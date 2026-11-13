Đừng biến việc “không làm gì” thành lối sống, rồi gọi đó là chill

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà ai cũng mệt. Mệt vì công việc, tiền bạc, deadline, mối quan hệ, tin tức trên mạng xã hội và cả áp lực phải “sống có ý nghĩa”. Vì vậy, việc muốn nghỉ ngơi là hoàn toàn bình thường. Nhưng có một ranh giới mong manh giữa nghỉ ngơi để hồi phục và trốn tránh bằng cách làm không gì cả.

Nhiều người gọi điều đó là “chill”. Nhưng chill thật sự là khi bạn chủ động chọn nghỉ, rồi sau đó có năng lượng trở lại. Còn “chill” kiểu né tránh là khi bạn không làm gì, nhưng đầu óc vẫn nặng nề, công việc vẫn dồn lại, tiền vẫn tiêu, deadline vẫn đến và bạn ngày càng thấy mình trống rỗng.

Chill không phải là trốn tránh

Nghỉ ngơi thật sự là một nhu cầu. Bạn có thể cần một buổi tối không mở laptop, một cuối tuần không trả lời tin nhắn công việc, hoặc một ngày chỉ nằm xem phim mà không cảm thấy có lỗi. Đó là cách cơ thể và tâm trí tự sửa chữa.

Nhưng nghỉ ngơi lành mạnh thường có một điểm chung: Nó giúp bạn nạp lại năng lượng, chứ không phải khiến bạn càng ngày càng chán nản. Sau một buổi nghỉ đúng nghĩa, bạn có thể thấy nhẹ hơn, tỉnh táo hơn và sẵn sàng quay lại cuộc sống.

Ngược lại, nếu bạn “chill” bằng cách trì hoãn mọi thứ, lướt mạng xã hội hàng giờ, ăn uống thất thường, ngủ muộn, bỏ bê sức khỏe và né tránh những việc quan trọng, thì bạn không đang nghỉ. Bạn đang tạm dừng cuộc đời, nhưng vấn đề không biến mất.

Deadline vẫn ở đó. Hóa đơn vẫn đến. Tin nhắn chưa trả lời vẫn chất đống. Cơ thể vẫn mệt. Mối quan hệ vẫn cần được chăm sóc. Và quan trọng hơn, cảm giác “mình đang lãng phí” vẫn âm ỉ trong lòng. Đó là lý do nhiều người sau một buổi “chill” không thấy vui, mà thấy tệ hơn. Vì họ không thực sự nghỉ, họ chỉ đang trốn.

“Không làm gì” đôi khi là một dạng tự lừa dối

“Không làm gì” nghe có vẻ vô hại. Ai cũng có quyền nghỉ. Nhưng khi nó trở thành thói quen, nó có thể là một cách để bạn né tránh những điều khó khăn.

Bạn không làm việc vì sợ thất bại. Bạn không bắt đầu kế hoạch vì sợ làm không tốt. Bạn không trả lời tin nhắn vì sợ phải đối diện mâu thuẫn. Bạn không học thêm vì sợ mình không giỏi. Bạn không dọn nhà vì cảm giác quá tải. Bạn không tập luyện vì nghĩ rằng “mai làm cũng được”.

Rồi bạn chọn cách dễ nhất: Nằm xuống, lướt điện thoại, xem một video ngắn, rồi một video nữa, rồi một tiếng nữa. Bạn không cần đối diện với áp lực ngay lúc đó. Bạn có cảm giác tạm thời được giải thoát.

Nhưng cảm giác đó rất ngắn. Sau khi màn hình tắt, bạn vẫn phải quay lại với thực tế. Và vì đã mất thời gian, bạn càng thấy áp lực. Càng áp lực, bạn càng muốn trốn. Càng trốn, bạn càng mất tự tin. Đây là vòng lặp mà rất nhiều người đang mắc phải mà không nhận ra.

“Chill” kiểu này không giúp bạn thư giãn. Nó chỉ giúp bạn trì hoãn cảm giác khó chịu, rồi để cảm giác đó lớn lên vào ngày mai. Nghỉ ngơi và bỏ cuộc có thể trông giống nhau từ bên ngoài. Cả hai đều là nằm xuống, không làm việc, không trả lời ai, không cố gắng. Nhưng bên trong, chúng rất khác nhau.

Nghỉ ngơi là khi bạn biết mình cần dừng để hồi phục. Bạn có thể chọn một hoạt động cụ thể: đi bộ, đọc sách, nấu ăn, gặp bạn bè, ngủ sớm, tắm nước ấm hoặc đơn giản là ngồi yên không làm gì. Bạn vẫn biết mình sẽ quay lại.

Bỏ cuộc là khi bạn không còn tin mình có thể quay lại. Bạn không có kế hoạch. Bạn không có giới hạn. Bạn không biết mình đang trốn cái gì. Bạn chỉ cảm thấy trống rỗng và để thời gian trôi qua. Một người nghỉ ngơi sau khi “chill” thường thấy nhẹ nhõm. Một người bỏ cuộc sau khi “chill” thường thấy tệ hơn. Đó là dấu hiệu quan trọng để bạn tự kiểm tra.

Tại sao chúng ta dễ rơi vào “chill” kiểu né tránh?

Vì nó dễ. Nó không cần nỗ lực. Nó không đòi hỏi bạn phải đối diện với sự thật. Nó cho bạn cảm giác tạm thời được tha thứ. Bạn không cần giải thích với ai. Bạn không cần chịu áp lực. Bạn không cần đối diện với thất bại. Bạn chỉ cần nằm xuống và để thời gian trôi.

Nhưng vấn đề là, cuộc đời không dừng lại khi bạn dừng lại. Trong khi bạn “chill”, người khác vẫn tiến. Công việc vẫn cần kết quả. Tiền vẫn cần được quản lý. Sức khỏe vẫn cần được chăm sóc. Mối quan hệ vẫn cần được duy trì. Và khi bạn quay lại, bạn phải đối diện với một đống việc lớn hơn. Đó là lý do bạn càng “chill”, càng thấy mình bất lực.

Micro habits: cách thoát khỏi vòng lặp “chill” kiểu né tránh

Bạn không cần thay đổi cả cuộc đời trong một ngày. Bạn chỉ cần bắt đầu từ những việc rất nhỏ.

Micro habits là những hành động đơn giản, dễ lặp lại, không cần nỗ lực quá lớn nhưng có thể tạo thay đổi bền vững theo thời gian. Ví dụ: Uống một ly nước buổi sáng, đọc một trang sách, đi bộ 10 phút, viết 3 dòng nhật ký, dọn một góc bàn, hoặc trả lời một tin nhắn quan trọng.

Những việc này nghe có vẻ nhỏ, nhưng chúng có một sức mạnh đặc biệt: Chúng giúp bạn bắt đầu lại. Và khi bạn bắt đầu lại, bạn dần lấy lại cảm giác kiểm soát.

Bạn không cần tập 2 tiếng mỗi ngày. Chỉ cần đi bộ 10 phút. Bạn không cần đọc cả cuốn sách. Chỉ cần đọc 1 trang. Bạn không cần dọn cả nhà. Chỉ cần dọn một góc bàn. Bạn không cần giải quyết mọi vấn đề. Chỉ cần trả lời một tin nhắn.

Đó là cách bạn phá vỡ vòng lặp “chill” kiểu né tránh. Không phải bằng cách ép mình phải làm nhiều, mà bằng cách làm một việc nhỏ có chủ đích.





Ba thói quen nhỏ giúp bạn thoát khỏi “chill” kiểu né tránh

- Quy tắc 5 phút: Khi cảm thấy không muốn làm gì, hãy chỉ cam kết làm 5 phút. Sau 5 phút, nếu vẫn không muốn, bạn có thể dừng. Nhưng thường thì một khi bắt đầu, bạn sẽ tiếp tục.

- Quy tắc “một việc trước khi lướt điện thoại”: Trước khi mở mạng xã hội, hãy làm một việc nhỏ: Uống nước, dọn bàn, viết 3 dòng, trả lời một tin nhắn. Điều này giúp bạn không để điện thoại chiếm toàn bộ thời gian.

- Quy tắc “một việc mỗi ngày”: Mỗi ngày, chọn một việc quan trọng và hoàn thành nó. Không cần nhiều. Chỉ cần một. Điều này giúp bạn duy trì cảm giác tiến bộ.

Chill đúng cách là gì?

Chill đúng cách không phải là làm không gì cả. Chill đúng cách là chọn nghỉ ngơi một cách có chủ đích. Bạn có thể chill bằng cách đi dạo, gặp bạn bè, đọc sách, nấu ăn, xem phim có chọn lọc, tập thể dục nhẹ, hoặc đơn giản là ngồi yên không làm gì trong 15 phút. Điều quan trọng là bạn biết mình đang làm gì và vì sao. Chill đúng cách giúp bạn hồi phục. Chill kiểu né tránh khiến bạn trốn tránh. Sự khác biệt nằm ở chỗ: Một cái giúp bạn quay lại, một cái khiến bạn càng xa rời cuộc sống.

Đừng để “chill” trở thành cái cớ!

Bạn có quyền nghỉ. Bạn có quyền mệt. Bạn có quyền không làm gì trong một khoảng thời gian. Nhưng đừng để “chill” trở thành cái cớ để né tránh trách nhiệm với chính mình. Nếu bạn thấy mình đang “chill” quá nhiều, hãy tự hỏi: “Mình đang nghỉ hay đang trốn?”. Nếu câu trả lời là “trốn”, thì đó là lúc bạn cần một micro habit nhỏ để bắt đầu lại.

Bạn không cần thay đổi cả cuộc đời. Bạn chỉ cần bắt đầu từ một việc nhỏ hôm nay. Một ly nước. Một trang sách. Một cuộc đi bộ. Một tin nhắn được trả lời. Một góc bàn được dọn. Vì cuộc đời không cần bạn phải hoàn hảo. Nó chỉ cần bạn không bỏ cuộc với chính mình.

Đừng để “chill” trở thành cái cớ để bạn né tránh cuộc sống. Hãy để nó trở thành cách bạn hồi phục, rồi quay lại mạnh mẽ hơn.