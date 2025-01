Món canh rất được ưa chuộng trong các bữa cơm gia đình, nó không chỉ giúp bạn bổ sung thêm nước cho cơ thể, mà còn đem lại những giá trị dinh dưỡng nhất định. Tuy nhiên một số món canh sẽ có chứa nhiều chất béo, làm tăng lượng calo nạp vào cơ thể bạn quá mức, dẫn tới thừa cân.

Canh nấu từ rau củ quả rất tốt cho cơ thể (Nguồn ảnh: Sohu)

Chuyên gia dinh dưỡng đến từ Đài Loan (Trung Quốc) Trương Ngọc Hy chia sẻ, khi thực hiện chế độ giảm cân giảm mỡ, ba món canh được khuyên dùng nhất là canh rau giàu chất xơ, canh miso, canh cá. Canh miso nấu với rong biển hoặc nấm giàu chất xơ, rất tốt cho sức khỏe.

Nếu bạn muốn ăn thịt, chuyên gia dinh dưỡng Trương Ngọc Hy khuyên bạn nên ăn canh cá tươi. Cá là nguồn protein chất lượng cao, ít chất béo và cũng có thể bổ sung axit béo Omega-3.

Món canh Havard cũng là một trong những món được nhiều người ưa chuộng để giảm cân. Nguyên liệu để nấu món canh này rất đơn giản, dễ kiếm, bao gồm vài quả cà chua, súp lơ, bắp cải, cần tây, hành tây, ớt chuông.

Theo Ettoday , diễn viên Vương Phi kiên trì uống món canh rau củ này hàng ngày để giảm cân, giữ dáng mà không lo da dẻ bị nhăn xấu, thậm chí da ngày càng căng bóng, sáng khỏe hơn. Ngoài những nguyên liệu trên, Vương Phi sáng tạo bằng cách cho thêm chút đậu phụ hoặc khoai lang nhằm no bụng hơn.

Lý do giúp các món canh rau củ quả trở thành món ăn giúp no lâu và giảm cân là bởi vì rau củ quả giàu chất xơ, ít calo, không chứa tinh bột. Vì vậy, ăn canh rau củ sẽ giúp bạm no lâu, ít hấp thụ chất béo, từ đó kiểm soát và giảm được cân nặng.

Theo khuyến cáo, mỗi người nên ăn từ 3 đến 5 loại rau khác nhau mỗi ngày, với tổng lượng từ 300 đến 500 gram, trong đó rau lá xanh đậm nên chiếm hơn một nửa. Rau củ quả luôn là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng, vì chúng là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào và vitamin, khoáng chất cho cơ thể.

Bạn nên ăn rau củ quả đúng mùa, không nên ăn rau của quả trái mùa. Trong bữa ăn nên ăn rau trước khi ăn cơm. Ngoài ra, nếu muốn không bị béo, hoặc muốn giảm cân, bạn nên ăn các loại quả có hàm lượng đường thấp như dưa chuột, củ đậu, bưởi, thanh long, táo ta, lê.

(Nguồn: Ettoday & Aboluowang)