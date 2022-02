Món bánh ngọt này ai cũng có thể làm được, ăn nhiều thì nhan sắc ngày càng xinh tươi

Một vài công dụng của bí đỏ mà có thể bạn chưa biết

1. Hỗ trợ giảm cân

Bí đỏ ít calo, trong 100gr bí đỏ chỉ chứa khoảng 40 calo nhưng lại có rất nhiều chất xơ giúp no lâu. Loại thực phẩm này thúc đẩy tiêu hóa nhưng lại hạn chế sự thèm ăn. Hàm lượng calo và chất béo trong bí đỏ cũng rất thấp nên đây là thực phẩm lý tưởng cho những người muốn giảm cân.

2. Làm đẹp da

Hàm lượng vitamin C trong bí đỏ cao giúp ngăn ngừa lão hoá, chống lại các gốc tự do gây hại cho làn da. Vitamin C thúc đẩy quá trình sản sinh collagen là một loại protein giữ cho da luôn căng mịn và chống lại quá trình lão hóa.

3. Hỗ trợ hoạt động hệ tiêu hóa

Bí ngô là một nguồn chất xơ tốt giúp cơ thể cảm thấy no, đồng thời thúc đẩy quá trình tiêu hóa lành mạnh. Hàm lượng chất xơ trong bí ngô làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate, gồm cả đường tự nhiên. Từ đó còn giúp cơ thể cân bằng lượng đường trong máu. Chứa tới 90% là nước nên bí ngô hỗ trợ cho nhu động ruột hoạt động tốt hơn. Từ đó sẽ kích thích hoạt động tiêu hóa, làm giảm nguy cơ chướng bụng, đầy hơi hay táo bón.