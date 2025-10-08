Mới đây, MC Trấn Thành thông báo về việc hai vợ chồng anh ủng hộ 200 triệu đồng để hỗ trợ người dân Thái Nguyên bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Nam MC viết: “...Nhìn cảnh tượng mà không khỏi xót xa cho bà con ở đó! Xin cho vợ chồng Xìn-Ri (Trấn Thành - Hari Won) tiếp tục đóng góp thêm 1 chút để chung tay với bà con trong việc khắc phục hậu quả sau bão lũ. Mọi người nếu được cũng hãy đóng góp chút ít! Chúng ta hướng về THÁI NGUYÊN cả nhà nhé!”.

Bài đăng của Trấn Thành nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ sau thời gian ngắn

Bài đăng của Trấn Thành nhanh chóng nhận được 80.000 lượt tương tác chỉ sau 1 giờ đăng tải, nhận về nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng. Trước đó, Trấn Thành và Hari Won đã ủng hộ 500 triệu đồng cho đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sau bão Bualoi.

Nam nghệ sĩ và vợ đã ủng hộ 500 triệu đồng cho đồng bào bị thiệt hại bởi bão Bualoi

Nhiều nghệ sĩ như Hoà Minzy, Đức Phúc, Erik… cũng chuyển tiền đến tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. Hoà Minzy bày tỏ: “Theo lời kêu gọi của Nhà nước và trái tim mình, Hòa xin được ủng hộ và chia sẻ cùng bà con Thái Nguyên. Mong bà con an toàn, mong trời nắng lên, nước không chảy xiết, dâng cao thêm nữa”.