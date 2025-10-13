Tối ngày 12/10, chương trình A.I LÀ AI? tung teaser chính thức có sự xuất hiện của MC Trấn Thành và dàn khách mời nổi tiếng trong showbiz. Đây là chương trình đặc biệt kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và giải trí, mở ra những thử nghiệm khiến không ít người tò mò.

Ngay từ những giây đầu tiên của teaser, Trấn Thành không giấu nổi vẻ kinh ngạc khi đối diện với hình ảnh “giống vợ đến khó tin”. Từ thần thái, cử chỉ cho đến giọng nói, phiên bản mới của Hari Won khiến không chỉ Trấn Thành mà cả trường quay sững sờ. Nam MC còn lên tiếng cầu cứu: "Ai đó cứu tôi trời ơi. Vợ tôi bị nhái rồi".

MC Trấn Thành tiếp tục đảm nhận vai trò là người dẫn chương trình tại A.I LÀ AI?

Trong teaser, người xem phấn khích khi có sự xuất hiện của những cái tên nghệ sĩ quen thuộc Vbiz cùng góp mặt. Dàn sao quy tụ gồm Đinh Ngọc Diệp, “Thám tử Kiên” Quốc Huy, Hoa hậu Tiểu Vy, hai diva huyền thoại Hà Trần và Mỹ Linh, ca sĩ Minh Hằng, Tóc Tiên, diễn viên Thuận Nguyễn và Uyển Ân.

Đây là lần đầu tiên có chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ đa thế hệ cùng đối diện với phiên bản trí tuệ nhân tạo của chính mình. Chia sẻ cảm xúc khi lần đầu nghe về một gameshow tích hợp yếu tố A.I, Văn Mai Hương cho biết cô cảm thấy rất thú vị khi được sống trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, nơi A.I hỗ trợ con người trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Chương trình quy tụ dàn khách mời - người chơi là những nghệ sĩ nổi tiếng

Khán giả đang rất mong chờ tới tập phát sóng đầu tiên của chương trình này

Trong chương trình, sự xuất hiện của những “song trùng A.I” - các phiên bản ảo được tái tạo giống hệt các nghệ sĩ thật khiến netizen tò mò. Từ Minh Hằng, Lê Giang, Đông Nhi đến Văn Mai Hương, mỗi nghệ sĩ đều phải đối diện với một “phiên bản khác” của chính mình.

Chia sẻ về chương trình, Tóc Tiên cho biết cô cảm thấy hứng thú khi tham gia một gameshow tích hợp yếu tố A.I, bởi không thể phủ nhận sức lan tỏa mạnh mẽ của công nghệ này trong đời sống hiện nay. "Tiên không phủ nhận sự thông minh, tiện lợi mà A.I mang lại cho cuộc sống của mình. Chính vì vậy, khi nghe về format của chương trình, Tiên thấy đây là một gameshow thú vị - không chỉ mang tính giải trí mà còn giúp khán giả nhìn nhận A.I theo hướng tích cực và cởi mở hơn", nữ ca sĩ chia sẻ.