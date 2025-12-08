Bất ngờ với giá 2 chiếc balo Lisa và Leon nhà Hồ Ngọc Hà đeo!

Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ những hình ảnh đáng yêu của cặp sinh đôi Lisa và Leon khi đi chơi thể thao. Hình ảnh 2 nhóc tì mặc trang phục gọn gàng, vai đeo balo đựng vợt khiến nhiều người thích thú. Không ít cư dân mạng để lại ngợi khen Lisa và Leon còn nhỏ tuổi nhưng đã được mẹ cho trải nghiệm rất nhiều bộ thể dục, thể thao; không chỉ khoẻ người mà còn giúp các bé tránh xa điện thoại.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng chú ý đến 2 chiếc balo rất xinh mà Lisa và Leon đeo trên vai và hỏi xin thông tin.

Hai chiếc balo mà Lisa và Leon đeo được nhiều người hỏi xin thông tin

Được biết, chiếc balo hồng mà Lisa đeo là balo Disney LinaBell Plush Backpack. Chú cáo hồng ở mặt trước là LinaBell, một nhân vật rất nổi tiếng trong nhóm "Duffy and Friends" của Disney. Giá của chiếc balo này khá khoảng 1 - 2 triệu đồng hoặc hơn tùy mẫu và thời điểm. Hiện tại, một số trang web nước ngoài đang bán mẫu balo này với mức giá này khoảng 1,6 - 1,7 triệu đồng.

Trong khi đó, chiếc balo mà Leon đeo là Zara Kids Sonic The Hedgehog Backpack (Chủ đề Sonic đá bóng). Đây là mẫu cũ nên giá mềm hơn so với các mẫu khác của hãng. Website của H&M hiện bán mẫu balo này với giá £10.00, quy ra tiền Việt khoảng 351.000 VNĐ.

Mẫu balo mà Leon đeo

Với mức thu nhập của Hồ Ngọc Hà, có thể nói rằng, 2 chiếc balo cô chọn cho cặp sinh đôi có mức giá khá "mềm", đúng với những gì cô từng chia sẻ: không cho con mặc đồ hiệu vì muốn con ăn mặc thoải mái, giản dị, đúng lứa tuổi và phát triển tự nhiên, không cần "trang trí" cho bố mẹ trông sang hơn.

Dạy con tự lập, kỷ luật nhưng không áp lực, cho con trải nghiệm phong phú

Nhìn những bài đăng gần đây của Hồ Ngọc Hà cũng đủ nhận ra cô là "bà mẹ điểm 10". Không phải khoe con xài hàng hiệu mà là đủ các hoạt động phong phú: Ngày thì Lisa Leon đánh tennis cùng bố mẹ, ngày thì Leon đá banh, chơi đàn, ngày khác thì Lisa đánh đàn, học múa bale, chơi pickleball, vẽ vời, nấu ăn, dọn nhà...

Mỗi ngày một trải nghiệm, mỗi hoạt động đều hướng đến việc giúp con phát triển thể chất, cảm xúc và kỹ năng sống một cách tự nhiên nhất. Cô không biến tuổi thơ của con thành "phòng trưng bày" của hào quang showbiz mà để chúng sống đúng tuổi, năng động, tự tin và hồn nhiên.

Điều khiến nhiều người yêu mến Hồ Ngọc Hà là cô không bao giờ dạy con bằng áp lực hay mệnh lệnh. Thay vào đó, cô tạo ra những "kỷ luật mềm", nơi con hiểu rằng tự giác mới là nền tảng của tự do.

Leon và Lisa khi còn nhỏ đã biết tự mang balo, tự xếp đồ, giúp mẹ dọn bàn ăn hay bỏ đồ chơi vào đúng chỗ. Thay vì "bao bọc", cô chọn "đồng hành", cùng con làm việc nhà, cùng chơi thể thao, cùng khám phá thế giới. Những bài đăng tưởng giản dị lại ẩn chứa triết lý nuôi dạy sâu sắc: dạy con bằng trải nghiệm, không phải bằng lý thuyết.

Cô không để con sống trong lồng kính của sự bảo bọc, cũng không bắt con phải trở thành "đứa trẻ hoàn hảo" với lịch học dày đặc. Thay vào đó, Hà Hồ chọn cho con quyền được khám phá, trải nghiệm, và tận hưởng cuộc sống bằng cả năm giác quan.

Cách đây một thời gian, Hồ Ngọc Hà từng đăng tải hình ảnh, clip Lisa và Leon mặc những bộ quần áo mưa xinh xắn, dày dặn, vui vẻ ra ngoài trời "tắm mưa". Trước cảnh tượng này, Hồ Ngọc Hà thích thú viết dòng chia sẻ "Tuổi thơ đủ trò".

Và nnếu theo dõi các video, hình ảnh Hồ Ngọc Hà chia sẻ về cặp sinh đôi Lisa - Leon sẽ thấy, "nữ hoàng giải trí" thường xuyên cho con tiếp xúc với thiên nhiên. Cặp sinh đôi hay được mẹ cho ra công viên chơi, có lần thì được đi hái dâu ở Đà Lạt, lần khác thì chơi đùa với đàn chim bồ câu,...

"Khoe" những hoạt động của con, Hồ Ngọc Hà cũng tự nhận mình thuộc dạng mẹ "hơi lố" nhưng cô cũng nói thêm: "Đi học cũng như đi khám phá trải nghiệm, nó phát ra hormone vui vẻ yêu đời và trở thành một thói quen luôn trong trạng thái hoạt động hữu ích cho cá nhân. Lịch trình con dày đặc thì ba mẹ cũng thế, đồng hành, theo sát và cảm nhận được con lớn theo 1 cách ý nghĩa thật tuyệt vời".

Có lẽ, chính nhờ cách nuôi con "thực tế và cảm xúc", đa dạng ấy mà ba đứa trẻ của Hồ Ngọc Hà đều được khen là lễ phép, tự lập, tự tin và biết quan tâm người khác.

Thật dễ hiểu tại sao những bức ảnh giản dị của cô lại khiến hàng nghìn người hâm mộ khen ngợi Bởi trong đó, họ nhìn thấy một điều quý giá mà không phải đứa trẻ nào cũng có: tuổi thơ hạnh phúc và tự do, được lớn lên trong tình yêu, chứ không phải trong áp lực.