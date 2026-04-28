Low Kok Peng, một người đàn ông Singapore 61 tuổi, đã bị kết án hai tháng tù giam vào thứ Sáu vừa qua. Ông đã nhận tội đối với một cáo buộc về tội song hôn theo Hiến chương Phụ nữ (Women’s Charter).

Đồng phạm của ông, Komariah, một phụ nữ Indonesia 50 tuổi, đáng lẽ cũng sẽ nhận tội vào thứ Sáu, nhưng việc này đã không diễn ra sau khi bà tuyên bố rằng mình không hề biết Low đã kết hôn cho đến khi cuộc điều tra bắt đầu.

"Lách luật" để được cưới thêm vợ

Tòa án cho biết Low đã kết hôn với vợ mình, một phụ nữ Singapore hiện 55 tuổi, vào năm 1992. Cuộc hôn nhân này vẫn còn hiệu lực và họ đã có với nhau một cô con gái.

Vào năm 2016, sau khoảng 24 năm chung sống trong cuộc hôn nhân đầu tiên, Low được một người bạn giới thiệu với Komariah. Vào thời điểm đó, bà đang làm giúp việc gia đình tại Singapore theo giấy phép lao động (work permit).

Low bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Komariah. Đến năm 2024, họ cùng nhau đến Batam và thực hiện một cuộc hôn nhân Hồi giáo dưới sự chứng kiến của một vị chức sắc tôn giáo.

Tại thời điểm kết hôn, Low biết rõ rằng người vợ đầu tiên của mình vẫn còn sống và cuộc hôn nhân với bà vẫn chưa chấm dứt.

Trong khi đó, Komariah bị cáo buộc đã không xin phép cơ quan quản lý giấy phép lao động để kết hôn với Low. Đây là một hành vi vi phạm các điều kiện trong giấy phép lao động của bà.

Người vợ đầu tiên của Low hoàn toàn không biết về cuộc hôn nhân thứ hai này, và cho đến nay cuộc hôn nhân đó vẫn chưa bị hủy bỏ.

Sau đám cưới, họ quay trở lại Singapore và Low vẫn tiếp tục chung sống với người vợ đầu tiên của mình.

Quá trình điều tra và xét xử

Một báo cáo cảnh sát đã được lập vào cuối tháng 1 năm nay cung cấp thông tin về một trường hợp nghi ngờ song hôn.

Phía công tố đã đề nghị mức án từ hai đến ba tháng tù, nhấn mạnh rằng tính răn đe là yếu tố cân nhắc chính trong việc tuyên án.

Phó Công tố viên Ryan Lim cho biết tội song hôn thường dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, ngay cả khi điều đó không xảy ra trong trường hợp cụ thể này. Ông nhận định rằng Low đã thực hiện hành vi "lừa dối kéo dài" đối với người vợ đầu tiên. Tội lỗi này cũng được lên kế hoạch từ trước nhằm trốn tránh sự kiểm duyệt tại Singapore.

Ông Lim cũng cho biết thêm rằng thời gian thực hiện hành vi phạm tội là khá dài.

Low không đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào để giảm nhẹ hình phạt. Ông cũng không có luật sư đại diện tại tòa.

Đối với tuyên bố của Komariah rằng bà không biết Low đã kết hôn vào thời điểm đó, ông Lim khẳng định quan điểm của phía công tố là bà đã biết rõ sự việc vào mọi thời điểm liên quan.

Vụ án của bà đã được ấn định cho một phiên họp tiền xét xử. Ngoài cáo buộc tương tự về tội song hôn, bà còn phải đối mặt với cáo buộc thứ hai là vi phạm điều kiện giấy phép lao động khi kết hôn với Low mà không có sự chấp thuận.

Theo quy định, hình phạt cho tội song hôn có thể lên đến 7 năm tù giam và phạt tiền lên tới 10.000 đô la Singapore (tương đương khoảng hơn 200 triệu VNĐ).