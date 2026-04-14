Món ăn Việt Nam gây ấn tượng với 21 triệu du khách, từng được cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton thưởng thức

Sức hút của món ăn mộc mạc này khủng khiếp đến mức, nó đã tạo ra một "hệ tư tưởng" khiến hàng loạt siêu sao quốc tế mỗi lần ghé thăm Việt Nam đều phải rũ bỏ hình tượng sang chảnh để bưng bát húp cạn nước dùng!

Khi chính khách và siêu sao quốc tế cũng phải vỗ tay trước bát phở Việt

Nếu có một minh chứng sống động nhất cho sức hấp dẫn của Phở, thì đó chính là danh sách dài dằng dặc những ngôi sao quốc tế từng không thể cưỡng lại mỹ vị này khi đặt chân đến Việt Nam. Phở không chỉ là một trải nghiệm ẩm thực, mà đã trở thành thủ tục bắt buộc phải có trong lịch trình của người nổi tiếng.

Khoảnh khắc bùng nổ truyền thông mà chắc ai cũng nhớ đến thuộc về Rosé của nhóm nhạc BLACKPINK. Trong đêm nhạc bùng nổ tại sân vận động Mỹ Đình, đóa hồng nước Úc đã khiến hàng vạn khán giả phấn khích khi rũ bỏ hoàn toàn hình tượng thần tượng sang chảnh để hào hứng diễn tả lại cảnh mình ăn phở. Cô nàng vui vẻ khoe rằng món ăn này từng khiến cô phải húp cạn đến giọt cuối cùng. Hình ảnh một siêu sao toàn cầu bưng chiếc bát khổng lồ, xì xụp húp trọn vẹn tinh hoa của nước dùng đã trở thành một biểu tượng gần gũi, chứng minh tình yêu cuồng nhiệt của cô dành cho ẩm thực Việt.

Rosé (BlackPink) thích thú thưởng thức món Phở Việt Nam

Không chỉ có Rosé, Phở còn khiến hàng loạt nhân vật tầm cỡ sẵn sàng hòa nhập văn hóa để thưởng thức. Điển hình như nam ca sĩ giành giải Grammy đình đám John Legend, khi đến Việt Nam biểu diễn đã không ngần ngại ngồi ghế nhựa vỉa hè phố cổ Hà Nội, xì xụp bát phở gầu bò nóng hổi rồi lên mạng tấm tắc ngợi khen. Làn sóng sao Hàn cũng hoàn toàn bị chinh phục trước món ăn này khi các nam thần như Choi Siwon của nhóm Super Junior luôn duy trì thói quen ghé quán phở mỗi lần hạ cánh xuống dải đất hình chữ S. Hay nam ca sĩ Taeyang của BIGBANG từng khiến người hâm mộ thích thú với khoảnh khắc mãn nguyện thưởng thức phở bò tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thậm chí, sức hấp dẫn vĩ đại ấy còn vượt ra khỏi ranh giới giải trí để chạm đến cả những chính khách hàng đầu, tiêu biểu là sự kiện lịch sử khi cựu Tổng thống Mỹ Bill bất ngờ ghé thăm quán Phở 2000 ngay góc chợ Bến Thành. Ít ai biết rằng, để bát phở mộc mạc này được dọn lên bàn của nguyên thủ quốc gia, nó đã phải vượt qua một vòng lấy mẫu kiểm tra an toàn thực phẩm cực kỳ gắt gao từ nhân viên lãnh sự quán Mỹ. Khi lực lượng an ninh phong tỏa toàn bộ khu vực, vị Tổng thống quyền lực bậc nhất thế giới đã chọn ngồi trên lầu hai cùng con gái, xì xụp thưởng thức trọn vẹn một tô phở gà bốc khói, nhâm nhi sinh tố xoài và một ly cà phê đen sánh đậm.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton dùng bữa tại Phở 2000 trong chuyến công du lịch sử năm 2000

Sau khi dùng bữa, ông Bill Clinton đã thân thiện bước ra ban công vẫy tay chào người dân Sài Gòn, thậm chí còn đích thân vào tận gian bếp đang đỏ lửa để bắt tay cảm ơn từng nhân viên phục vụ. Điều dở khóc dở cười nhất trong sự kiện mang tính biểu tượng này là ông chủ Alain Tấn lại đang vi vu trên đất Mỹ nên đành bỏ lỡ khoảnh khắc đón tiếp vị khách siêu VIP. Sự vắng mặt ấy vô tình lại khẳng định một điều cốt lõi: Chính chất lượng thực sự của bát phở đã tự thân tỏa sáng, dư sức chinh phục vị khách quyền lực nhất thế giới mà không cần bất kỳ sự phô trương hào nhoáng nào.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton thân thiện giao lưu, bắt tay người dân trên ban công (Ảnh tư liệu: Trần Việt Dũng)

Hơi thở của phố phường và nét duyên ngầm của ẩm thực Việt

Trước khi được vinh danh bởi cẩm nang Michelin danh giá hay bước vào không gian của những nhà hàng cao cấp như nơi BLACKPINK từng thưởng thức, Phở vốn thuộc về vỉa hè. Nó thuộc về những buổi sáng tinh sương lành lạnh ở Hà Nội, hay những đêm thức trắng cồn cào ở Sài Gòn. Phở sinh ra từ sự bình dị, len lỏi trong từng ngóc ngách, con hẻm và trở thành một nếp sống không thể thiếu của người dân bản địa.

Nước phở ngon phải là thứ nước dùng trong veo nhưng đậm đà, trên mặt nổi chút váng mỡ vàng ươm mướt mắt. Cái ngọt của phở không đến từ vị lợ của gia vị công nghiệp, mà được chắt chiu từ tủy xương dồi dào, từ thịt nạc ninh nhừ. Và để làm vơi đi mùi tanh của thịt bò, các nghệ nhân nấu phở đã khéo léo gài gắm một bản giao hưởng của các loại thảo mộc gồm quế, hồi, thảo quả, đinh hương, gừng và hành khô nướng cháy xém.

Nước dùng được ninh hầm tỉ mỉ trong nhiều giờ liền chính là linh hồn tạo nên sức hấp dẫn khó cưỡng của bát phở Việt

Trải nghiệm ăn một bát phở đúng chuẩn nhất đôi khi không nằm ở việc bạn ngồi trong một không gian lộng lẫy mát rượi. Nó nằm ở cái thú ngồi thu mình trên chiếc ghế nhựa, bên cạnh là nồi nước bốc khói nghi ngút. Tiếng dao thớt lách cách thái thịt gầu, nạm giòn sần sật, tiếng cô chủ quán xướng đơn gọi món tái lăn nước béo hay chín không hành xen lẫn tiếng xì xụp vô tư của những vị khách bàn bên.

Cái không khí ồn ã, nhộn nhịp mang đậm hơi thở phố phường ấy vô tình lại là thứ gia vị bí mật, khiến bát phở trở nên sống động và có hồn hơn bao giờ hết. Khi bưng bát phở nóng hổi trên tay, xé nhỏ miếng quẩy giòn rụm thả vào bát nước béo ngậy, người ta không chỉ ăn để no, mà còn để tận hưởng cái tinh túy mộc mạc của quê hương.

Hình ảnh quán phở lề đường thân quen với người dân Việt Nam

Tất cả hòa quyện lại, tạo nên một mùi hương nồng nàn, ấm áp đầy lưu luyến. Chỉ cần đi ngang qua một hàng phở, hít phải cái mùi thơm đặc trưng len lỏi trong không khí ấy, bất cứ thực khách nào cũng sẽ tự động bước vào quán vô điều kiện.

Thỏi nam châm quyền lực hút 21 triệu du khách trong năm qua

Sức sống mãnh liệt của phở còn nằm ở sự dung hòa và biến tấu linh hoạt khi đi qua từng vùng miền. Cùng là món Phở, nhưng cách ăn của người Bắc và người Nam lại mang đến hai trải nghiệm vị giác hoàn toàn khác biệt.

Nếu phở Hà Nội mang đậm nét thanh lịch, tinh tế với nước dùng trong veo, thiên về vị mặn mòi. Một bát phở đúng điệu sẽ có sợi to, dẹt, ngập trong hành lá, mùi tàu xắt nhuyễn và tuyệt đối không ăn kèm với giá đỗ hay các loại rau thơm phức tạp. Điểm xuyết hoàn hảo nhất chính là chút tương ớt tỏi băm cay nồng bùng nổ vị giác. Thì ngược vào phương Nam, món phở lại thể hiện sự hào sảng, phóng khoáng vô bờ. Nước dùng thường có màu sậm hơn, đậm đà vị ngọt của xương hầm. Linh hồn của phở phương Nam nằm ở đĩa rau phong phú đi kèm với đủ loại ngò gai, húng quế, giá đỗ. Đặc biệt, người Sài Gòn có thói quen xịt trực tiếp tương đen và tương ớt vào bát phở, vắt thêm chút chanh để tạo nên một hỗn hợp đánh thức mọi giác quan.

Phở biến tấu linh hoạt để tạo nên những trải nghiệm vị giác mang đậm bản sắc vùng miền

Sự si mê của các siêu sao thế giới rốt cuộc cũng chỉ là bề nổi của một hiện tượng vĩ mô hơn rất nhiều. Theo các báo cáo xu hướng xê dịch toàn cầu mới nhất, ẩm thực đã vượt qua những yếu tố truyền thống để trở thành thỏi nam châm định đoạt điểm đến. Và trong cột mốc lịch sử đón 21 triệu lượt khách quốc tế của du lịch Việt Nam năm 2025 vừa qua, sức mạnh truyền miệng từ mỹ vị mang tên Phở đóng vai trò vô cùng to lớn.

Du khách quốc tế ngày nay xách balo lên không chỉ để ngắm nhìn vịnh biển kỳ vĩ hay đền đài cổ kính. Họ khao khát được trực tiếp ngồi trên chiếc ghế nhựa lề đường, tự tay vắt chanh vào tô phở bốc khói để kiểm chứng hương vị từng làm khuynh đảo giới tinh hoa thế giới. Từ việc được cẩm nang Michelin vinh danh, lọt top đầu bình chọn của đài truyền hình CNN cho đến việc từ điển Oxford phải ưu ái thêm riêng một danh từ Pho, món ăn này đã vượt xa ranh giới nhà bếp để trở thành một đại sứ văn hóa quyền lực. Phở không chỉ đơn thuần là bán một món ăn, mà đang bán cả một trải nghiệm sống động mang về doanh thu khổng lồ cho ngành công nghiệp không khói nước nhà.

Bát phở Việt nóng hổi là tinh hoa mộc mạc kết nối hàng triệu trái tim thực khách

Từ thứ thức quà mộc mạc chốn lề đường, Phở đã trở thành một biểu tượng vô giá. Nhưng vượt lên trên mọi bảng vàng thành tích quốc tế, giải thưởng danh giá nhất của Phở chính là nụ cười mãn nguyện của hàng triệu thực khách mỗi ngày. Dù là một người lao động bình thường trên góc phố nhỏ, hay một siêu sao hàng đầu rũ bỏ hình tượng để húp cạn giọt nước dùng cuối cùng, tất cả đều tìm thấy sự đồng điệu trước một bát phở nóng hổi, kết tinh tinh hoa mộc mạc nhưng đầy kiêu hãnh của ẩm thực Việt Nam.