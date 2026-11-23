Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn khi lấy được một người chồng biết lo cho gia đình. Mỗi tháng, ngay khi nhận lương, anh đều chuyển cho tôi 30 triệu đồng để chi tiêu. Tôi không phải hỏi xin từng khoản, cũng không cần nhắc anh đóng tiền học cho con hay tiền điện nước. Với mức thu nhập của hai vợ chồng, tôi nghĩ số tiền ấy khá thoải mái.

Chồng tôi làm quản lý kinh doanh, thu nhập bao nhiêu tôi cũng không hỏi. Tôi làm văn phòng, lương khoảng 15 triệu đồng. Hai vợ chồng đang trả góp căn hộ, mỗi tháng mất gần 20 triệu tiền ngân hàng, nên tôi luôn cố gắng chi tiêu trong khoản chồng đưa, phần lương của mình dành để trả nợ và tiết kiệm.

Tôi chưa bao giờ phàn nàn chuyện anh gửi tiền về quê cho mẹ. Bố chồng mất sớm, mẹ chồng sống một mình, thỉnh thoảng anh vẫn mua thuốc, gửi tiền sinh hoạt hoặc đóng các khoản trong nhà. Tôi còn nghĩ đó là trách nhiệm của một người con trai.

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Cho đến một lần, khi dùng máy tính bảng của chồng để tìm hóa đơn chuyển khoản, tôi vô tình nhìn thấy lịch sử giao dịch ngân hàng vẫn đăng nhập trên thiết bị. Ban đầu, tôi chỉ định tìm một khoản tiền anh đã chuyển cho thợ sửa nhà. Nhưng khi kéo xuống, tôi bất ngờ thấy những giao dịch được thực hiện đều đặn vào đầu mỗi tháng.

Anh chuyển cho mẹ 50 triệu đồng, có tháng còn nhiều hơn.

Tôi ngồi nhìn con số ấy rất lâu. Mỗi tháng, anh đưa tôi 30 triệu để lo tiền ăn uống, sinh hoạt cho bốn người, còn mẹ anh nhận 50 triệu mà tôi hoàn toàn không biết. Điều khiến tôi khó chịu không phải là việc anh chăm sóc mẹ, mà là sự chênh lệch ấy và cách anh giấu tôi trong khi hai vợ chồng vẫn đang phải tính toán từng khoản trả góp.

Tối hôm đó, tôi hỏi thẳng anh. Anh không phủ nhận, chỉ nói mẹ đang giữ tiền giúp anh. Hóa ra, sau khi bán mảnh đất ở quê, mẹ chồng có một khoản tiền lớn nhưng anh vẫn đều đặn gửi thêm để bà tích lũy. Anh dự định vài năm nữa sẽ mua cho mẹ một căn nhà nhỏ gần thành phố, để bà không phải sống một mình.

Tôi hỏi tại sao chuyện lớn như vậy anh không từng bàn với vợ. Anh đáp rằng đó là tiền anh làm ra, anh muốn dành dụm cho mẹ thì có gì sai. Câu trả lời ấy khiến tôi càng buồn hơn. Bởi căn hộ chúng tôi đang ở cũng là tài sản chung, khoản vay ngân hàng vẫn còn dài, con cái ngày càng lớn và tôi chưa bao giờ nghĩ mình có quyền quyết định toàn bộ tiền lương của chồng.

Tôi không phản đối việc anh báo hiếu. Nếu anh nói rõ kế hoạch, tôi tin mình vẫn có thể cùng anh tính toán. Nhưng việc mỗi tháng âm thầm chuyển 50 triệu đồng cho mẹ, trong khi chỉ đưa vợ 30 triệu để lo mọi chi phí gia đình, khiến tôi có cảm giác mình chỉ được biết phần tiền anh muốn cho biết.

Tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có quá nhạy cảm khi muốn được bàn bạc về khoản tiền ấy hay không. Một người con trai có quyền chăm lo cho mẹ, nhưng khi đã lập gia đình, liệu những quyết định tài chính lớn có nên được giữ kín với vợ?