Món quà vặt "quốc dân" của phụ nữ: Hóa ra là liều thuốc hạ đường huyết rẻ tiền, làm mờ nếp nhăn nhưng có 3 nhóm người đừng ăn kẻo bệnh

Có lẽ không một tín đồ ăn vặt nào bỏ qua được các món từ quả ổi – một thứ quà vặt quen thuộc từ nhỏ tới lớn, trường học nào cũng bán nhiều. Loại trái cây này không chỉ là món ăn mà còn có tác dụng lớn với sức khỏe con người. Lợi ích của quả ổi cũng được chuyên gia đánh giá cao.

Quả ổi không chỉ "nổi tiếng" ở Việt Nam mà tại nước ngoài ai cũng ưa chuộng. Ở Mexico, người ta rất chuộng những món ăn liên quan đến ổi, đặc biệt là nước ép ổi agua Fresca trứ danh. Ngoài ra họ cũng thích dùng ổi làm kẹo, đồ ăn nhẹ hoặc thức uống có cồn vì loại quả này cực kỳ giàu dinh dưỡng. Vậy cụ thể ra sao?

Ổi là loại quả trứ danh ở nhiều nước trên thế giới, vừa ngon lại còn bổ.

Lợi ích của quả ổi: Không chỉ là quà vặt, nó còn là phương thuốc cho sức khỏe

Theo Đông y, quả ổi có vị chát, hơi chua và tính mát. Ổi xanh được dùng để điều trị tiêu chảy, còn ổi chín lại dùng để nhuận tràng. Với phụ nữ nói riêng, loại trái này có thể làm giảm mức độ đau bụng kinh nếu sử dụng đúng cách. Giải pháp này được các chuyên gia đánh giá là tốt ngang ngửa các loại thuốc giảm đau.

Trong một nghiên cứu của trường Đại học Allahabad (Ấn Độ), quả ổi giàu chất xơ mà hàm lượng đường lại thấp, cực kỳ phù hợp trong việc ngăn chặn và ức chế sự phát triển của bệnh tiểu đường. Ăn ổi thường xuyên sẽ giúp cơ thể kiểm soát đường huyết, giảm viêm và giảm tình trạng kháng insulin hiệu quả. Tuy nhiên, bạn cần phải gọt vỏ ổi vì phần này không tốt với lượng đường trong máu.

Ăn ổi đúng cách sẽ góp phần làm hạ đường huyết, giảm kháng insulin trong cơ thể.

Ngoài ra, quả ổi còn có một số lợi ích đáng chú ý như sau:

- Giúp trái tim khỏe mạnh

Lượng chất chống oxy hóa và vitamin trong ổi sẽ bảo vệ trái tim khỏi tác hại do gốc tự do gây ra. Bên cạnh đó, lượng kali và chất xơ hòa tan của ổi cũng góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch của bạn.

Một nghiên cứu trên 120 trong vòng 12 tuần đã cho thấy, ăn ổi chín thường xuyên có thể làm giảm huyết áp, giảm lượng cholesterol xấu LDL và tăng lượng cholesterol tốt HDL. Việc này sẽ hỗ trợ cơ thể chống lại các loại bệnh tim mạch và đột quỵ tốt bậc nhất.

- Giúp phụ nữ giảm cân

Như đã nói, ổi là loại trái cây giàu chất xơ, ít đường và nhiều nước. Mỗi trái ổi chỉ chứa khoảng 31 calo và cung cấp đến 12% chất xơ khuyến nghị mỗi ngày. Do vậy, ăn ổi sẽ làm bạn nhanh no nhưng lại không nạp vào quá nhiều calo, dần dần cân nặng sẽ giảm bớt trông thấy.

Đặc biệt hơn, quả ổi chứa nhiều vitamin và khoáng chất có thể điều chỉnh quá trình trao đổi chất, hạn chế chất béo có hại và tăng cường hấp thụ các chất có lợi. Nếu chị em đang có ý định giảm cân thì ổi chính là món quà vặt phù hợp nhất, vừa được ăn mà không sợ tăng cân.

Ổi nhiều chất xơ, ăn vào nhanh no nên giúp phụ nữ giảm cân.

- Đẩy lùi lão hóa, giúp da căng tràn

Trong ổi sở hữu rất nhiều chất chống oxy hóa giúp ức chế sự phát triển của các gốc tự do, bảo vệ làn da khỏi hư hại và làm chậm quá trình lão hóa da. Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, trong ổi có chất chống oxy hóa lycopene cao gấp 2 lần các loại trái cây khác, giúp làn da căng tràn và ít nếp nhăn hơn.

- Tăng cường hệ tiêu hóa

Ổi chứa nhiều dưỡng chất có tác dụng hỗ trợ đường ruột khi mắc bệnh. Cụ thể, tính kiềm và chức năng kháng khuẩn của ổi sẽ ức chế sự tăng trưởng của các loại vi sinh vật gây bệnh, loại bỏ các chất nhầy trong ruột nên giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru trở lại.

- Tăng cường hệ miễn dịch

Lượng vitamin C trong ổi cao gấp đôi so với trái cam, giúp cơ thể đủ đề kháng để phòng bệnh cảm vặt và giảm thời gian bị cảm lạnh. Bên cạnh đó, vitamin C còn tiêu diệt vi khuẩn và virus gây bệnh nhiễm trùng, thậm chí là kháng khuẩn cực tốt. Vậy nên hãy ăn ổi thường xuyên để bớt cảm sốt.

Ổi nhiều vitamin C hơn cam nhưng không phải ai cũng biết.

Ăn ổi như thế nào để được ăn nhiều mà còn giảm cân?

Chúng ta nên ăn ổi vào buổi sáng, kèm một ly nước ấm để giúp cơ thể hấp thu các chất dinh dưỡng trong ngày tốt hơn. Ngoài ra, hãy ăn ổi vào buổi tối để tăng cường chất xơ và làm no nhanh, từ đó hạn chế ăn nhiều hơn và ngăn ngừa lượng chất béo xấu tích tụ. Tốt nhất là ăn ổi khoảng 1-2 giờ trước bữa tối để tránh phản tác dụng.

Không nên ăn ổi quá non hoặc quá xanh vì vị chát sẽ gây táo bón. Không nên ăn hạt ổi, hoặc có ăn thì nhai nát vì nếu nuốt cả hạt sẽ dễ đau dạ dày. Những người bị suy nhược cơ thể nên sử dụng ổi dưới dạng xay nhuyễn hoặc ép thành nước thì sẽ hấp thụ được tốt hơn. Bệnh nhân tiểu đường ăn thì cần gọt vỏ.

Với những người suy nhược thì nên dùng nước ép ổi thay vì ăn nguyên quả.

Bên cạnh đó, có 3 nhóm người tuyệt đối không nên ăn ổi kẻo bệnh tình nặng thêm:

- Người đang bị đau dạ dày: Nhóm người này đang có hệ tiêu hóa kém, nếu ăn ổi sẽ khiến dạ dày co bóp nhiều hơn để tiêu hóa, khiến các cơn đau trầm trọng hơn. Người bệnh dạ dày cũng không nên ăn ổi hoặc uống nước ép ổi lúc bụng rỗng.

- Người bị suy nhược: Như đã nói, người suy nhược cũng có hệ tiêu hóa kém nên ăn ổi sẽ gây ra tình trạng khó tiêu. Tốt nhất là xay nhuyễn hoặc uống nước ép ổi.

- Phụ nữ có thai và cho con bú: Phụ nữ có thai hay bị táo bón, trong khi đó ổi lại chứa lượng lớn chất xơ, cần nhiều thời gian để tiêu hóa hết. Ngoài ra, thai nhi càng lớn thì càng chèn ép vào dạ dày và đường ruột, cộng với cơ thể người mẹ có nhiều thay đổi bất thường, từ đó gây ra tình trạng đầy hơi và táo bón.

Theo Boldsky, Healthline

