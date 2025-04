Năm 2001, bộ phim "Đát Kỷ Trụ Vương" lên sóng và nhanh chóng trở thành hiện tượng màn ảnh nhỏ châu Á.

Trong đó, mỹ nhân Ôn Bích Hà - người đảm nhận vai Đát Kỷ đã ghi dấu ấn sâu đậm với nhan sắc ma mị, quyến rũ đến mức ám ảnh.

Sau bộ phim, tên tuổi của cô "lên như diều gặp gió", được truyền thông ưu ái gọi là "Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh" hay "Bông hồng lửa của màn ảnh Hồng Kông".

Nhan sắc "nghiêng nước nghiêng thành" của Ôn Bích Hà ngày trẻ.

Dù hiện tại đã bước sang tuổi 59, Ôn Bích Hà vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, làn da căng mịn và thần thái cuốn hút.

Khi được phỏng vấn về bí quyết dưỡng nhan, Ôn Bích Hà chia sẻ: "Tôi tin vào sức mạnh của thực phẩm. Cơ thể và làn da cần được nuôi dưỡng từ bên trong".

"Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh" nói bản thân thường ăn canh dưỡng nhan thay cơm 4-5 lần/tuần. Công thức của cô rất đơn giản và có thể thay đổi nguyên liệu tuỳ theo mùa.

Dưới đây là ba món canh cô thường xuyên sử dụng, không chỉ dưỡng da, chống lão hóa mà còn hỗ trợ cải thiện sức khỏe toàn diện.

3 món canh đầy ắp collagen Ôn Bích Hà dùng để níu giữ tuổi xuân

Tuổi U60 của Ôn Bích Hà.

1. Canh đu đủ hầm chân gà, xương heo

Nguyên liệu: 1 quả đu đủ xanh, 3-4 chân gà, 300g xương ống heo, 3 lát gừng, 3 quả chà là đỏ, nấm khô hoặc nấm tươi, nước, gia vị.

Đu đủ chứa enzyme papain giúp hỗ trợ tiêu hóa và có khả năng tẩy tế bào chết nhẹ nhàng. Đồng thời, giàu vitamin A và C, hai dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất collagen. Một nghiên cứu từ Đại học Otago (New Zealand) cho thấy, chế độ ăn giàu vitamin C giúp giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và cải thiện độ đàn hồi da.

Chân gà và xương heo là nguồn collagen tự nhiên dồi dào. Khi hầm lâu, collagen sẽ chuyển hóa thành gelatin, một dạng protein hỗ trợ sức khỏe đường ruột, làn da và khớp. Nghiên cứu được công bố trên Journal of Clinical Nutrition (2014) đã chỉ ra rằng, việc bổ sung collagen peptide có thể giúp giảm độ sâu của nếp nhăn và tăng độ ẩm cho da.

Chà là đỏ (táo tàu) được y học cổ truyền Trung Quốc xem là vị thuốc bổ huyết, an thần, chống lão hóa. Các nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy táo tàu chứa lượng lớn polyphenol, chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do.

Nấm (như nấm hương) không chỉ giúp tăng hương vị mà còn giàu beta-glucan - hợp chất giúp tăng cường miễn dịch.

2. Canh gà hầm da cá khô

Nguyên liệu: 1/2 con gà tre, 100g da cá khô (thường là da cá hồi hoặc cá chép), 3 lát gừng, 3 quả chà là, khoai mỡ, khoai mài (hoài sơn), hành lá, một số loại hoa thảo mộc khô (cúc, nhài…), nước, gia vị.

Da cá khô, đặc biệt là từ cá biển như cá hồi, chứa lượng lớn collagen type I và omega-3 – những dưỡng chất quan trọng giúp duy trì độ đàn hồi và độ ẩm của da. Theo nghiên cứu trên Marine Drugs (2018), collagen chiết xuất từ da cá có khả năng cải thiện cấu trúc da và thúc đẩy quá trình chữa lành tế bào da.

Gà tre cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin nhóm B, đặc biệt là B3 và B6, giúp chuyển hóa năng lượng và duy trì sức khỏe làn da. Protein cũng là nguyên liệu thiết yếu để cơ thể tổng hợp collagen.

Khoai mỡ và khoai mài (hoài sơn) đều là thực phẩm dưỡng âm, bổ tỳ vị trong Đông y. Chúng giàu tinh bột kháng và chất xơ hòa tan, tốt cho hệ tiêu hóa và đường huyết. Ngoài ra, khoai mỡ chứa anthocyanin - chất chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ tế bào.

Các loại hoa thảo mộc (như hoa cúc, hoa nhài) giúp an thần, làm dịu tâm trí, hỗ trợ giấc ngủ - đây là yếu tố rất quan trọng để duy trì làn da khỏe đẹp.

3. Canh đậu phụ nấu đầu cá hồi

Nguyên liệu: 1 đầu cá hồi, 1 bìa đậu phụ, 3 lát gừng, hành lá, thì là, nước, gia vị.

Đầu cá hồi là phần chứa nhiều chất béo omega-3 nhất trong con cá. Nghiên cứu đăng trên The American Journal of Clinical Nutrition (2006) cho thấy omega-3 có khả năng cải thiện độ dày lớp biểu bì da, tăng độ ẩm và giảm viêm. Đặc biệt, DHA và EPA trong cá hồi còn giúp ngăn chặn tác hại của tia UV lên làn da.

Đậu phụ là nguồn protein thực vật dồi dào và chứa isoflavone - một loại phytoestrogen có cấu trúc tương tự estrogen. Các nghiên cứu cho thấy isoflavone có khả năng cải thiện độ ẩm và độ đàn hồi da ở phụ nữ tiền mãn kinh.

Gừng, thì là, hành lá không chỉ tăng hương vị mà còn có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, tăng tuần hoàn máu và làm ấm cơ thể, giúp dưỡng khí huyết, từ đó làm đẹp da từ bên trong.