Một bữa ăn, nhiều đặc sản Việt Nam: Chuyến "du lịch vị giác" ngay giữa TP.HCM

Khởi đầu từ chiếc nem vuông khác biệt

Một bữa ăn có thể đưa vị giác đi qua bao nhiêu vùng đất?

Tại Quán Đặc Sản Gia Phúc, câu trả lời có thể bắt đầu bằng nem vuông cua bể Hải Phòng. Giữa những chiếc nem dáng dài quen thuộc, hình vuông tạo nên một điểm dừng thị giác khá thú vị và khơi gợi sự tò mò trước khi thưởng thức.

Khi giới thiệu bún chả trong danh sách 10 món đường phố Việt Nam du khách nên thử, CNN đồng thời nhắc đến nem cua bể như một món ăn kèm hấp dẫn. Dữ kiện ấy góp phần cho thấy sức gợi mở của món ăn trong bức tranh ẩm thực Việt Nam.

Mẹt nem hội tụ đầy đủ các loại nem

Từ nem vuông, thực khách có thể tiếp tục với nem rươi Tứ Kỳ, nem mực, nem ốc hoặc nem cá thác lác. Nếu mỗi người trong gia đình thích một kiểu, có nhất thiết cả bàn chỉ chọn một món?

Thực khách có thể gọi nhiều món vừa đủ để cùng chia sẻ: bắt đầu bằng nem cua bể rồi thử thêm một loại nem khác. Chả ram tôm đất Bình Định xuất hiện như một điểm nối tự nhiên, đưa thêm một hương vị địa phương vào bàn ăn mà không làm mạch thưởng thức rời rạc.

Từ phở cuốn đến bún chả, những món quen vẫn có sức gợi mới

Sau những món nem và chả ram, phở cuốn tạo một khoảng chuyển nhẹ. Khi xuất hiện giữa một bàn đặc sản, món quen này giúp nhịp dùng bữa trở nên linh hoạt hơn.

Tiếp đó, bún chả Hà Nội đem đến trải nghiệm đầy đặn và gần gũi. Món ăn từng được Tổng thống Mỹ Barack Obama lựa chọn thưởng thức trong chuyến thăm Việt Nam năm 2016. Câu chuyện cho thấy một món Việt quen thuộc vẫn có khả năng tạo sự chú ý và trở thành điều dễ chia sẻ với bạn bè quốc tế.

Combo nổi tiếng: Bún Chả nem Vuông

Với gia đình nhiều thế hệ, bún chả là lựa chọn tương đối dễ tiếp cận. Trong một cuộc gặp bạn bè hoặc tiếp khách, món ăn cũng tạo ra câu chuyện để bắt đầu về sức hấp dẫn của ẩm thực Việt.

Chả mực Hạ Long, điểm nhấn riêng trong bàn đặc sản

Nếu nem vuông và bún chả mang đến cảm giác đầy đặn, gần gũi, chả mực Hạ Long lại tạo dấu ấn bằng độ dai và vị đậm đặc trưng. Đây là một trong những sản phẩm chủ lực gắn bó lâu năm với Gia Phúc, đồng thời cũng là món đặc sản Quảng Ninh có giá trị nhận biết nổi bật.

Xôi Chả Mực, Bánh Cuốn Chả Mực

Chả mực Hạ Long là một trong 10 món ăn đặc sản nổi tiếng của Việt Nam được chính thức xác lập kỷ lục châu Á năm 2013. Trong bài toán gọi món, chả mực không cần thay thế nem vuông hay bún chả; món này giữ một vai trò khác: tạo thêm điểm nhấn và giúp bàn ăn có nhiều lớp trải nghiệm hơn.

Từ chả mực Hạ Long, nhóm món chả mở rộng với chả mực ốc hương, chả hải sản, chả cốm và chả chìa Hạ Lũng. Mỗi món như một lát cắt nhỏ; khi đặt cạnh nhau, chúng gợi hình dung rõ hơn về sự phong phú của đặc sản Việt.

Khi món ăn cần một không gian phù hợp

Nhưng món ăn có phải là yếu tố duy nhất quyết định một cuộc hẹn dùng bữa?

Tại 76 Nguyễn Hữu Cầu, Tân Định, Quận 1, không gian mang phong cách Indochine kết hợp nét hoài niệm với sự trang nhã, hiện đại. Bối cảnh ấy tạo cảm giác ấm cúng cho bữa ăn gia đình, đồng thời đủ chỉn chu khi gặp gỡ bạn bè, đối tác hoặc đón khách quốc tế.

Với gia đình, thực đơn nhiều món giúp mỗi người dễ tìm được lựa chọn phù hợp. Với khách quốc tế, việc thưởng thức nhiều đặc sản Việt Nam trong cùng một địa điểm cũng thuận tiện hơn so với tìm từng quán cho từng món.

Ở góc nhìn đó, Quán Đặc Sản Gia Phúc không chỉ giúp trả lời chuyện chọn món, mà còn gợi ý về trải nghiệm chung của cả bàn. Một món quen tạo cảm giác gần gũi; một món chưa thử lại mở ra câu chuyện mới. Hai nhu cầu ấy có thể cùng hiện diện trong một bữa ăn.

Mang trải nghiệm về nhà theo cách riêng

Và nếu muốn tiếp tục trải nghiệm ấy trong bữa cơm nhà thì sao?

Chuyến "du lịch vị giác" không nhất thiết khép lại khi thực khách rời bàn ăn. Với những đặc sản phù hợp, khách hàng có thể lựa chọn sản phẩm tại Gia Phúc Foods – Siêu thị đặc sản Việt Nam – để mang về, chủ động chuẩn bị và kết hợp theo khẩu vị gia đình.

Hai nhánh phục vụ hai nhu cầu khác nhau nhưng bổ trợ cho nhau. Quán Đặc Sản Gia Phúc là nhà hàng đặc sản Việt Nam phục vụ tại chỗ; Gia Phúc Foods cung cấp sản phẩm đặc sản Việt Nam mang về. Một bên là trải nghiệm món đã chuẩn bị trong không gian chỉn chu; một bên đem lại sự linh hoạt về thời gian và cách thưởng thức.

Người mua có thể chọn một vài sản phẩm phù hợp, kết hợp với món quen thuộc và tạo nên bữa cơm theo cách riêng, nhất là khi các thành viên trong gia đình có khẩu vị khác nhau.

Sự an tâm phía sau mỗi món ăn

Một bữa ăn đáng cân nhắc không chỉ cần ngon và đa dạng. Với người lựa chọn món cho gia đình, câu hỏi về nguồn sản phẩm, quy trình và mức giá cũng quan trọng không kém.

Hoạt động từ năm 2012, Gia Phúc phát triển mô hình kết hợp nhà hàng phục vụ đặc sản Việt Nam tại chỗ, hệ thống trực tiếp sản xuất sản phẩm chủ lực và Gia Phúc Foods bán sản phẩm mang về. Xưởng có đầy đủ hồ sơ pháp lý và giấy phép an toàn thực phẩm theo quy định; nguyên liệu và quy trình được kiểm soát nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Việc chủ động sản xuất và nguồn sản phẩm trong cùng hệ thống cũng giúp Gia Phúc duy trì mức giá hợp lý so với chất lượng, định lượng và trải nghiệm thực khách nhận được. Đây là cách giá trị được thể hiện bằng những yếu tố cụ thể, thay vì chỉ dừng lại ở lời giới thiệu.

Ngày 6/12/2025, Công ty TNHH Nhà hàng và Thực phẩm Gia Phúc được trao danh hiệu "Thương hiệu được yêu thích nhất Việt Nam 2025" trong chương trình Top Brands Việt Nam 2025. Dấu mốc này bổ sung thêm cơ sở để khách hàng cân nhắc khi lựa chọn địa chỉ thưởng thức đặc sản Việt Nam tại TP.HCM.

Vậy trong lần gặp gỡ sắp tới, món nào sẽ mở đầu cho bàn ăn: nem vuông cua bể, chả ram tôm đất, bún chả hay chả mực Hạ Long? Không nhất thiết phải tìm một đáp án chung. Điều đáng giá có thể nằm ở việc mỗi người chọn một món mình quan tâm, rồi cùng chia sẻ để bữa ăn trở thành một chuyến "du lịch vị giác" nhẹ nhàng giữa lòng thành phố.

Quán Đặc Sản Gia Phúc – Nhà hàng đặc sản Việt Nam

76 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, TP.HCM.

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