Mới đây, vào ngày 22/5, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã đến thăm các bệnh nhi ung bướu tại bệnh viện Nhi đồng 2. Hình ảnh thường thấy ở một doanh nhân với vẻ ngoài sang trọng, hào nhoáng dường như đã nhường chỗ hoàn toàn cho một dáng vẻ khác hẳn: một ông lão phúc hậu, giản dị trong trang phục đời thường, ân cần và gần gũi.

Ông không đến với tư cách một doanh nhân thành đạt, mà như một người ông, người cha mong muốn mang đến chút hơi ấm, niềm vui nhỏ bé và sự động viên tinh thần to lớn cho những mầm non đang gặp hoàn cảnh kém may mắn.

Những phần quà ý nghĩa, bao gồm tiền trợ cấp mua thuốc hiếm cho các em nhỏ đang điều trị ung thư, bên trong chiếc túi giấy màu đen "Very Special" quen thuộc, như một lời động viên tinh thần, giúp các em mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh.

Bên cạnh đó, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn cũng không quên gửi lời hỏi thăm, động viên đến các y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Đồng thời, ông cũng xin được trao tặng 50 triệu đồng cho đội ngũ các nhân viên dọn dẹp, tạp vụ - những con người thầm lặng gìn giữ sự sạch sẽ, an toàn cho bệnh viện mỗi ngày.

Chứng kiến tấm chân tình này của ông, nhiều bậc phụ huynh, thân nhân của các bệnh nhi đã không khỏi xúc động.

Được biết, ngày này cũng chính là dịp sinh nhật của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Và ngay tại giường bệnh, các em bé và phụ huynh đã hát chúc mừng sinh nhật ông khiến ông rất bất ngờ và cảm động.

Có lẽ, không một món quà sinh nhật đắt tiền nào có thể sánh được với sự chân thành ấy. Nó không chỉ là lời cảm ơn đơn thuần mà còn là sự kết nối diệu kỳ từ trái tim đến trái tim.

Theo chia sẻ của những thân nhân thăm nuôi có con nhỏ điều trị lâu năm tại bệnh viện, hành động nghĩa tình này của ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã liên tục diễn ra trong nhiều năm liền. Những phần quà hỗ trợ của ông đã giúp cho nhiều bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với phác đồ điều trị tiên tiến.