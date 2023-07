Món thạch ngăn ngừa lão hóa, giúp trẻ lâu chị em nhất định phải thử trong hè này

Ăn mướp đắng có lợi gì cho sức khỏe?

Theo Healthline, mướp đắng chứa nhiều vitamin A, vitamin C cùng các chất dinh dưỡng khác. Mướp đắng đặc biệt giàu vitamin C - chất quan trọng tham gia bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật, hỗ trợ tạo xương và chữa lành vết thương.

Mướp đắng cũng chứa nhiều vitamin A - loại vitamin tan trong chất béo giúp tăng cường sức khỏe làn da đồng thời bảo vệ thị lực tốt. Ngoài ra, mướp đắng cũng là một nguồn cung cấp catechin, axit gallic, epicatechin và axit chlorogenic dồi dào. Các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ này có thể giúp bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại.

Mướp đắng giàu chất xơ nhưng ít calo - thực phẩm hoàn hảo cho người đang theo đuổi chế độ ăn kiêng hoặc giảm cân giữ dáng.

Cũng theo Healthline, mướp đắng được cho là có thể giúp giảm lượng đường trong máu. Bởi chúng thúc đẩy quá trình tiết insulin - loại hormone chịu trách nhiệm điều chỉnh lượng đường trong máu.

Còn trang WebMD cho biết, mướp đắng là nguồn giàu chất chống oxy hóa, flavonoid và các hợp chất polyphenol khác. Chúng có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số vấn đề sức khỏe. Chẳng hạn việc chứa nhiều polyphenol sẽ giúp cơ thể được chữa lành, chúng có khả năng giảm viêm trong cơ thể. Bổ sung mướp đắng nhiều, tác dụng chống viêm càng lớn.

Cũng theo đó, mướp đắng chứa hợp chất hoạt tính sinh học được gọi là saponin và terpenoid. Các hợp chất này tạo nên vị đắng cho quả nhưng chúng cũng giúp làm giảm lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh tiểu đường. Hai hợp chất trên có thể giúp di chuyển glucose từ máu đến các tế bào đồng thời giúp gan, cơ của bạn xử lý và lưu trữ glucose tốt hơn.

Cùng với chuyển hóa glucose, mướp đắng còn có tác dụng chuyển hóa lipid. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng chúng có thể làm giảm sự tích tụ chất béo, do đó ăn mướp đắng có tác dụng chống béo phì.

Lượng vitamin C trong 1 quả mướp đắng có thể cung cấp khoảng 43% lượng vitamin C khuyến nghị hàng ngày của bạn. Quả mướp đắng càng non thì chứa càng nhiều vitamin C. Cho nên nếu chế biến các món như mướp đắng nhồi thịt, mướp đắng dồn chuối hoặc mướp đắng xào trứng, bạn nên chọn mướp đắng bánh tẻ, quả đã nở đều mắt, không bị quá đắng. Còn với món thạch mướp đắng bạn có thể dùng mướp đắng non hoặc loại mướp đắng rừng sẽ cho vị đắng đậm đà hơn.

Nhìn chung, mướp đắng có thể kiểm soát bệnh tiểu đường, hỗ trợ giảm cân, ngăn ngừa táo bón, tăng cường sức khỏe của gan và điều trị các bệnh về da. Mướp đắng an toàn cho tất cả mọi người ngoại trừ phụ nữ mang thai và cho con bú.