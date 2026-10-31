Hà Nội từ lâu đã là điểm đến hấp dẫn với những du khách yêu thích ẩm thực đường phố. Không cần tìm đến những nhà hàng sang trọng, đôi khi chỉ cần rẽ vào một con phố nhỏ, ngồi xuống chiếc ghế nhựa bên đường và thưởng thức món ăn nóng hổi, người ta đã có thể cảm nhận được một phần nhịp sống của Thủ đô.

Mới đây, tài khoản TikTok Jason.at.vietnam chia sẻ video giới thiệu một món ăn đặc trưng của khu phố cổ Hà Nội: Cháo sườn sụn ăn cùng quẩy và ruốc. Điểm dừng chân lần này là quán cháo sườn sụn Bà Lợi trên phố Hàng Điếu. Món cháo tưởng chừng rất quen thuộc với người Việt lại có sức hấp dẫn riêng khi được nhìn qua góc khám phá của một vị khách nước ngoài.

Khách Trung Quốc khám phá bát cháo sườn sụn ở phố cổ Hà Nội

Trong video, nam du khách xuất hiện trước cửa hàng cháo sườn, trên tay là bát cháo nóng với những phần topping khá đầy đặn. Món ăn được giới thiệu trên màn hình với tên gọi “Cháo sườn sụn quẩy ruốc”.

Theo du khách giới thiệu, có thể thấy món ăn không đơn thuần là một bát cháo trắng thông thường. Cháo được kết hợp với sườn sụn, quẩy và ruốc, tạo nên sự khác biệt về hương vị lẫn kết cấu. Nếu sườn sụn mang đến cảm giác giòn nhẹ khi nhai, ruốc bổ sung vị đậm đà thì quẩy lại tạo nên nét thú vị khi thấm vào phần cháo nóng.

Sự kết hợp này vốn rất quen thuộc với người Hà Nội nhưng có thể khiến những du khách lần đầu thưởng thức cảm thấy tò mò. Địa điểm xuất hiện trong video là quán cháo sườn sụn Bà Lợi, tại số 39 Hàng Điếu, thuộc khu vực phố cổ Hà Nội.

Theo bảng giá được ghi lại trong video, một số lựa chọn như cháo quẩy hoặc cháo ruốc có giá 30.000 đồng, trong khi cháo kết hợp quẩy và ruốc có giá 35.000 đồng.

So với nhiều món ăn phục vụ khách du lịch tại khu vực trung tâm, đây là mức giá tương đối dễ tiếp cận, đặc biệt đối với những người muốn trải nghiệm nhiều món ăn trong cùng một hành trình khám phá phố cổ.

Vì sao cháo sườn Hà Nội lại hấp dẫn đến vậy?

Cháo sườn là một trong những món ăn gắn liền với ký ức ẩm thực của nhiều thế hệ người Hà Nội.

Khác với những loại cháo nấu bằng hạt gạo còn nguyên, cháo sườn truyền thống thường được chế biến từ bột gạo hoặc gạo xay, tạo nên kết cấu mềm mịn, sánh đặc. Phần cháo có màu trắng ngà, được nấu cùng nước dùng từ xương để tạo vị ngọt dịu. Khi ăn, thực khách thường thêm một chút hạt tiêu, ruốc thịt hoặc quẩy tùy sở thích. Đặc biệt, quẩy gần như đã trở thành món ăn kèm quen thuộc của cháo sườn Hà Nội.

Những miếng quẩy vàng được cắt nhỏ, thả vào bát cháo nóng. Khi vừa tiếp xúc với cháo, quẩy vẫn giữ được chút độ giòn bên ngoài. Sau một lúc, phần ruột thấm nước dùng, trở nên mềm và đậm vị hơn.

Chính sự thay đổi kết cấu ấy khiến món ăn trở nên thú vị. Với phiên bản cháo sườn sụn, thực khách còn được thưởng thức những miếng sụn có độ giòn đặc trưng, tạo sự tương phản với phần cháo mềm mịn. Ruốc thịt được rắc lên trên vừa giúp món ăn thêm hương vị, vừa tạo cảm giác đầy đặn hơn.

Một bát cháo vì thế có thể kết hợp nhiều cảm giác khi thưởng thức: mềm, giòn, dai nhẹ và đậm đà. Đây cũng là lý do cháo sườn không chỉ phù hợp cho bữa sáng mà còn được nhiều người lựa chọn làm món ăn nhẹ trong ngày, nhất là khi thời tiết Hà Nội bắt đầu chuyển lạnh.

Từ một bát cháo 35.000 đồng đến sức hấp dẫn của ẩm thực đường phố Hà Nội

Điều đáng chú ý trong video của nam du khách không nằm ở một món ăn cầu kỳ hay đắt đỏ. Trái lại, nhân vật lựa chọn giới thiệu món cháo có giá chỉ vài chục nghìn đồng, được phục vụ tại một cửa hàng bình dân giữa khu phố cổ.

Đây cũng là một nét hấp dẫn của du lịch ẩm thực Hà Nội.

Bên cạnh phở, bún chả, bánh mì hay cà phê trứng vốn đã nổi tiếng với du khách quốc tế, Thủ đô còn có rất nhiều món ăn giản dị đáng để khám phá. Cháo sườn, bánh đúc nóng, bún riêu hay những món quà chiều trên vỉa hè đều mang trong mình những câu chuyện riêng về thói quen ăn uống và đời sống địa phương.

Với khách nước ngoài, trải nghiệm ẩm thực không chỉ nằm ở việc món ăn có ngon hay không. Đó còn là cơ hội tìm hiểu người bản địa thường ăn gì, thưởng thức vào thời điểm nào và vì sao những món ăn ấy lại được yêu thích qua nhiều thế hệ.

Một bát cháo sườn ở phố Hàng Điếu có thể không mang đến trải nghiệm xa hoa, nhưng lại giúp du khách tiếp cận một phần văn hóa ẩm thực của Hà Nội theo cách gần gũi. Đặc biệt, vị trí trong khu phố cổ cũng thuận tiện để du khách kết hợp trải nghiệm ăn uống với hành trình dạo phố, khám phá những con đường lâu đời và quan sát nhịp sống thường nhật.

Đối với những ai lần đầu thử cháo sườn Hà Nội, một gợi ý nhỏ là nên thưởng thức khi cháo còn nóng. Có thể ăn thử phần cháo nguyên vị trước, sau đó trộn đều ruốc, sườn sụn và quẩy để cảm nhận sự thay đổi trong hương vị.

Nếu thích quẩy giòn, thực khách nên cho từng phần nhỏ vào bát thay vì trộn tất cả ngay từ đầu. Tất nhiên, khẩu vị mỗi người sẽ khác nhau. Có người thích cháo thật đặc, có người lại chuộng phần cháo loãng hơn, nhiều sườn hoặc thêm chút tiêu cay.

Sau cùng, sức hấp dẫn của ẩm thực Hà Nội đôi khi nằm chính ở những món ăn tưởng chừng rất đỗi bình thường như vậy. Không cần nguyên liệu đắt đỏ hay cách trình bày cầu kỳ, một bát cháo nóng với sườn sụn, quẩy và ruốc vẫn có thể trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá của du khách quốc tế.

Và biết đâu, sau phở hay bún chả, chính những món ăn bình dân như cháo sườn sẽ là hương vị tiếp theo khiến nhiều du khách nhớ về Hà Nội.