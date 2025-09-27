Mặc dù trời sang thu có thể khiến nhiều người cảm thấy thèm ăn thì bên cạnh đó cũng có không ít người bước vào “giai đoạn quản lý cân nặng” thường đau đầu với chuyện nấu nướng: Vừa muốn ăn ngon, vừa không muốn tăng cân. Bí quyết thật ra lại nằm ở những món ăn đơn giản, dễ làm nhưng giàu dinh dưỡng và ít calo.

Hãy thử món khoai tây trộn tôm cay - chỉ cần hấp chín nguyên liệu rồi trộn đều với nước sốt 0% chất béo, bạn sẽ có ngay một bữa ăn vừa nhanh gọn, vừa bổ dưỡng, lại không lo thừa cân. Khoai tây giàu chất xơ và no lâu, cà rốt bổ sung vitamin, trứng cho thêm protein, kết hợp với tôm tươi và rau xà lách xanh mát, tất cả tạo nên món ăn “chuẩn eat clean” mà ai cũng có thể làm thành công.

Công thức khoai tây trộn tôm cay ngon, bổ, ít calo

Nguyên liệu chuẩn bị

- Khoai tây: 1 củ vừa, cà rốt: 1 củ nhỏ, trứng gà: 2 quả, tôm tươi: 6–8 con (bóc vỏ, bỏ chỉ lưng)

- Xà lách: 3–4 lá, gia vị ướp tôm (muối biển, tiêu đen)

- Nước sốt trộn: 0% béo – sốt thịt bò cay (có thể thay bằng sốt chua ngọt ít calo hoặc tương ớt pha chút nước cốt chanh)

Các bước thực hiện

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Đầu tiên, nguyên liệu được chuẩn bị cẩn thận để giữ được độ tươi ngon và hương vị tự nhiên. Tôm sau khi bóc vỏ và rửa sạch được ướp cùng một chút muối biển và tiêu đen trong khoảng mười phút để thấm vị, tạo nền cho sự đậm đà. Rau xà lách rửa sạch, để ráo rồi thái sợi vừa phải, vừa dễ ăn vừa giữ được độ giòn mát.

Bước 2: Hấp rau củ và trứng

Tiếp theo là công đoạn hấp rau củ và trứng – bước quan trọng để món salad có vị ngọt tự nhiên và màu sắc bắt mắt. Cà rốt và khoai tây sau khi gọt vỏ được cắt lát mỏng rồi cho vào nồi cùng trứng gà, hấp khoảng tám phút cho tới khi chín mềm. Trong khi đó, tôm được thả vào nước sôi, luộc nhanh chỉ từ hai đến ba phút để thịt giữ được độ săn chắc, rồi vớt ra để nguội, sẵn sàng cho phần trộn.

Bước 3: Nghiền nguyên liệu

Khi nguyên liệu đã chín, khoai tây, cà rốt và trứng được nghiền sơ, không làm nhuyễn hoàn toàn mà giữ lại chút hạt nhỏ để khi ăn có cảm giác bùi dẻo, tự nhiên hơn. Đây chính là điểm nhấn giúp món ăn không bị ngán và tạo độ phong phú trong kết cấu.

Bước 4: Trộn salad

Khâu trộn salad là lúc mọi nguyên liệu hòa quyện với nhau. Trong một tô lớn, rau xà lách xanh mướt được trải xuống trước, tiếp đó là những con tôm đỏ hồng đã luộc chín, cuối cùng là hỗn hợp khoai tây, cà rốt và trứng vàng cam bắt mắt. Nước sốt 0% béo vị thịt bò cay, hoặc có thể thay thế bằng loại sốt khác tùy khẩu vị, được rưới đều lên trên. Tất cả được trộn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát để rau vẫn giữ độ giòn, màu sắc nguyên vẹn, còn tôm và rau củ ngấm đều vị cay nồng hấp dẫn.

Bước 5: Thưởng thức

Khi hoàn tất, salad được bày ra đĩa, có thể rắc thêm một chút ớt tươi hoặc tiêu xay để tăng độ cay nồng, kích thích vị giác. Món ăn này có thể dùng ngay khi còn ấm để cảm nhận rõ sự bùi béo, hoặc để trong tủ lạnh khoảng mười lăm phút rồi thưởng thức, hương vị sẽ thêm phần tươi mát, rất hợp cho những ngày bận rộn hoặc chán ăn.

Không chỉ ngon miệng, món salad này còn mang lại giá trị dinh dưỡng đáng kể. Khoai tây chứa ít calo, tạo cảm giác no lâu và có thể thay thế cơm trắng trong thực đơn giảm cân. Cà rốt giàu chất xơ và vitamin A, tốt cho mắt và làn da, đồng thời có chỉ số đường huyết thấp nên không làm tăng đường huyết nhanh. Trứng cung cấp nguồn protein rẻ và dễ hấp thu, tôm giàu đạm và khoáng chất mà lại ít béo. Rau xà lách với lượng chất xơ dồi dào hỗ trợ tiêu hóa và đem lại cảm giác mát lành. Đặc biệt, nước sốt 0% béo giúp món ăn thêm đậm đà mà không lo dư thừa chất béo, khiến salad vừa hấp dẫn, vừa là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn ăn lành mạnh mà vẫn ngon miệng.

Chúc bạn thực hiện thành công!