Tóc Tiên - Chi Pu "chặt" đẹp: Không ai nhường ai

Tối 13/9, một sự kiện âm nhạc tại TP.HCM quy tụ đông đảo nghệ sĩ cùng lượng lớn khán giả. Trong số dàn sao góp mặt, Tóc Tiên và Chi Pu là hai cái tên được chú ý khi bất ngờ mang đến màn biểu diễn kết hợp trên sân khấu.

Tóc Tiên và Chi Pu gây bất ngờ khi kết hợp hai ca khúc Talk To Me và 1 Cọng Tóc Mai. Màn trình diễn ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt nhờ sự kết hợp giữa hai nữ ca sĩ có màu sắc âm nhạc và phong cách trình diễn riêng.

Tóc Tiên và Chi Pu biểu diễn tại sự kiện

Trong tiết mục, cả hai không chỉ cùng đứng chung sân khấu mà còn có màn kết hợp và đổi hit cho nhau. Tóc Tiên thể hiện ca khúc của Chi Pu, trong khi Chi Pu cũng mang đến phần trình diễn ca khúc gắn liền với đàn chị. Cách sắp xếp này tạo nên sự mới mẻ cho tiết mục, đồng thời giúp khán giả có cơ hội thưởng thức những ca khúc quen thuộc qua một màu sắc khác.

Tóc Tiên và Chi Pu đọ sắc trên sân khấu

Đáng chú ý, cả hai còn khoe vũ đạo, khả năng làm chủ sân khấu cùng những màn trình diễn hình thể đầy năng lượng. Những động tác được thực hiện đồng đều, kết hợp với thần thái tự tin và nguồn năng lượng mạnh mẽ giúp tiết mục trở nên sôi động, đồng thời tôn lên vóc dáng và phong cách trình diễn riêng của mỗi người. Tóc Tiên và Chi Pu đều là những nữ ca sĩ được đánh giá cao về khả năng trình diễn, vì vậy màn kết hợp nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên.

Không chỉ nhận được sự hưởng ứng trực tiếp tại sự kiện, phần trình diễn còn được khán giả quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều khoảnh khắc Tóc Tiên và Chi Pu đứng chung sân khấu được chia sẻ, kéo theo những bàn luận về màn kết hợp đặc biệt của hai nữ ca sĩ.

Tóc Tiên chia sẻ cảm thấy lo lắng cho tiết mục

Cũng tại sự kiện, sau khi trình diễn, Tóc Tiên cũng chia sẻ thêm về tiết mục. Nữ ca sĩ thừa nhận bản thân từng khá lo lắng vì Tak To Me và 1 Cọng Tóc Mai mang hai màu sắc riêng, không biết khi đặt cạnh nhau có thể dung hòa và tạo thành một màn kết hợp ăn ý hay không.

Tuy nhiên, sau khi cùng Chi Pu hoàn thiện phần trình diễn, cô cho biết cả hai đã tìm được cách kết nối hai ca khúc, đồng thời có thêm nhiều khoảnh khắc thú vị trong quá trình kết hợp và đổi hit cho nhau. Chính sự tương tác tự nhiên cùng nguồn năng lượng của cả hai đã góp phần tạo nên một tiết mục được khán giả chú ý.

Câu chuyện tranh cãi của Chi Pu cũng được nhắc lại

Câu chuyện năm xưa cũng khiến màn kết hợp hiện tại được chú ý hơn. Năm 2017, khi Chi Pu mới bắt đầu đi hát, phát ngôn “Ở Việt Nam, cứ cầm mic lên là ca sĩ rồi” của cô từng gây tranh cãi. Thời điểm đó, nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng về việc Chi Pu lấn sân ca hát, trong đó Tóc Tiên cũng bày tỏ quan điểm cá nhân.

Bình luận từng gây chú ý của Tóc Tiên giữa lúc tranh cãi của Chi Pu vào năm 2017

Tóc Tiên khi ấy để lại bình luận cho rằng việc trở thành ca sĩ không chỉ đơn giản là cầm mic lên sân khấu. Cô đặt vấn đề về tố chất và năng lực của một người khi theo đuổi nghề hát, đồng thời cho rằng đam mê cần đi cùng khả năng phù hợp. Tóc Tiên khi ấy để lại bình luận cho rằng việc trở thành ca sĩ không chỉ đơn giản là cầm mic lên sân khấu. Bình luận này sau đó được Tóc Tiên xóa nhưng vẫn được khán giả lưu lại và nhắc đến trong cuộc tranh luận xoay quanh Chi Pu.

Vì thế, sau gần một thập kỷ, việc hai nữ ca sĩ cùng đứng trên một sân khấu và thoải mái kết hợp ca khúc của nhau lập tức khiến câu chuyện cũ được dân mạng nhắc lại. Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận về quá khứ, màn trình diễn lần này cũng nhận được nhiều lời khen cho sự ăn ý của cả hai, đặc biệt là cách Chi Pu tự tin thể hiện ca khúc bên cạnh đàn chị.