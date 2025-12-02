NÓNG: 1 trường ở Hà Nội cảnh báo có đối tượng mạo danh giáo viên của trường để tuyển sinh!

Mới đây, trên trang Facebook chính thức, Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pascal đã phát đi thông báo khẩn cấp cảnh báo về việc một cựu giáo viên thỉnh giảng đang có hành vi mạo danh để trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.

Cụ thể, đối tượng được nhắc đến trong văn bản là N.N.T (cựu học sinh chuyên Toán trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa). Theo nhà trường, ông N.N.T từng là giáo viên thỉnh giảng dạy theo đợt (7 buổi) và hiện tại đã chấm dứt cộng tác.

Tuy nhiên, đối tượng N.N.T vẫn cố tình sử dụng thông tin học sinh và mạo danh là giáo viên đương nhiệm của trường Pascal để mời chào tuyển sinh. Nghiêm trọng hơn, đối tượng này còn giả danh một số thầy cô giáo dạy Toán khác tại Hà Nội để tung các thông tin sai sự thật, xúc phạm phụ huynh trong trường và gây hoang mang dư luận.

Văn bản cảnh báo của nhà trường

Trước sự việc trên, phía nhà trường cho biết, đã báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng để điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân này nhằm bảo vệ danh dự nhà trường và sự an toàn cho phụ huynh, học sinh.

"Nhà trường luôn luôn bảo vệ lẽ phải, sự thật nên sẽ kiên quyết đấu tranh với các thông tin giả mạo để đảm bảo sự an toàn cho học sinh, cha mẹ học sinh và giáo viên trong trường", văn bản của Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pascal nêu rõ.

Nhà trường khuyến cáo cộng đồng cha mẹ học sinh cần cảnh giác, không chia sẻ các thông tin chưa kiểm chứng từ các đối tượng mạo danh trên mạng xã hội.