MOMOLAND gây tranh cãi: Album mới ế ẩm, bị chê thua cả Jiyeon nhưng vẫn giành cúp với điểm số chót vót

Show âm nhạc M Countdown của Mnet đã lên sóng tập mới nhất vào tối 9/1 với 2 ứng viên cho vị trí quán quân là Thumbs Up của MOMOLAND và My Angel của B.O.Y. Kết quả, girlgroup nhà MLD đã giành chiến thắng với số điểm lên đến 10.125 điểm, tạo nên một khoảng cách lớn so với 2.198 điểm của B.O.Y.

Trước chiến thắng đến với nhóm quá đổi bất ngờ, các thành viên MOMOLAND đã không giấu được sự xúc động và bật khóc ngay trên sân khấu.

Thành viên Hyebin chia sẻ trong nước mắt: "Bọn em thật sự rất biết ơn, MOMOLAND có thể biểu diễn vui vẻ là vì có những người vẫn luôn tin tưởng vào nhóm. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã tin tưởng MOMOLAND. Bọn em sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa và làm cho người hâm mộ hạnh phúc. Xin cảm ơn".

MOMOLAND giành được số điểm cao ngất ngưỡng và giành cúp tại show M!Countdown tuần này.

Các thành viên bật khóc vì được xướng tên là người chiến thắng.

Theo đó, đây là lần đầu tiên các cô nàng nhóm MOMOLAND giành chiến thắng với đội hình 6 thành viên sau khi Taeha và Yeonwoo bất ngờ rời nhóm, còn Daisy vẫn đang "đóng băng" tất cả các hoạt động. Ngoài ra, việc Daisy lên tiếng "bóc phốt" công ty chủ quản MLD thao túng phiếu bầu trong đội hình ra mắt của MOMOLAND ngay vào thời điểm nhóm đang quảng bá ca khúc mới cũng đã khiến girlgroup gặp vô số áp lực. Chính vì lẽ đó, việc được xướng tên là người chiến thắng tại M Countdown đã khiến MOMOLAND bật khóc nức nở.

Tuy nhiên, chiến thắng của MOMOLAND lại bị netizen Hàn mỉa mai khi cho rằng chúng không xứng đáng. Cụ thể, mini album mới của MOMOLAND tính đến thời điểm hiện tại chỉ bán được hơn 1000, thấp hơn rất nhiều so với album The Reve Festival Finale của Red Velvet, dù đã được ra mắt hơn 1 tuần.

Ngoài ra, ca khúc Thumbs Up cũng lặn mất tăm trên các bảng xếp hạng nhạc số, thua cả Take A Hike của Jiyeon, dù ca khúc của "em út" nhóm T-ARA không được quảng bá.

Comeback đã hơn 1 tuần nhưng số lượng album bán ra của MOMOLAND lại rất thê thảm khi chỉ bán được hơn 1000 bản.

"Làm sao mà được cúp thế? Không hiểu nổi", "Tôi còn chưa nghe bài này luôn đó", "Mnet. Tấm gương gian lận của chúng ta đây mà", "Ca khúc này không đạt được bất kỳ thành tích nào mà vẫn nhận cúp thật sao?", "Đâu riêng gì sajaegi gian lận, các chương trình âm nhạc cũng gian lận đầy ra đây này", "Jiyeon với Red Velevet không quảng bá nên mới có cơ hội nhận cúp đấy nhé", "Mấy em MOMOLAND có vẻ đang gặp khủng hoảng, khóc cả đám luôn", "Một bài còn chẳng lọt vào bảng xếp hạng nhạc số mà lại được cúp? Fan của nhóm khác có quyền tức giận chứ", "Phải là bài của Jiyeon được vị trí số 1 thì tôi đã không tức" - Netizen tranh cãi với chiến thắng của MOMOLAND.

Netizen tranh cãi với chiến thắng của MOMOLAND.