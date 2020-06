Mối thù hoàng gia: Hoàng tử William đã phá tan giấc mộng trục lợi từ gia đình nhà chồng của Meghan Markle bằng thái độ kiên quyết

Trong bộ phim tài liệu William & Kate: Too Good To Be True của đài Channel 5, nhóm chuyên gia khẳng định Harry và Meghan Markle đã sớm lên kế hoạch cho tương lai "ngồi mát ăn bát vàng" tại hoàng gia. Nếu như mọi thứ diễn ra như dự tính, họ sẽ thực hiện ít nhiệm vụ hoàng gia và dành thời gian để theo đuổi con đường tăng cường tiềm lực tài chính từ các nguồn bên ngoài. Họ muốn vừa là thành viên hoàng gia lại vừa muốn được tự do kiếm tiền bên ngoài.

Thế nhưng, Hoàng tử William sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Chuyên gia hoàng gia Richard Kay nói: "Trên lập trường của William, không thành viên hoàng gia nào có thể lập lờ nước đôi như vậy. Bạn phải dứt khoát chọn một trong hai con đường".

Nhà tiểu sử hoàng gia Anna Pasternak nói thêm: "Hai người đã tuyên bố dứt áo ra đi, dù rất buồn nhưng mọi người tôn trọng quyết định đó. Cả hai đã rời khỏi hoàng gia, vì vậy, họ không thể tiếp tục dùng tước hiệu hoàng gia hoặc tài khoản Instagram của Sussex Royal".

Hoàng tử William chưa từng coi Meghan là em dâu của mình.

Còn phóng viên hoàng gia của tờ Daily Mail, Rebecca English, cho biết: "Tôi nghĩ William không còn lựa chọn nào khác. Anh ấy sẽ sớm trở thành vua nước Anh, dù điều đó có nghĩa là phải hy sinh tình cảm gia đình".

Hoàng tử William từ trước đến nay được biết đến là người không có mối quan hệ tốt đẹp với em dâu Meghan. Ngay từ khi em trai có ý định kết hôn với cựu diễn viên người Mỹ, William đã khuyên Harry suy nghĩ thật kỹ. Trong các dịp họp mặt gia đình, William cũng hạn chế tương tác với Nữ công tước xứ Sussex.

Sau khi vợ chồng em trai chuyển đến Mỹ sinh sống, William chủ yếu duy trì liên lạc với em trai. Ngay trong ngày sinh nhật của William chỉ có Harry và bé Archie trò chuyện với anh qua cuộc gọi video trực tuyến trong khi Meghan hoàn toàn vắng bóng. Có thể nói rằng, Meghan đã trở thành người vô hình đối với Công tước xứ Cambridge hay nói một cách khác là anh chưa từng bao giờ ủng hộ cô là em dâu của mình.

