MONO song ca hit quốc dân cùng Hà Anh Tuấn, mang vũ đạo mới siêu năng lượng trình diễn Em Là bản phối mới

Không chỉ có HIEUTHUHAI hừng hực sức trẻ, siêu nhạc hội 8Wonder diễn ra tại VinWonders Nha Trang còn quy tụ gương mặt Gen Z nổi bật nhất hiện nay - MONO. Năm vừa qua, MONO bùng nổ trở thành hiện tượng âm nhạc thế hệ mới cùng album debut 22, phủ sóng khắp các sân khấu lớn nhỏ.

MONO cực điển trai tại 8Wonder

MONO đã thực sự khuấy đảo, bùng cháy hết nấc cùng khán giả 8Wonder. Anh chàng nổi tiếng với những sân khấu choáng ngợp, giọng live nội lực cùng kỹ năng nhảy ngày càng hoàn thiện, và nhiệt huyết sân khấu cháy bỏng tiếp tục được phát huy. Đặc biệt, tại 8Wonder, MONO mang đến vũ đạo mới, hướng ngoại siêu năng lượng lần đầu trình diễn Em Là remix cực chất.

Vũ đạo mới của ca khúc Em Là

Âm nhạc khuấy động khán giả, sân khấu hoành tráng đẹp mắt, MONO đã chiêu đãi người xem những tiết mục mãn nhãn đã tai. Với độ phủ sóng quốc dân, MONO diễn đến đâu cũng được khán giả nhiệt tình hát theo đến đấy tạo nên không khí âm nhạc ấm cúng và cực kì bùng nổ.

MONO năng lượng bùng nổ

Và cực kì duyên dáng khi giao lưu cùng fan

Những màn giao lưu cùng fan của MONO cũng rất ấn tượng. Anh chàng sớm đã trở thành “chồng quốc dân" của nhiều chị em nhờ visual điển trai, hút mắt, nhất là nét cười đáng yêu, tính cách phóng khoáng hài hước. Sau mỗi màn trình diễn, MONO đều rất biết quan tâm đến khán giả của mình, anh chàng “quăng thính" làm fan ôm tim không kịp!

Khung hình gây bão MONO - Hà Anh Tuấn

Hoàn thành set diễn của mình, MONO bất ngờ trở lại sân khấu, cùng Hà Anh Tuấn song ca loạt hit mashup bao gồm Một Đêm Say - Cứ Chill Thôi - Waiting For You - Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em.

'Sự kết hợp độc đáo giữa 2 cái tên không tưởng, có màu sắc âm nhạc khác biệt nhau đã khiến dân tình cực kì phấn khích. MONO vốn có thế mạnh trình diễn sôi động, nay khi đứng cạnh Hà Anh Tuấn đầy tự sự đã bộc lộ khía cạnh mới đầy thú vị. Cả hai hoà giọng cực mượt, tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng!

Hà Anh Tuấn và MONO song ca trên sân khấu 8Wonder

Tham gia đại nhạc hội đẳng cấp quốc tế 8Wonder, song ca cùng tên tuổi hàng đầu như Hà Anh Tuấn, MONO ngày càng khẳng định vị thế vững chắc, xứng đáng là ngôi sao trẻ được săn đón nhất.