Nhắc đến những bữa ăn trong Hoàng gia Anh, không ít người sẽ hình dung ra bàn tiệc cầu kỳ với đủ loại món ăn đắt đỏ, được chuẩn bị bởi đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp. Thế nhưng, món ăn sáng yêu thích của Công nương Diana lại đơn giản đến bất ngờ. Không phải trứng Benedict, bánh mì nướng kiểu Anh hay những món ăn xa hoa, bà từng mê một bát yến mạch ngâm qua đêm đến mức muốn thưởng thức mỗi sáng. Đáng chú ý, công thức của Diana có một điểm rất khác so với cách làm phổ biến hiện nay: Không dùng sữa tươi hay sữa hạt, bà thích yến mạch được ngâm trong nước cam.

Món ăn Công nương Diana thích đến mức yêu cầu đầu bếp chuẩn bị mỗi ngày

Cựu đầu bếp Hoàng gia Anh Darren McGrady, người từng trực tiếp phụ trách các bữa ăn của Công nương Diana tại Cung điện Kensington, đã chia sẻ câu chuyện thú vị về thói quen ăn sáng của bà trong một video trên YouTube. Theo McGrady, vào đầu những năm 1990, Diana bắt đầu quan tâm hơn đến chế độ ăn uống và sức khỏe. Bà tập thể dục đều đặn, chú trọng lựa chọn thực phẩm và đặc biệt yêu thích một món ăn có tên Bircher muesli.

Đây là món yến mạch ngâm lạnh có nguồn gốc từ Thụy Sĩ, thường được kết hợp với trái cây, các loại hạt và sữa chua. Ngày nay, món ăn này được biết đến rộng rãi dưới tên gọi overnight oats, tức yến mạch ngâm qua đêm. Điều thú vị là Diana biết đến món ăn này trong một lần đến trung tâm chăm sóc sức khỏe tại Thụy Sĩ. Sau khi thưởng thức, bà ấn tượng đến mức quyết định mang công thức về Anh.

Darren McGrady kể lại rằng Diana trở về và yêu cầu ông chuẩn bị món yến mạch này cho bữa sáng mỗi ngày. Một món ăn tưởng chừng rất bình thường lại trở thành lựa chọn quen thuộc của một trong những người phụ nữ nổi tiếng nhất thế giới. Đáng nói, thói quen ấy bắt đầu từ năm 1993, gần hai thập kỷ trước khi overnight oats trở thành trào lưu ăn sáng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Không ít người còn đùa rằng Công nương Diana đúng là người đi trước xu hướng, không chỉ trong thời trang mà cả chuyện ăn uống.

Không dùng sữa, Công nương Diana ngâm yến mạch bằng nước cam tươi

Điểm khiến công thức yến mạch của Diana đặc biệt nằm ở nguyên liệu được sử dụng để ngâm. Thông thường, khi làm overnight oats, nhiều người sẽ dùng sữa tươi, sữa chua uống hoặc các loại sữa thực vật như sữa hạnh nhân, sữa yến mạch. Phần yến mạch được ngâm qua đêm trong tủ lạnh để hút chất lỏng, trở nên mềm và dễ ăn hơn.

Tuy nhiên, Công nương Diana lại thích sử dụng nước cam tươi. Theo Darren McGrady, ông thường vắt cam lấy nước rồi cho yến mạch vào ngâm từ tối hôm trước. Đến sáng, phần yến mạch đã mềm, thấm vị chua ngọt tự nhiên và có hương cam khá dễ chịu. Sau đó, ông thêm sữa chua Hy Lạp, táo bào sợi, mật ong, một chút nước cốt chanh, việt quất và quả óc chó để hoàn thiện món ăn.

Nghe qua, nhiều người có thể thấy sự kết hợp giữa nước cam và yến mạch khá lạ. Nhưng chính vị chua nhẹ của cam giúp món ăn bớt ngấy, trong khi sữa chua tạo độ sánh mịn và các loại trái cây bổ sung hương vị. Đây cũng là điểm khác biệt so với những bát overnight oats thường thiên về vị béo của sữa và các loại bơ hạt.





Vì sao món ăn này vẫn được yêu thích sau hơn 30 năm?

Không khó hiểu khi overnight oats ngày càng được nhiều người lựa chọn cho bữa sáng. Ưu điểm lớn nhất của món ăn là tiết kiệm thời gian. Thay vì phải thức dậy sớm để nấu nướng, chị em chỉ cần chuẩn bị từ tối hôm trước và hoàn thiện bằng vài loại trái cây vào sáng hôm sau.

Yến mạch cung cấp carbohydrate và chất xơ, trong đó có beta-glucan, một loại chất xơ hòa tan được nghiên cứu về vai trò hỗ trợ kiểm soát cholesterol. Khi kết hợp với sữa chua Hy Lạp, món ăn có thêm protein; còn táo, việt quất và hạt óc chó bổ sung chất xơ, chất béo không bão hòa cùng nhiều thành phần dinh dưỡng khác.

Nhờ sự kết hợp ấy, một bát yến mạch có thể trở thành bữa sáng tương đối đầy đủ và tạo cảm giác no lâu. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng thực tế vẫn phụ thuộc vào khẩu phần và lượng nguyên liệu sử dụng.

Đặc biệt, việc dùng nước cam thay sữa không đồng nghĩa món ăn sẽ ít đường hay phù hợp với tất cả mọi người. Nước cam chứa đường tự nhiên nhưng ít chất xơ hơn cam nguyên quả. Những người cần kiểm soát đường huyết nên cân nhắc lượng nước cam và mật ong sử dụng.

Bên cạnh đó, người không hợp với thực phẩm có vị chua có thể thay đổi tỷ lệ nguyên liệu hoặc lựa chọn cách ngâm yến mạch khác phù hợp hơn. Điều đáng học hỏi từ thói quen ăn sáng của Công nương Diana không phải một công thức thần kỳ để giữ dáng hay trẻ lâu, mà là việc bà tìm được món ăn đơn giản, hợp khẩu vị và có thể duy trì thường xuyên.

Sau hơn 30 năm, khi những bát overnight oats đủ màu sắc liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, câu chuyện về bữa sáng của Diana vẫn khiến người ta thích thú.

Hóa ra, một món ăn từng xuất hiện trong căn bếp Hoàng gia Anh lại chẳng hề xa vời. Chỉ cần một ít yến mạch, nước cam, sữa chua và vài loại trái cây, chị em đã có thể thử thưởng thức bữa sáng mà Công nương Diana từng yêu thích đến vậy.

*Theo Elle, People.