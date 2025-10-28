Người đàn ông đi tìm mối tình đầu sau 27 năm chỉ để trả lại 32 triệu đồng từng vay

Một người đàn ông họ Lý, sống tại thành phố Hoài Bắc (tỉnh An Huy, Trung Quốc), mới đây đã khiến cộng đồng mạng xúc động khi chia sẻ câu chuyện đi tìm lại mối tình đầu sau 27 năm chỉ để hoàn trả số tiền từng vay. Anh cho biết, suốt gần ba thập kỷ qua, "khoản nợ ấy luôn là nỗi day dứt trong lòng".

Saostar cho biết, trong chương trình "Tiểu Lệ giúp đỡ" của Đài truyền hình Hà Nam, anh Lý kể rằng mình quen người yêu đầu tiên - cô Mã vào năm 1991. Khi ấy, anh 23 tuổi, còn cô 25 tuổi, từng ly hôn và có một con trai. Cả hai làm việc chung trong một đơn vị, qua thời gian gắn bó, họ nảy sinh tình cảm và bên nhau suốt 8 năm.

Tình yêu của họ dừng lại khi cha anh Lý bị ung thư và mong con trai cưới vợ gần nhà để tiện chăm sóc. Tôn trọng ý nguyện của cha, hai người chia tay trong êm đẹp, sau đó đều lập gia đình riêng.

Người đàn ông đi tìm lại mối tình đầu sau 27 năm chỉ để hoàn trả số tiền từng vay. Ảnh: Saostar.

Năm 2001, anh Lý khởi nghiệp và gặp khó khăn về vốn nên hỏi vay tiền người yêu cũ. "Cô ấy chuyển ngay cho tôi 10.000 tệ (khoảng 32 triệu đồng). Số tiền ấy thực sự là cứu tinh", anh nhớ lại.

Công việc kinh doanh dần khởi sắc. Hai năm sau, anh làm mất điện thoại và mất liên lạc của cô Mã từ đó. Suốt nhiều năm qua, anh luôn canh cánh nỗi niềm tìm lại người cũ.

"Từ ngày đó, tôi luôn cảm thấy trong lòng còn điều gì chưa trọn vẹn. Tôi chỉ mong có thể tìm được cô ấy, trả lại số tiền và biết rằng cô ấy vẫn bình an", anh Lý chia sẻ trong nước mắt.

Vợ của anh Lý cũng ủng hộ chồng thực hiện hành động này: "Tôi không ghen đâu. Tôi hiểu anh ấy chỉ muốn trả lại món nợ ân tình năm xưa, và tôi tôn trọng điều đó".

Anh Lý cung cấp một số thông tin ít ỏi về gia đình cô Mã cha cô từng làm việc tại mỏ than số 12 ở thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam. Gia đình bà trước đây sống tại thị trấn Đông Cung Nhân, có một em trai và một em gái. Tuy nhiên, khu nhà cũ nay đã thành các tòa chung cư mới, theo VnExpress.

Chính quyền địa phương đã vào cuộc tìm kiếm, phỏng vấn người dân nhưng chưa có kết quả. "Có thể đã quá lâu hoặc gia đình cô ấy đã chuyển đi nơi khác", một cán bộ cho biết.

Dù vậy, anh Lý vẫn không từ bỏ hy vọng. "Tôi tin rằng chỉ cần kiên trì, không ai là không thể tìm thấy", anh nói.