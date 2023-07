Một cảnh sát hình sự bị bạn gái tố hành hung gây thương tích

Chiều 3-7, trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng cho biết Công an quận đang xác minh, điều tra làm rõ nội dung đơn tố giác tội phạm của chị H.T.T.N. (26 tuổi, quê phường Đồng Hòa, quận Kiến An, TP Hải Phòng; hiện tạm trú tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng). Chị N. "tố" bị bạn trai là anh T.H.P. (29 tuổi, công tác tại Đội cảnh sát hình sự Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng) hành hung gây thương tích.



Các vết bầm tím trên mặt, ngón tay bị dập của chị N. được cho là do anh P. hành hung.

Trước đó, chị H.T.T.N. đã gửi đơn tới các cơ quan chức năng tố cáo bạn trai là anh T.H.P. đã có hành vi hành hung, gây thương tích cho chị.

Theo đơn tố giác tội phạm của chị N., vào tối 18-5, chị tổ chức sinh nhật cho mẹ đẻ của anh P. tại một nhà hàng ở Hải Phòng. Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, anh P. không hài lòng với việc tổ chức sinh nhật này nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Đêm cùng ngày, khi về trước cửa căn nhà tại khu đô thị Vinhomes Imperia (phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) thì chị bị P. dùng tay tát, đấm liên tiếp vào mặt, đầu khiến chị phải chạy ra khỏi xe để thoát thân.

Khi chạy ra ngoài, đến đầu xe ôtô thì chị N. bị choáng nên ngã gục xuống. Lúc này, P. mở cửa bên lái tiếp tục đi đến đánh thêm mấy cái vào đầu chị N. Toàn bộ sự việc có camera an ninh khu vực ghi lại và chị N. đã gửi tới cơ quan công an.

Sau đó, chị N. được bạn bè hỗ trợ đưa đi Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng trong tình trạng vùng mặt, cổ có nhiều vết bầm tím.

Cũng theo chị N., trước thời điểm bị bạn trai hành hung hơn 10 ngày thì chị đã bị sẩy thai, mất thai nhi được 5 tháng.

Theo đơn tố giác tội phạm, chị N. cho biết từ tháng 12-2021, chị và anh P. quen biết nhau và sau đó nảy sinh tình cảm yêu đương.

Tháng 2-2022, anh P. lên Hà Nội học tập trung 1 năm tại Học viện cảnh sát nhân dân, chị N. đưa bạn trai về một căn hộ ở Hà Nội để thuận tiện việc học hành; 2 người sống với nhau như vợ chồng kể từ ngày đó.

Kết thúc thời gian học, anh P. trở về đơn vị là Công an quận Lê Chân thuộc Công an TP Hải Phòng công tác.

Theo chị N., do anh P. nợ nần ở ngoài xã hội nên gia đình anh P. đã phải bán nhà để trả nợ; chính vì thế mà chị đã về Hải Phòng cùng anh P.. Cả hai thuê căn hộ cùng sinh sống, P. tự nguyện nhận đóng góp tiền làm nội thất và mua sắm đồ dùng trong ngôi nhà mới thuê.

Tuy nhiên, những tháng ngày sau đó, P. mỗi lần đi uống rượu về là hành hung, khiến chị N. sảy thai khi 5 tháng tuổi (con chung của 2 người) vào ngày 1-5 vừa qua.

Trước tình hình này, gia đình chị N. sau đó đã liên hệ trực tiếp với Công an quận Lê Chân (đơn vị của anh P. đang công tác) để nhờ can thiệp.

Sau đó, anh P. đã nhận thức được hành vi sai trái của mình, viết bản kiểm điểm cam kết với thủ trưởng đơn vị, không tái phạm.

Ảnh cưới của anh P. và chị N.

Tuy nhiên, theo chị N., đến tối 18-5, khi chị N. tổ chức sinh nhật cho mẹ đẻ của anh P. thì hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Trong chiều 3-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, anh T.H.P. xác nhận có tình cảm yêu đương với chị H.T.T.N. Tuy nhiên, anh P. khẳng định, không hành hung chị N. và cho rằng những vết thương tích trong hình ảnh là cắt ghép, photoshop.

Anh P. cho biết thêm: "Tôi và N. có yêu nhau và bản thân cũng xác định tiến tới hôn nhân. Vào tháng 5-2023, cả hai đã chụp ảnh cưới nhưng mỗi lần tôi yêu cầu N. cung cấp lý lịch để làm thủ tục báo cáo tổ chức, xác minh thì cô ấy lại né tránh, tìm cách để hai bên cãi vã với mục đích trì hoãn đám cưới.

Gần đây, tôi bất ngờ phát hiện N. đã dựng lên vở kịch để lừa tiền của tôi. N. cùng một số đối tượng đã cấu kết dựng lên lý lịch sang chảnh cho N.. Theo giới thiệu của N. cùng "bố mẹ đẻ rởm" của N. thì N., vừa du học ở Anh có bằng tiến sĩ, mới về nước.

Là "thiên kim tiểu thư, con gái một trong gia đình danh gia vọng tộc, ông nội trước là phó chủ tịch TP Hải Phòng; bố đẻ đang là tổng giám đốc của tập đoàn bất động sản lớn tại Hà Nội. Vì thể khi cưới nhau, phải có nhà riêng trị giá vài chục tỉ. Khi 2 gia đình muốn chúng tôi làm đám cưới, N. nói bố đẻ mình sẽ mua nhà cho cả hai và yêu cầu tôi đóng góp một phần. Từ tháng 11-2022 đến cuối tháng 12-2022, tôi đã chuyển khoản và đưa tiền mặt cho N. nhiều lần với tổng số tiền lên đến 2,5 tỉ đồng" - anh P nói.

Theo anh P., số tiền này bố mẹ đã cho anh để làm vốn cưới vợ. Để tạo niềm tin, N. nói bố đẻ đã mua 1 căn nhà ở khu đô thị cao cấp tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng với số tiền 20 tỉ đồng và đã cho P. đứng tên căn nhà. Thậm chí, N. còn chụp, gửi cho bạn trai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn biệt thự số 25 ở khu đô thị mang tên anh T.H.P. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là giấy tờ giả.