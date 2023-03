Món bánh ngon lành, làm dễ, giúp mắt sáng, da mịn

Bí đỏ chứa nhiều chất dinh dưỡng dồi dào hỗ trợ thị lực khi già đi. Bí đỏ giàu beta carotene, khi vào trong cơ thể chất này được chuyển hóa thành vitamin A. Đây là chất cần thiết cho mắt, giúp duy trì và phát triển thị lực, ngăn ngừa tổn hại cho các tế bào mắt.

Bí đỏ cũng là nguồn cung cấp lutein và zeaxanthin, hai hợp chất có khả năng làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác và đục thủy tinh thể.

Bổ sung bí đỏ vào chế độ ăn thường xuyên giúp cải thiện thị lực và duy trì đôi mắt khỏe mạnh.

Ngoài ra, hàm lượng vitamin C trong bí đỏ cao giúp ngăn ngừa lão hóa, chống lại các gốc tự do gây hại cho làn da. Vitamin C thúc đẩy quá trình sản sinh collagen là một loại protein giữ cho da luôn căng mịn và chống lại quá trình lão hóa.