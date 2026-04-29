Mối tình lệch 34 tuổi giữa cô giáo múa U60 và học trò 26 tuổi gây sốt tại Nhật Bản.

Theo thông tin từ Vietnamnet, câu chuyện tình yêu đặc biệt đang thu hút sự chú ý của dư luận Nhật Bản, sau khi cặp đôi xuất hiện trong một chương trình truyền hình "Welcome, Newlyweds!". Cặp đôi giữ kín danh tính, không tiết lộ tên.

Người phụ nữ 60 tuổi đến từ tỉnh Ibaraki, miền đông Nhật Bản. Cô gắn bó với nghệ thuật múa truyền thống từ khi còn nhỏ và hiện giảng dạy tại một đoàn nghệ thuật địa phương mang tên Tsubaki.

Đoàn nghệ thuật Tsubaki được mẹ của cô thành lập cách đây khoảng 40 năm, từng có thời kỳ phát triển rực rỡ với gần 50 thành viên, lưu diễn khắp các thị trấn suối nước nóng trên toàn quốc.

Trái ngược với sự nghiệp nghệ thuật đầy màu sắc, đời sống cá nhân của cô lại trải qua nhiều thăng trầm. Sau 3 lần đổ vỡ hôn nhân, cô từng chấp nhận sống cô độc, không bước vào bất kỳ mối quan hệ nào suốt hơn 20 năm, SCMP đưa tin.

Bước ngoặt đến khi một chàng trai 26 tuổi xuất hiện. Là một nhân viên văn phòng có niềm yêu thích lâu năm với Taishu engeki. Anh từng gác lại đam mê vì sự phản đối từ gia đình.

Cho đến một ngày, tình cờ nhìn thấy biển hiệu của đoàn Tsubaki, anh quyết định bước vào nhà hát và đăng ký tham gia.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên không quá đặc biệt, nhưng mọi thứ thay đổi khi anh nhìn thấy người phụ nữ. Anh bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi vẻ đẹp và thần thái của cô, trong khi cô cũng ấn tượng với sự trẻ trung, ngoại hình sáng của anh. Họ nhanh chóng trao đổi liên lạc và bắt đầu hành trình nghệ thuật với tư cách cô và trò.

Mối quan hệ của họ dần sâu sắc hơn khi cùng nhau diễn những vai tình nhân trong các vở kịch, tái hiện những câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc. Chính những khoảnh khắc trên sân khấu đã kéo họ lại gần nhau hơn ngoài đời thực.

Theo Tạp chí Tri thức, người đàn ông cho biết anh bị cuốn hút ngay từ lần đầu nhìn bà biểu diễn. Anh kể rằng khoảnh khắc nắm tay bà, anh đã cảm nhận được đó là "người mà định mệnh dành cho mình". Trong một lễ hội pháo hoa, anh tỏ tình: "Anh sẽ bảo vệ em suốt đời. Anh sẽ chăm sóc em mọi điều, kể cả một ngày nào đó thay tã cho em".

Tình yêu của họ gặp không ít thử thách, đặc biệt khi người phụ nữ lớn hơn mẹ anh tới 9 tuổi, khiến gia đình anh ban đầu phản đối. Tuy nhiên, theo thời gian, sự gần gũi đã giúp xóa bỏ những định kiến. Đến tháng 12 năm ngoái, cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn.

Hiện tại, mẹ của người đàn ông xem bà như "một người chị lớn đáng tin cậy", còn các em gái anh tìm đến bà như "người mẹ thứ hai" để chia sẻ chuyện tình cảm và cuộc sống.

Câu chuyện tình yêu đặc biệt này đã tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội Nhật Bản. Một người dùng bình luận: "Đây là một trong những tình yêu chân thành nhất tôi từng thấy. Tuổi tác không còn quan trọng. Nụ cười hồn nhiên của bà dường như luôn khiến anh ấy bình yên".

Một ý kiến khác cho rằng: "Bà không hề giống người 60 tuổi. Bà rạng rỡ, tràn đầy năng lượng, làn da vẫn trẻ trung. Có lẽ đó là 'phép màu' của cả đời sống trên sân khấu".