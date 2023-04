Moonbin (ASTRO) qua đời ở tuổi 25: 1 tháng trước khi tự tử vẫn hứa sẽ sống thật tốt!

Tin tức nam idol Moonbin (ASTRO) qua đời hiện đang trở thành tâm điểm trên khắp các trang mạng xã hội. Thi thể của nam ca sĩ được người quản lý tìm thấy tại nhà riêng ở quận Gangnam, Seoul vào lúc 20h10 và sau đó gọi cảnh sát.

Đến nay, người hâm mộ vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự mất mát quá lớn này. Nhiều người đã vào trang cá nhân của nam idol và xót xa khi thấy những dòng trạng thái cuối cùng của anh. Theo đó, chỉ vài tiếng trước khi được phát hiện đã qua đời, Moonbin đăng ảnh 6 thành viên nhóm ASTRO cùng dòng nhắn nhủ: "My everything, my all" (tạm dịch: Tất cả của tôi, tất cả những gì tôi có).

Những dòng trạng thái cuối cùng của Moonbin (ASTRO) khiến người hâm mộ vô cùng xót xa

Hai tuần trước khi qua đời, Moonbin bất ngờ chia sẻ về tình trạng sức khoẻ sau buổi biểu diễn tại Bangkok vào ngày 8/4: "Tôi cảm thấy không khỏe nhưng bây giờ thì ổn rồi". Ngay sau đó, anh nhanh chóng trấn an người hâm mộ: "Tôi đang cố gắng để trở nên tốt hơn. Tôi hứa rằng mình sẽ hồi phục từng chút một và mang đến hạnh phúc cho Aroha (tên fandom của nhóm ASTRO)".

Trước đó không lâu, anh chàng cũng từng gửi nhắn nhủ tới người hâm mộ và bạn thân Chanwoo (thành viên nhóm IKON) trên chương trình Idol Radio Live của Nhật: "Cậu với mình nhất định phải luôn hạnh phúc và tận hưởng sân khấu nha". Khoảnh khắc này khiến người hâm mộ không khỏi nghẹn ngào vì trông Moonbin không hề có dấu hiệu nào bất thường, mà còn rất vui vẻ, lạc quan về tương .

Qua chứng cứ ở hiện trường, nguyên nhân cái chết của Moonbin được cho là tự tử. Cảnh sát hiện vẫn đang tiếp tục điều tra và chờ báo cáo khám nghiệm tử thi để đưa ra kết luận chính xác về nguyên nhân cái chết của nam thần tượng.

Danh sách nhà tang lễ của Bệnh viện Asan có tên Moonbin, với người chủ tang là bố mẹ Moonbin và em gái Moon Sua

Moonbin sinh năm 1998, anh ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc ASTRO cùng Cha Eun Woo, Rocky, Sanha, MJ và Jin Jin vào năm 2016. Moobin còn tham gia nhóm nhỏ Moonbin & Sanha từ năm 2020. Anh chàng từng xuất hiện trong bộ phim truyền ăn khách Vườn Sao Băng vào năm 2009 với tư cách là phiên bản thơ ấu của thành viên F4. Đồng thời, nam idol quá cố còn là anh trai của nữ idol Moon Sua (Billlie).