Vừa qua, cộng đồng mạng xôn xao trước đoạn clip mukbang bánh mì do một nữ TikToker tên H.L đăng tải. Đáng chú ý, trong quá trình ăn, người này liên tục đưa ra những phát ngôn chê bai cùng hành động kém duyên, khiến dư luận bức xúc.

Cụ thể, trong video, H.L cho biết trước đây không ăn bánh mì vì cho rằng “chỉ khi đói khát, khổ cực mới ăn”, đồng thời chia sẻ “hôm nay hết tiền nên sẽ ăn bánh mì”. Không dừng lại ở đó, trong lúc ăn, cô còn nhả ra hai miếng đầu tiên với lý do “không có gia vị”, liên tục nhăn nhó và đưa ra các nhận xét như “ăn bánh mì cảm giác rất khổ”, “dù ăn ở nhà hàng vẫn khổ”, hay “cần chan thêm nước gì đó, quá dở”. Cuối cùng, cô bỏ dở nửa ổ vì cho rằng không ngon và không thể ăn tiếp.

Đáng nói, bánh mì không phải là món ăn duy nhất bị H.L chê bai. Cư dân mạng tiếp tục “đào lại” nhiều đoạn clip khác ghi lại cảnh cô nhận xét tiêu cực về nhiều món ăn quen thuộc. Khi ăn mì cay Sasin - thương hiệu của diễn viên Quốc Trường, cô tỏ thái độ không hài lòng, cho rằng “không thích ăn mì cay, nó dở”. Tuy nhiên, hành động của H.L lại trái ngược khi vẫn liên tục gắp ăn, khiến nhiều người đặt câu hỏi về sự mâu thuẫn này. Nhiều bình luận bày tỏ khó hiểu như: “Ăn gì cũng chê thì chị thích ăn gì?”, hay “lúc nào cũng tỏ ra sành ăn nhưng cuối cùng vẫn ăn hết”.

Khi ăn mì cay Sasin, nữ TikToker tiếp tục tỏ thái độ không hài lòng, liên tục chê dở. Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ vậy, một số clip khác cũng cho thấy nữ TikToker từng chê cơm hộp “trông rất khổ”, trứng vịt chiên “tanh”, chả cá thác lác “không ngon”, thậm chí từng ẩn ý cho rằng ăn mì tôm là biểu hiện của sự khổ cực.

Những phát ngôn này khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi đây đều là những món ăn phổ biến, tiện lợi, gắn liền với đời sống của không ít người, đặc biệt là dân văn phòng và người lao động bận rộn. Việc liên tiếp có những chia sẻ bị cho là thiếu tinh tế đã khiến hình ảnh của nữ TikToker trở nên kém thiện cảm trong mắt công chúng.

Sau khi vấp phải làn sóng chỉ trích, người này đã đăng tải bài viết xin lỗi, song chưa nhận được sự đồng tình từ dư luận. Mới đây, H.L tiếp tục đăng video lên tiếng, thừa nhận những phát ngôn trước đó là thiếu suy nghĩ và gây khó chịu cho người xem.

Trong video, nữ TikToker cho biết việc lên tiếng không nhằm thanh minh mà để nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi. Cô chia sẻ đã đọc nhiều bình luận, trong đó có không ít góp ý thẳng thắn, và xem đây là bài học lớn để cẩn trọng hơn trong lời nói, đặc biệt khi là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

TikToker H.L. đăng video xin lỗi sau phát ngôn "đói khổ mới ăn" bánh mì. Ảnh: Chụp màn hình.

Người này cũng thừa nhận đã nhìn nhận vấn đề từ góc nhìn hạn hẹp, chưa đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Dù cho rằng một lời xin lỗi là chưa đủ, cô bày tỏ mong muốn được trao cơ hội để thay đổi và hoàn thiện bản thân trong thời gian tới.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ cân nhắc kỹ lưỡng hơn trong việc lựa chọn KOL, người có ảnh hưởng tham gia quảng bá các lễ hội địa phương. Theo đó, dù không trực tiếp quản lý hoạt động của các TikToker, các đơn vị tổ chức vẫn cần thận trọng khi hợp tác truyền thông, ưu tiên những cá nhân có hình ảnh và phát ngôn phù hợp, tránh gây tranh cãi, ảnh hưởng đến hình ảnh chung của địa phương.