịnh Vũ chưa thể chứng minh Dương Siêu Việt đã hoàn toàn thoát khỏi những hạn chế trước đây. Khi nhân vật phải trải qua những chuyển biến tâm lý phức tạp, đan xen giữa tủi thân, đau đớn và bất lực, cách thể hiện cảm xúc của cô đôi lúc vẫn còn khá phẳng. Khán giả cũng khó phân biệt liệu sự bình thản ấy xuất phát từ trạng thái chai sạn của nhân vật hay do diễn viên chưa truyền tải trọn vẹn được chiều sâu cảm xúc.

Nhưng trong bối cảnh từng liên tục bị hoài nghi về năng lực, những phản hồi tích cực lần này vẫn là tín hiệu đáng mừng với Dương Siêu Việt. Có thể Dương Siêu Việt vẫn chưa phải diễn viên có kỹ thuật biểu diễn xuất sắc, nhưng việc biết tiết chế, lựa chọn cách thể hiện phù hợp với tâm lý nhân vật và không còn quá phụ thuộc vào biểu cảm gương mặt cho thấy cô đã có những bước tiến nhất định.

Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây vẫn đang trong quá trình phát sóng, do đó còn quá sớm để khẳng định đây sẽ là vai diễn đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp của Dương Siêu Việt. Tuy nhiên, ít nhất với nhân vật Trịnh Vũ, cô đã tìm được một vai diễn phù hợp để phát huy thế mạnh và phần nào thay đổi định kiến của khán giả.