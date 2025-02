Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip Trấn Thành, Ali Hoàng Dương, Quỳnh Lý và Lương Nghiêm Huy cùng có mặt tại một nhà hàng. Đáng chú ý, Ali Hoàng Dương - một trong những “anh trai” tham gia Anh Trai Say Hi vừa nhảy vừa hát ca khúc Love Sand.

Tuy nhiên, khoảnh khắc anh chàng nhảy múa với điệu nhảy sexy khiến Quỳnh Lý và Lương Nghiêm Huy “xịt keo”. Trong khi đó Trấn Thành lại “nổi đóa”, quăng luôn chiếc đũa đang cầm trên tay và bỏ đi. Đoạn clip này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi Trấn Thành và Ali Hoàng Dương là những người anh em thân thiết lâu năm.

Pha nhảy múa sexy đầy “uốn lượn” của Ali Hoàng Dương khi hát chay ca khúc Love Sand

Điều này khiến cho Trấn Thành “nổi đóa”, ném luôn đôi đũa đang cầm trên tay

Thế nhưng, đây thực chất chỉ là “tiểu phẩm” của Trấn Thành và các nghệ sĩ mà thôi. Trên thực tế đây là hậu trường buổi ghi hình series Siêu Thực Thành của nam MC lên sóng tập 1 vào tối 22/2. Đây là series mà Trấn Thành sẽ trải nghiệm, khám phá những quán ăn, thiên đường ẩm thực tại TP.HCM. Khẳng định không nhận quảng cáo khi quay series này nên đây sẽ là những đánh giá chân thực nhất của Trấn Thành và các nghệ sĩ khi thưởng thức món ăn tại quán.

Trấn Thành, Ali Hoàng Dương, Quỳnh Lý, Lương Nghiêm Huy trong tập 1 series Siêu Thực Thành của Trấn Thành

Trước đó, Love Sand là màn trình diễn trong tập 4 show truyền hình Anh Trai Say Hi do các “anh trai” HIEUTHUHAI, Ali Hoàng Dương, JSol, Vũ Thịnh thể hiện. Tiết mục sau khi lên sóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều về tính gợi dục và phản cảm. Từ lyrics cho đến vũ đạo của các nam nghệ sĩ đều nhận về tranh cãi lớn.

Tuy nhiên về ca khúc, đây là một sản phẩm bắt tai và vẫn giành được sự yêu thích của số đông khán giả. Bằng chứng là sau khi lên sóng, tiết mục này đã thu hút hơn 800 nghìn lượt xem cùng việc lọt top 5 YouTube Trending mảng Âm nhạc. Hiện màn trình diễn này cũng chạm cột mốc hơn 10 triệu lượt xem trên YouTube.

Clip màn trình diễn Love Sand tại Anh Trai Say Hi