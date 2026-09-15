Jack khẳng định 22/9 sẽ có mặt ở toà trong vụ kiện Thiên An

Ngày 15/9, TAND Khu vực 2 TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ tranh chấp về xác định cha cho con giữa nguyên đơn là ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack) và bị đơn là bà Trần Nguyễn Thiên An (diễn viên Thiên An). Tuy nhiên, phía nguyên đơn có đơn xin vắng mặt và được Hội đồng xét xử chấp nhận. Vì vậy, phiên tòa được tạm hoãn và dự kiến mở lại vào ngày 22/9/2026.

Đến tối 15/9, phía Jack - J97 chính thức lên tiếng giải thích về việc nam ca sĩ không xuất hiện tại phiên tòa theo lịch ban đầu. Theo thông báo, Jack là người chủ động khởi kiện và mong muốn được tòa án xác định quan hệ cha con về mặt pháp lý, từ đó thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người cha.

Phía nam ca sĩ cho biết: "Jack- J97 là người chủ động khởi kiện, đề nghị tòa án xác định quan hệ cha con, làm cơ sở để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người cha theo quy định pháp luật. Mong muốn xuyên suốt của nghệ sĩ là được công nhận quan hệ cha con về mặt pháp lý, được thăm nom, chăm sóc và có trách nhiệm với con mà không bị bất kỳ ai cản trở".

Jack vắng mặt trong phiên toà sáng 15/9, còn Thiên An được bắt gặp đã xuất hiện cùng với luật sư tại toà án

Theo thông báo, nguyên nhân khiến Jack không thể trực tiếp tham dự phiên tòa ngày 15/9 là sức khỏe của người thân trong gia đình. Vì lý do này, phía nam ca sĩ đã gửi đơn xin hoãn phiên tòa. Hội đồng xét xử sau khi xem xét đã quyết định hoãn và ấn định thời gian mở lại phiên tòa vào ngày 22/9/2026. Phía Jack cũng khẳng định nam ca sĩ sẽ có mặt tại phiên tòa theo lịch đã được tòa án ấn định và tiếp tục phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng để giải quyết vụ việc.

Trong thông báo mới, phía Jack tiếp tục nhấn mạnh mong muốn được thực hiện quyền thăm nom và trách nhiệm với con một cách đường hoàng. "Nghệ sĩ cam kết có mặt tại phiên tòa ngày 22/9/2026 theo lịch đã được Tòa án ấn định, tiếp tục phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng để giải quyết vụ việc. Jack - J97 mong muốn quyền thăm nom và việc thực hiện trách nhiệm một cách đường hoàng", thông báo nhấn mạnh.

Phía nam ca sĩ cũng cho biết trong quá trình giải quyết vụ án, anh tôn trọng thẩm quyền, trình tự tố tụng và phán quyết của Tòa án. Đồng thời, Jack nhấn mạnh việc coi trọng quyền lợi, sự ổn định trong cuộc sống cũng như quyền riêng tư của trẻ nhỏ.

Lý do Jack vắng mặt liên quan đến sức khoẻ của người thân

Ồn ào của Jack và Thiên An

Hồi tháng 7/2025, Jack mở họp báo lên tiếng về ồn ào cũng như thông báo tái xuất. Trong gần 2 tiếng, Jack và mẹ không giới thiệu sản phẩm âm nhạc như mong đợi, mà chủ yếu dành thời gian nói về mối quan hệ với Thiên An, chuyện chu cấp, quyền làm cha và những áp lực tinh thần nặng nề mà họ từng phải chịu đựng. Mẹ Jack nhiều lần bật khóc, bênh vực con trai và kể xấu về Thiên An. Jack trải lòng về việc từng nghĩ quẩn, xưng hô là "ba" và có lời nhắc nhủ trực tiếp đến bé Sol. Nam ca sĩ cho biết sẽ nhờ pháp luật can thiệp để làm rõ trách nhiệm.

Đến tháng 8/2025, TAND Khu vực 2 (TP.HCM) đã tiếp nhận bản tự khai của bà Trần Nguyễn Thiên An (SN 1998, TP.HCM) - bị đơn trong vụ án hôn nhân và gia đình số 152/2025/TLST-HNGĐ liên quan đến "tranh chấp về xác định cha cho con" với nguyên đơn là ca sĩ Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack/J97). Trong bản tự khai, Thiên An nêu rõ quan điểm không đồng ý toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Jack. Theo cô, phía nguyên đơn đưa ra yêu cầu thì phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ chứng cứ để chứng minh, cụ thể là việc xác định cháu bé Đ. có phải là con ruột của Jack hay không.

Thiên An và Jack vướng phải ồn ào suốt thời gian dài

Khi đó, Thiên An cũng xin vắng mặt trong toàn bộ quá trình giải quyết vụ án, bởi bản thân không phải là người phát sinh tranh chấp trực tiếp. Cô khẳng định không có nhu cầu hòa giải hay thương lượng với Jack và đề nghị tòa án xem xét không tiến hành thủ tục hòa giải.

Trong bảng tự khai, Thiên An viết: "Tôi phải dành nhiều thời gian để chăm sóc, gần gũi, thương yêu con tôi. Tôi phải dành nhiều thời gian để tập trung vào công việc, để có điều kiện chăm sóc con và gia đình được tốt nhất. Tôi không thể tham gia toàn bộ quá trình tố tụng tòa án giải quyết vụ án. Do vậy tôi xin quý tòa cho tôi được vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng (vắng mặt tất cả các buổi làm việc, hòa giải, công khai chứng cứ, xét xử vụ án). Trong quá trình giải quyết vụ án, khi tôi vắng mặt, những vấn đề liên quan tới tôi, tòa án có thể làm việc với phía luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tôi hoặc người ủy quyền của tôi".