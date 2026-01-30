Sáng 30/1, tờ Topstarnews đưa tin, nữ ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Lizzy (nhóm nhạc huyền thoại After School) vừa gây sốc trên livestream với tình trạng tâm lý đầy bất ổn cùng loạt phát ngôn đáng sợ. Theo nguồn tin, nữ ca sĩ đã phải đối mặt với hàng loạt bình luận tiêu cực mang tính soi mói ngoại hình ngay trên sóng trực tiếp. Trước tình huống không mong muốn, Lizzy tỏ ra bị kích động, khóc lóc liên tục, thậm chí còn thốt ra những lời lẽ đầy tuyệt vọng như: "Tôi không muốn cố gắng nữa", "Tôi sẽ cố gắng để sống tiếp, nhưng thực sự tôi cảm thấy rất tệ",...

Chưa dừng lại ở đó, người đẹp sinh năm 1992 lần đầu thú nhận bị trầm cảm nặng: "Chứng trầm cảm của tôi nghiêm trọng đến mức trong đầu tôi cứ quanh quẩn những suy nghĩ liên quan tới chuyện sống hay chết. Tài khoản TikTok của tôi đã bị chặn nên giờ phải sang nền tảng này". Được biết, tài khoản của Lizzy bị khóa do trước đó cô nói ra nhiều suy nghĩ tiêu cực trong các buổi phát sóng trực tiếp.

Lizzy khóc nức nở, để lộ tình trạng bất ổn ngay trên sóng livestream. Ảnh: Naver

Cũng trên sóng livestream mới đây, thành viên After School còn không ngừng bày tỏ sự bi quan về cuộc sống: "Mọi người cứ hỏi tại sao thế giới tốt đẹp thế này mà lại như vậy, nhưng bản thân tôi lại thấy quá mệt mỏi. Khi tôi đã thấy kiệt sức rồi thì thế giới có tốt đẹp đến mấy cũng còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Vì đang rất u uất và mệt mỏi nên tôi chỉ có thể tự nhủ với lòng mình rằng đừng đau khổ nữa, hãy chịu đựng đi, cảm ơn bản thân vì đã vượt qua được ngày hôm nay".

Lizzy cũng khuyên các bạn trẻ nên cân nhắc trước khi tham gia làng giải trí: "Nghệ sĩ là 1 nghề mà mọi thứ đều có thể bị phơi bày. Nếu ai đó muốn vào showbiz, tôi muốn ngăn họ lại. Đặc biệt, các idol nữ còn phải đối mặt với những khó khăn hơn nhiều. Tôi không hối hận khi đã lựa chọn công việc này, nhưng tôi tự trách bản thân vì những hành động (trước đây) của mình".

Còn nhớ cách đây 5 năm, Lizzy từng trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng xứ Hàn vì say rượu lái xe, gây tai nạn giao thông. Theo đó, vào lúc 10h20 sáng ngày 18/5/2021, nữ idol đã tông phải 1 chiếc taxi tại giao lộ phía nam cầu Yeongdongdaegyo, phường Cheongdam, quận Seoul, Hàn Quốc. Tại thời điểm xảy ra vụ va chạm, nồng độ cồn trong máu của nữ idol kiêm diễn viên đã vượt ngưỡng cho phép, đủ để hủy bằng lái.

Tình trạng hiện tại của Lizzy khiến công chúng không khỏi lo lắng. Ảnh: Naver

Lizzy sinh năm 1992, có tên thật là Park Soo Young và trở thành thành viên của After School khi vừa tròn 18 tuổi. Năm 2018, cô rời nhóm để bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với nghệ danh Park Soo Ah.