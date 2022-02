Món thạch này tuy đơn giản nhưng hiệu quả làm đẹp thì không thể coi thường, ăn một lần chẳng cần đi spa

Thanh long và những lợi ích sức khỏe có thể chị em chưa biết?

Thanh long là loại quả nhiệt đới đã quá phổ biến ở nước ta. Trong quả thanh long chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người, từ việc ngăn ngừa lão hóa, hỗ trợ giảm cân đến tăng cường hệ miễn dịch.

Đây là loại quả mang lại nhiều giá trị sức khỏe, đặc biệt là sự hỗ trợ chống lại các tế bào ung thư.

Giàu chất xơ

Trong quả thanh long chứa nhiều các vitamin và khoáng chất có lợi cho thể chất. Loại quả này là nguồn cung cấp vitamin A, vitamin C, sắt, canxi và chất xơ dồi dào. Mỗi quả thanh long chỉ có 60 calo nhưng chứa đến tận 2,9g chất xơ. Lượng chất xơ dồi dào như vậy cực kỳ tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường vì chúng giúp ổn định lượng đường huyết trong máu. Nhưng để đảm bảo hơn, người có tiền sử đường huyết cao nên tham khảo bác sĩ về liều lượng sử dụng loại quả này.

Cũng vì chứa nhiều chất xơ nên thanh long giúp cải thiện hệ tiêu hóa. Ăn thanh long thường xuyên sẽ giúp giảm nguy cơ mắc các triệu chứng của táo bón.

Chứa nhiều chất chống oxy hóa

Là nguồn cung cấp vitamin C, loại vitamin đóng vai trò quan trọng thúc đẩy sản xuất collagen. Đây là loại vitamin chính quyết định độ đàn hồi và săn chắc, tươi trẻ của làn da. Đồng thời, vitamin C cũng bảo vệ màng tế bào khỏi các gốc tự do, giúp chống lại các dấu hiệu lão hóa sớm như da chảy xệ, nếp nhăn.

Trong quả thanh long chứa nhiều chất chống oxy hóa cần thiết. Ngoài việc giúp da dẻ luôn căng đầy thì việc chống lại các gốc tự do - nguyên nhân gây ra các bệnh ung thư là lý do chúng ta nên bổ sung thanh long vào chế độ ăn của mình.

Hỗ trợ tốt cho sức khỏe tim mạch

Thanh long là loại quả có khả năng làm giảm hàm lượng cholesterol có hại cho cơ thể. Nhờ đó tim mạch hoạt động tốt hơn. Loại quả dân dã này cũng rất thần kỳ khi là nguồn cung cấp chất béo bão hòa đơn tốt cho tim mạch.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học Dược phẩm thế giới, những hạt nhỏ của thanh long chứa nhiều axit béo, bao gồm omega-3 và omega-9, tất cả những loại này đều có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Có thể nói rằng, thanh long là loại quả thân thiện với trái tim của chúng ta. Nếu như cholesterol là mối đe dọa với các mạch máu khỏe mạnh, có thể dẫn tới tình trạng đột quỵ thì các chất chống oxy hóa có trong thanh long sẽ giúp ngăn chặn quá trình này.

Có khả năng chống nắng

Chính vì có chứa vitamin C nên thanh long cũng hỗ trợ chống nắng cho da. Bạn có thể tạo ra công thức chăm sóc da bằng cách trộn hỗn hợp gồm thanh long, dưa leo và mật ong để làm dịu làn da cháy nắng.

Thanh long cũng giàu vitamin B3 nên sẽ giúp cấp ẩm, làm dịu vùng da tiếp xúc với nắng. Cứ 100g thịt quả chứa đến 80g nước nên ăn thanh long cũng là một cách bổ sung nước cho cơ thể. Có khả năng giải nhiệt nên thanh long không chỉ sử dụng nhiều vào mùa hè mà mùa lạnh khô hanh cũng có thể dùng cung cấp độ ẩm để bảo dưỡng làn da.

Thanh long ngoài ăn trực tiếp, sử dụng làm sinh tố, nước ép, ăn kèm ngũ cốc thì các món ăn vặt như thạch thanh long cũng giúp đổi khẩu vị.

Thanh long giá thành rẻ, lại phổ biến nên nhiều người thường bỏ qua chúng. Tuy nhiên, xét về thành phần dinh dưỡng và tác dụng với sức khỏe thì không thua kém bất cứ loại quả đắt tiền nào. Hãy tận hưởng hết những lợi ích mà loại quả này mang lại. Hoặc khi bạn đã quá chán ngán vì cứ phải ăn táo, chuối, cam hàng ngày thì hãy thử đổi vị với món thạch thanh long nhé.