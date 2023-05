Món ăn có chứa SPF tự nhiên giúp chống nắng và tia cực tím, bảo vệ collagen vào những ngày nắng nóng

Chống nắng và tia cực tím có quan trọng với bạn không? Tiếp xúc với ánh mặt trời có thể đem lại không ít lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên chính nó cũng có thể là nguyên nhân gây lão hóa da.

Khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, dấu hiệu lão hóa da sẽ được thúc đẩy. Các tia UV sẽ tấn công sâu hơn vào da, gây ra các vết đen, nám, sạm và dễ nhăn nheo. Nếu sử dụng các sản phẩm có chỉ số chống nắng SPF, bạn có thể ngăn ngừa cháy nắng. Tuy nhiên, còn một cách nữa mà nhiều người bỏ qua trong quy trình chống nắng. Đó là thay đổi chế độ ăn uống.

Chế độ ăn uống đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp da đàn hồi. Bởi thực phẩm có thể cung cấp dinh dưỡng, cũng như các nguồn SPF tự nhiên.

Tiến sĩ Geetika Mittal Gupta (Chuyên gia về da liễu, đồng thời là bác sĩ thẩm mỹ tại Delhi và Mumbai, Ấn Độ) cho hay: "Mặc dù kem chống nắng là lựa chọn khả thi nhất, nhưng một số loại thực phẩm có thể giúp chống nắng tự nhiên cho cơ thể. Bổ sung các thức ăn giàu chất dinh dưỡng còn có thể cung cấp cho làn da một lớp bảo vệ. Nhờ vậy giúp da phục hồi sau những ngày nóng bức".

Dưới đây là một số thực phẩm vừa chống nắng, bảo vệ, nuôi dưỡng da tốt hơn mà vị chuyên gia này chia sẻ:.

Món ăn có chứa SPF tự nhiên giúp chống nắng và tia cực tím

1. Hạnh nhân



Tiêu thụ hạnh nhân là một cách đơn giản để bảo vệ làn da từ sâu bên trong. Đặc biệt, nó còn làm tăng khả năng chống tia UVB của da. Bên cạnh đó, hạnh nhân cũng rất giàu vitamin E. Vitamin E rất có lợi trong việc nuôi dưỡng làn da, giúp cho da đều màu, rạng rỡ hơn.

2. Các loại rau màu xanh lá đậm

Các loại rau lá xanh đậm như rau bina, cải xoăn... cung cấp cho da một lượng vitamin E. Đây là dưỡng chất bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời và ngăn ngừa sắc tố. Lutein và zeaxanthin là những chất chống oxy hóa cụ thể có trong rau xanh. Chúng giúp ngăn ngừa nếp nhăn trên da và bảo vệ khỏi các tia nắng mặt trời có hại.

Ngoài ra, các loại rau lá xanh đậm còn chứa nhiều beta-carotene. Đây là tiền tố vitamin A -chất dinh dưỡng thiết yếu cho sức khỏe của da. Các nghiên cứu cho thấy rằng sau 10 tuần bổ sung thường xuyên, beta-carotene sẽ cung cấp khả năng chống nắng tự nhiên cho cơ thể.

3. Trái cây có múi



Một số loại trái cây có múi bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống của mình là chanh, kiwi, cam, bưởi...

Trái cây có múi chứa nhiều vitamin C. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp làn da tránh khỏi sự tác động của tia UV và môi trường ô nhiễm. Hơn nữa, vitamin C còn có tác dụng chống lại tác hại của các gốc tự do từ ánh nắng mặt trời - nguyên nhân gây lão hóa da.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng hấp thụ vitamin C, vitamin E trong thời gian dài có thể làm giảm khả năng bị cháy nắng. Lượng vitamin C hấp thụ càng cao thì làn da sẽ ít bị khô và hình thành nếp nhăn.

4. Trà xanh

Một nghiên cứu trên động vật cho thấy trà xanh làm giảm tổn thương da do tia UVA và chống lại sự suy giảm collagen. Collagen là protein trong cơ thể chúng ta. Nó chịu trách nhiệm tạo độ săn chắc và đàn hồi cho làn da.

Ngoài ra, trà xanh có chứa hàm lượng polyphenol Epigallocatechin Gallate (EGCG) rất cao. Nhờ vậy, nó hoạt động như một nguồn tuyệt vời để thúc đẩy quá trình sửa chữa DNA, giúp ngăn ngừa các tác động của ánh nắng mặt trời.

5. Củ cà rốt

Cà rốt chứa nhiều beta-carotene, mà cơ thể chuyển hóa thành vitamin A. Beta-carotene cũng làm giảm chứng viêm do cháy nắng. Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời tạo ra các gốc tự do bổ sung. Vì vậy vitamin C từ cà rốt cũng rất tốt để bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

6. Cá béo

Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi các chuyên gia Đài Loan, chế độ ăn giàu omega-3 từ dầu cá có thể giúp làm dịu tình trạng cháy nắng. Từ đó có thể giúp ngăn ngừa sự phát triển của ung thư da. Cá hồi, cá mòi, cá trích và cá hồi đều là những nguồn cung cấp omega-3 tuyệt vời.

7. Cà chua

Cà chua có chứa nhiều lycopene. Đây là một sắc tố chống oxy hóa có thể đóng một vai trò trong việc bảo vệ da chống lại cháy nắng. Nghiên cứu cho thấy những người tiêu thụ một lượng nhỏ bột cà chua hàng ngày trong 10 tuần có nguy cơ bị cháy nắng thấp hơn.

Cà chua cũng chứa nhiều vitamin C. Chỉ cần một cốc nước ép cà chua đã cung cấp tới 188,9% nhu cầu vitamin C hàng ngày của cơ thể. Vitamin C là chất cần thiết để sản xuất collagen trong cơ thể.