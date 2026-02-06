Một Anh Trai Chông Gai và Chị Đẹp đình đám đưa nhau về nhà riêng hẹn hò, showbiz có couple mới cực hot!

Ngày 4/2, tờ China Times đưa tin mối quan hệ giữa "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" Ngô Khắc Quần và "Tỷ Tỷ Đạp Gió" Vương Tâm Lăng đang nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Cả hai đang vướng nghi vấn bí mật hẹn hò. Mới đây, cánh săn ảnh đã "tóm gọn" cặp sao vui vẻ đi ăn tối với bạn bè ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Sau khi kết thúc buổi tụ tập, Ngô Khắc Quần và Vương Tâm Lăng cùng lên 1 chiếc taxi về biệt thự riêng của "nữ thần thanh xuân". Đến rạng sáng hôm sau, Ngô Khắc Quần mới rời khỏi nhà Vương Tâm Lăng.

Hình ảnh này được cho là bằng chứng yêu đương khó chối cãi của Ngô Khắc Quần và Vương Tâm Lăng. Truyền thông ngay lập tức liên hệ với 2 nhân vật chính, người đại diện tỏ ra lấp lửng, không phủ nhận cũng không thừa nhận chuyện hẹn hò của Anh Trai và Chị Đẹp Cbiz này. Phía Vương Tâm Lăng cho biết: "Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, chúng tôi không có bình luận gì". Trong khi quản lý Ngô Khắc Quần cũng có phản hồi tương tự đàng gái: "Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, chúng tôi xin không bình luận về chuyện riêng tư của nghệ sĩ".

Cánh săn ảnh "tóm gọn" Ngô Khắc Quần và Vương Tâm Lăng hẹn hò. Nguồn: Weibo.

Hai nghệ sĩ cùng nhau đi ăn tối với bạn bè và trở về nhà riêng của Vương Tâm Lăng. Ảnh: Sina.

Vương Tâm Lăng và Ngô Khắc Quần được cho là đang bí mật yêu đương. Ảnh: Sohu.

Thực tế, đây không phải lần đầu Ngô Khắc Quần và Vương Tâm Lăng bị cho là có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp với nhau. Cách đây 19 năm, họ từng vướng nghi vấn hẹn hò sau khi "Giáo chủ ngọt ngào" công khai sáng tác bài hát tặng Ngô Khắc Quần. Đến tháng 9/2024, cặp đôi bị bắt gặp kè kè bên nhau ở sân bay. Tháng 12 cùng năm, họ có tiết mục hát song ca đầy tình tứ tại sự kiện Đêm nhạc giao thừa mừng năm mới 2026 của Bilibili.

Theo nguồn tin trong giới, Ngô Khắc Quần sống ở Bắc Kinh (Trung Quốc), Vương Tâm Lăng định cư ở Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, mỗi khi nữ ca sĩ có lịch trình ở Trung Quốc đại lục, dù bận rộn đến thế nào, Ngô Khắc Quần cũng dành thời gian tháp tùng Vương Tâm Lăng. Gần đây, họ còn cùng sang Ý du lịch và bị soi dùng đồ đôi. Do đó, truyền thông Trung Quốc đánh giá cặp sao này "tình trong như đã, mặt ngoài còn e".

Tháng 12/2025, họ cùng song ca tại sự kiện Đêm giao thừa của Bilibili. Ảnh: Weibo.

Ngô Khắc Quần và Vương Tâm Lăng nhiều lần bị bắt gặp sánh đôi bên nhau. Ảnh: Sohu.

Cặp sao bị soi sử dụng dây chuyền, móc khóa treo túi đôi. ẢNh: Sina.

Vương Tâm Lăng, sinh năm 1982, là nữ thần thanh xuân huyền thoại của Cbiz. Cô sở hữu nhiều bản hit quốc dân như Love you, Honey, Cyndi loves you, When you’re lonely you’ll think of me, Rainbow smile… Song song với âm nhạc, Vương Tâm Lăng còn lấn sân đóng phim và là nữ chính quen mặt của phim thần tượng Đài Loan (Trung Quốc) như Tình cờ, Đào hoa tiểu muội, Mỹ Lạc cố lên!, Love Keeps Going, Heaven's Wedding Gown. Cô là một trong "Tứ đại giáo chủ" của ngành giải trí Đài Loan, cùng Dương Thừa Lâm, Thái Y Lâm, Trương Thiều Hàm.

Tháng 5/2022, cái tên Vương Tâm Lăng phủ sóng truyền thông Trung Quốc sau màn trình diễn ca khúc kinh điển Yêu anh trong show Tỷ tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3. Theo tờ Sohu, cát-xê của ngôi sao xứ Đài tăng gấp 3 lần sau khi trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Trung Quốc. Cô cũng là mỹ nhân có fandom giàu nhất showbiz với hội fan boy toàn CEO công nghệ, chủ tịch ngân hàng, đại gia bất động sản... Họ sẵn sàng chi tiền tỷ để đu idol và bảo vệ mỹ nhân họ Vương bằng mọi giá.

Về đời tư, bạn trai gần nhất của Vương Tâm Lăng là doanh nhân công nghệ Lam Uý Văn. Họ yêu nhau từ năm 2017, nhưng sau đó chia tay vào năm 2022 vì bị gia đình Lam Úy Văn phản đối.

Vương Tâm Lăng là 1 trong "Tứ đại giáo chủ" của ngành giải trí Đài Loan, cùng Dương Thừa Lâm, Thái Y Lâm, Trương Thiều Hàm. Ảnh: Weibo.

Mỹ nhân 8X có sự nghiệp âm nhạc và phim ảnh ấn tượng, thành công. Ảnh: Weibo.

Ngô Khắc Quần sinh năm 1979, nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai, nam tính, phong trần và đậm chất "bad boy". Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Ngô Khắc Quần cũng được chú ý không kém. Anh từng có cuộc tình tiêu tốn nhiều giấy mực với Hà Siêu Liên - con gái của vua sòng bạc Hà Hồng Sân, giàu khét tiếng đất Macau và Hong Kong (Trung Quốc).

Vài năm trở lại đây, danh tiếng của Ngô Khắc Quần đi xuống. Anh bị lớp sao trẻ thay thế nên vắng show thấy rõ, phim cũng không có đóng dù chỉ là vai phụ. Năm 2022, Ngô Khắc Quần tham gia show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai với hy vọng "hâm nóng" tên tuổi, nhưng không thành công.

Ngô Khắc Quần gây ấn tượng với hình ảnh một mỹ nam phong trần, nam tính. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu, China Times