Món nem này nhìn qua cũng bình thường nhưng ăn thử mới thấy ngon bất ngờ, lại cực tốt cho người ăn kiêng!

- Dùng nồi chiên không dầu: Bạn làm nóng nồi chiên ở mức nhiệt 200 độ C trong 5 phút. Sau đó, xịt đều 1 lớp dầu ăn lên các mặt của từng miếng nem rồi xếp nem vào nồi. Chiên 2 lần: Lần 1 chọn mức nhiệt 200 độ C trong 15 phút, lần 2 chọn mức nhiệt 180 độ C trong 10 phút. Chị em đừng quên lật nem giữa 2 lần chiên nhé!

- Rán bằng chảo và dầu ăn: Bạn cho khoảng 150-200ml dầu ăn vào chảo, đợi dầu nóng già rồi thả nem vào chiên vàng các mặt trên ngọn lửa nhỏ. Chiên xong, vớt nem ra đĩa có lót sẵn giấy thấm dầu để loại bỏ dầu thừa.