Không phải khoai tây chiên, đây mới là món khoai tây ngon "đỉnh của chóp": Cách làm dễ, ăn giòn ngon đưa vị vô cùng

Khoai tây là thực phẩm thiết yếu trong gia đình. Chúng được sử dụng quanh năm, giá thành rẻ lại bảo quản được lâu. Bạn có thể nấu được nhiều món ăn với khoai tây như hầm cùng xương, bào sợi rồi đem xào, làm thành món khoai tây nghiền hoặc đem chiên giòn... Tuy nhiên nếu "quanh đi quẩn lại" vẫn chỉ ăn những món ăn quen thuộc sẽ khiến bạn nhàm chán và bạn muốn có một biến tấu hoàn toàn mới. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu một công thức ngon - lạ và lành mạnh với sức khỏe hơn so với khoai tây chiên.

Món ăn này làm đơn giản, nhanh chóng và có thể hoàn thành trong vài phút. Chỉ cần trộn đều là xong. Món ăn có vị chua, cay và giòn - hoàn hảo để ăn vặt hoặc ăn kèm cơm! Ngay dưới đây chúng ta cùng tìm hiểu cách làm nhé!

Nguyên liệu làm món khoai tây trộn chua cay

150g khoai tây (khoảng 1-2 củ cỡ vừa), 2 nhánh rau mùi, đường, dầu hào chay, giấm balsamic, nước tương, bột ngọt, dầu mè, dầu ớt, hạt mè trắng, đường.

Cách làm món khoai tây trộn chua cay

Bước 1: Dùng dụng cụ gọt vỏ khoai tây sau đó rửa sạch rồi cắt thành những lát dày. Tiếp theo, dùng dao cắt lượn sóng (dụng cụ chuyên dụng để cắt tạo hình trang trí) để cắt khoai tây thành những dải dài khoảng 6cm và rộng 1cm theo hình răng cưa. Cắt theo hình dạng này không chỉ trông đẹp mắt mà còn giúp khoai tây dễ dàng được phủ đều nước sốt khi trộn, mang lại hương vị ngon hơn. Sau đó bạn nên rửa sạch lại khoai tây đã cắt để loại bỏ tinh bột trên bề mặt. Khoai tây được xử lý theo cách này sẽ giòn hơn sau khi nấu.

Bước 2: Đun sôi một nồi nước. Khi nước sôi, cho khoai tây thái sợi vào và chần trên lửa lớn trong 2-3 phút. Quan sát kỹ các lát khoai tây. Khi chúng bắt đầu chuyển hơi trong suốt nghĩa là đã chín và có thể vớt ra ngay lập tức. Không nên luộc quá lâu, nếu không khoai tây sẽ bị mềm và mất độ giòn. Sau đó thả vào bát nước sôi để nguội sau khi vớt ra, điều này sẽ giúp chúng giữ độ giòn, ăn sẽ ngon hơn nữa.

Bước 3: Chuẩn bị một chiếc bát sau đó cho rau mùi đã thái nhỏ vào. Thêm 5g đường để tăng hương vị, 2 muỗng canh dầu hào chay, 1 muỗng canh giấm balsamic, 1 muỗng canh nước tương, một ít bột ngọt và nửa muỗng canh dầu mè. Cuối cùng, thêm một lượng dầu ớt (hoặc ớt bột) vừa đủ theo khả năng chịu cay của bạn rồi trộn đều. Nếu không thích ăn cay bạn có thể bỏ qua ớt.

Bước 4: Cho các miếng khoai tây đã ráo nước vào một âu lớn, đổ nước sốt đã pha lên trên. Sau đó dùng đũa trộn đều để các miếng khoai tây thấm nước sốt. Sau đó bày ra đĩa, rắc thêm một ít hạt mè trắng lên trên để trang trí và tăng thêm hương thơm. Như vậy là món khoai tây trộn chua cay với hương vị tuyệt hảo đã hoàn thành và sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món khoai tây trộn chua cay

Khoai tây làm theo cách này ăn có vị thanh mát và không gây "cảm giác tội lỗi" với cơ thể như khi bạn ăn khoai tây chiên. Chỉ cần một miếng cắn, bạn sẽ cảm nhận được độ giòn, vị chua nhẹ xen lẫn ngọt và cay, càng nhai, hương thơm càng nồng nàn. Chúng ngon đến nỗi bạn không thể ngừng ăn; ngay cả những người kén ăn trong gia đình cũng sẽ gắp không ngừng.

Mẹo cần lưu ý:

1. Sau khi cắt khoai tây, tốt nhất nên rửa sạch lớp tinh bột bám trên bề mặt. Đây là một bí quyết nhỏ giúp giữ cho khoai tây giòn và tươi ngon.

2. Lượng giấm và đường trong gia vị có thể được điều chỉnh theo khẩu vị cá nhân. Nếu bạn thích vị chua ngọt, bạn có thể thêm nhiều giấm balsamic hơn.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món khoai tây trộn chua cay!