Rằm tháng 7 âm lịch là dịp mọi người cùng sửa soạn mâm cơm cúng ông bà tổ tiên. Mâm cơm cúng ngày Rằm tháng 7 còn là sự kết tinh của tâm linh và truyền thống, gửi gắm những tình cảm thiêng liêng nhất của con cháu đối với ông bà tổ tiên. Các món ăn trong mâm cơm cúng Rằm tháng 7 có thể là món mặn hoặc món chay tùy từng gia đình.

Mới đây, Tiktoker T.L đăng tải hình ảnh mâm cơm cúng Rằm tháng 7 vô cùng bắt mắt. Nổi bật trên mâm cơm chay là món canh chay rau củ thanh đạm, hấp dẫn. Trong những ngày oi bức thế này, đây là món ăn dễ chịu ngay từ khâu chuẩn bị nấu nướng.

Món canh chay cúng Rằm tháng 7 của Tiktoker T.L có những nguyên liệu lành mạnh, quen thuộc như ngô ngọt, bông cải xanh, cà rốt và nấm hương, nấm kim châm. Với sự kết hợp của hạt nêm, chút bột ngọt và muối, dưới bàn tay của người nấu khéo léo, bạn có ngay món canh chay vô cùng bắt mắt sắc màu, hấp dẫn bởi hương vị thanh đạm.

Để làm món canh chay cúng Rằm tháng 7, bạn không cần quá cầu kỳ. Nguyên liệu như trên, mỗi thứ một chút, bạn đun sôi nước rồi cho ngô ngọt, nấm vào nấu. Khoảng 10 phút, bạn cho những nguyên liệu còn lại như cà rốt, bông cải xanh vào hầm chín. Nêm nếm gia vị, sau đó bạn tắt bếp. Múc canh ra bát, bạn có thể rắc thêm ít hành, mùi cho món ăn hấp dẫn hơn.

Món canh chay cúng Rằm tháng 7 giúp giải nhiệt, chứa toàn nguyên liệu giúp giảm cân, tăng collagen

DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội) cho biết, nhiều người nghĩ ăn chay thiếu chất nhưng thực ra, ăn chay cũng là một cách thanh lọc cơ thể, nhiều món còn giúp giảm mỡ, tăng collagen rất tốt cho da. Nguyên nhân bởi, chúng hầu hết là rau củ quả giàu chất chống oxy hóa, nuôi dưỡng da từ sâu bên trong.

Món chay cúng Rằm tháng 7 của Tiktoker chia sẻ bên trên là một trong những món ăn như vậy. Nguyên liệu để làm là những loại rau bổ dưỡng như nấm, bông cải xanh, cà rốt.

Theo Health, bông cải xanh giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Ăn bông cải xanh thường xuyên hỗ trợ giảm mỡ do hàm lượng chất xơ tăng cảm giác no, thúc đẩy trao đổi chất. Chúng rất giàu vitamin C, là thành phần quan trọng để tổng hợp collagen trong cơ thể. Do đó, ăn bông cải xanh có thể hỗ trợ quá trình sản xuất collagen gián tiếp.

Cà rốt là một nguồn cung cấp beta-carotene tốt, một dạng tiền vitamin A. Chúng cũng chứa vitamin C và các chất chống oxy hóa khác. Beta-carotene và vitamin C trong cà rốt đều có lợi cho sức khỏe của da, tăng cường sản xuất collagen. Đây cũng là một loại rau củ có hàm lượng chất xơ cao, giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm mỡ.

Nấm là thực phẩm không thể thiếu trong những mâm cơm cúng chay. Nấm chứa nhiều chất xơ và protein nhưng lại có hàm lượng calo thấp, giúp tăng cảm giác no và hỗ trợ kiểm soát cân nặng, từ đó có thể góp phần giảm mỡ. Các loại nấm cũng chứa ergothioneine, một chất chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ da.

Đặc biệt, nấm chứa các axit amin cần thiết để sản xuất collagen trong cơ thể, cũng như các nguồn chất chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ và tăng cường sức khỏe của da.

Lưu ý ăn chay để tốt sức khỏe

Ăn chay có thể giúp giảm mỡ và tốt cho sức khỏe nếu được thực hiện một cách cân đối và đầy đủ dinh dưỡng. Chế độ ăn chay thường ít chất béo bão hòa và cholesterol, đồng thời giàu chất xơ từ rau củ, quả, đậu, ngũ cốc nguyên hạt.

Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe, người ăn chay cần chú ý bổ sung đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu như protein, sắt, canxi, vitamin B12 và omega-3. Bạn có thể cần thông qua thực phẩm bổ sung, hiện nay rất sẵn trên thị trường.

Ngoài ra, bạn đừng quên kết hợp chế độ ăn chay với lối sống lành mạnh và tập thể dục đều đặn có thể mang lại lợi ích tối đa cho cơ thể.