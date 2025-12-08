Một bà mẹ Hà Nội cảnh báo khẩn: Phụ huynh có con nhỏ coi chừng kẻo bị "lừa", rất nghiêm trọng!

Chỉ từ một lần tình cờ ngồi kiểm tra lịch sử xem video trên điện thoại của con, một bà mẹ ở Hà Nội đã hốt hoảng phát hiện loạt nội dung tưởng như “hoạt hình dễ thương”, nhưng bên trong lại lồng ghép những cảnh máu me, bạo lực đến rợn người. Chị lập tức chụp lại màn hình, đăng tải lên mạng xã hội để cảnh báo các phụ huynh khác: “Nhìn ảnh đại diện thì tưởng là video vui vẻ cho trẻ con, nhưng kéo xuống mới thấy cảnh ghê rợn. Thật sự rất nguy hiểm”.





Dưới phần bình luận, nhiều phụ huynh không giấu nổi sự hốt hoảng khi phát hiện con mình cũng từng – thậm chí đang xem đúng những video kiểu này.

Theo chia sẻ, những video này thường sử dụng hình ảnh nhân vật quen thuộc như chú hề, con vật đáng yêu, màu sắc sặc sỡ, tạo cảm giác vô hại. Nhưng chỉ sau vài chục giây, nội dung bất ngờ chuyển hướng sang các hành vi bạo lực cực đoan: hành hung, chặt đầu, máu giả bắn tung tóe. Sự “đánh lạc hướng” tinh vi ấy khiến nhiều phụ huynh dễ chủ quan, nghĩ rằng con đang xem hoạt hình bình thường.

Không ít cha mẹ thừa nhận: họ từng để con xem video trên YouTube với tâm lý “xem cho vui, cho yên”, thỉnh thoảng liếc qua thấy nhân vật ngộ nghĩnh thì an tâm. Nhưng thực tế, những nội dung “đội lốt thiếu nhi” này không hề hiếm, và có thể trôi qua bộ lọc thuật toán nếu không được giám sát chặt chẽ.

Khi bạo lực gieo mầm từ những thước phim tưởng vô hại

Theo các chuyên gia tâm lý trẻ em, não bộ của trẻ, đặc biệt là trẻ dưới 10 tuổi rất dễ bị tác động bởi hình ảnh trực quan. Việc tiếp xúc lặp đi lặp lại với các cảnh bạo lực, dù dưới dạng “giả”, cũng có thể: Làm chai lì cảm xúc, khiến trẻ dần mất đi sự nhạy cảm với đau đớn của người khác; Hình thành hành vi bắt chước, từ lời nói, cử chỉ thô bạo đến các trò chơi nguy hiểm; Gây ác mộng, sợ hãi, rối loạn giấc ngủ, ảnh hưởng tới tâm lý lâu dài; Gieo mầm cho tư duy giải quyết vấn đề bằng bạo lực.

Một chuyên gia giáo dục nhận định: “Nhiều trẻ không phân biệt rạch ròi giữa thật giả. Với trẻ, những nhân vật hoạt hình là ‘bạn’, là hình mẫu. Khi những ‘người bạn’ ấy hành hung, chém giết, trẻ dễ coi đó là hành vi bình thường”.

Đáng lo ngại hơn, một số kênh còn khéo léo pha trộn yếu tố hài hước, khiến bạo lực bị “giải trí hóa”. Trẻ vừa cười, vừa tiếp nhận hình ảnh tàn nhẫn, một dạng méo mó về cảm xúc rất nguy hiểm.

Đừng để điện thoại làm “bảo mẫu bất đắc dĩ”

Thực tế, vì công việc bận rộn, không ít phụ huynh xem điện thoại như công cụ “giữ con”: cho con xem lúc ăn, lúc chờ đợi, lúc cần yên tĩnh. Nhưng chính thói quen này, nếu thiếu kiểm soát, lại mở ra cánh cửa cho những nội dung độc hại len lỏi vào thế giới non nớt của trẻ.

Vụ việc bà mẹ Hà Nội phát hiện video bạo lực nói trên không phải là cá biệt. Trước đây, từng xuất hiện nhiều “làn sóng” nội dung trá hình: từ hoạt hình biến tướng, thử thách nguy hiểm cho tới các clip mang yếu tố kinh dị nhưng gắn mác thiếu nhi.

Điều nguy hiểm nằm ở chỗ: trẻ không biết tự bảo vệ mình trước nội dung xấu. Trẻ tò mò, thích cái lạ, và càng bị cấm đoán mơ hồ, trẻ càng tìm cách xem lén.

Cha mẹ cần làm gì để bảo vệ con?

Từ câu chuyện đang gây lo lắng này, các chuyên gia khuyến nghị phụ huynh cần chủ động hơn trong việc quản lý nội dung số của con:

Không giao điện thoại “vô điều kiện”

Điện thoại không nên là phần thưởng hay vật “dỗ dành” thường xuyên. Cần quy định rõ thời gian, mục đích sử dụng.

Cài đặt chế độ dành cho trẻ em

Kích hoạt YouTube Kids, bật bộ lọc nội dung, giới hạn độ tuổi, hạn chế tìm kiếm tự do.

Theo dõi lịch sử xem video

Ít nhất mỗi tuần một lần, phụ huynh nên kiểm tra lại con đã xem gì, kênh nào xuất hiện thường xuyên.

Ngồi xem cùng con khi có thể

Sự hiện diện của người lớn không chỉ giúp kiểm soát nội dung, mà còn tạo cơ hội để trò chuyện, giải thích nếu con vô tình xem phải hình ảnh không phù hợp.

Dạy con kỹ năng “tự phòng vệ số”

Hướng dẫn con tắt ngay video khiến con sợ, báo với bố mẹ khi thấy hình ảnh lạ, không tự ý bấm vào đường link lạ.

Đừng bị “đánh lừa” bởi hình ảnh dễ thương

Màu sắc tươi sáng, nhân vật ngộ nghĩnh không đồng nghĩa với nội dung an toàn.

Công nghệ không có lỗi, lỗi nằm ở cách người lớn buông lỏng việc đồng hành với con. Trẻ em ngày nay lớn lên cùng màn hình, nhưng trí tuệ và nhân cách của con vẫn cần được nuôi dưỡng bằng sự hiện diện thật của cha mẹ.

Bài học từ câu chuyện của người mẹ ở Hà Nội là một hồi chuông cảnh báo: Chỉ một cú lướt tay vô thức, con có thể vô tình bước vào thế giới bạo lực mà cha mẹ không hề hay biết.

Đừng để đến khi con có những biểu hiện bất thường: cáu gắt, hung hăng, nói năng bạo lực mới bắt đầu lo lắng. Việc bảo vệ con trên không gian mạng cần bắt đầu từ hôm nay, từ chính chiếc điện thoại trong tay trẻ.