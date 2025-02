Kiên trì ăn táo hấp trong 2 tuần

Lâm Lâm chia sẻ: “Tôi là kế toán, công việc luôn chìm đắm trong các bản báo cáo, quyết toán. Khối lượng công việc lớn đè nặng trên vai khiến tôi thường xuyên gặp căng thẳng. Tình trạng sức khỏe của tôi cũng rất tệ, tôi thường xuyên bị chóng mặt, buồn nôn, rối loạn kinh nguyệt, đau bụng vì táo bón nhiều ngày, da mặt tái nhợt, mụn mọc chi chít”.

“Đợt Tết Nguyên đán vừa qua, khi gia đình tụ tập ăn uống, cô tôi là bác sĩ đã nhận ra sức khỏe tôi gặp vấn đề. Tôi đã nói với cô về các triệu chứng mình gặp phải. Cô tôi đã khuyên tôi ăn một quả táo hấp mỗi sáng, để giúp tỳ vị khỏe mạnh và cải thiện sức khỏe. Lúc đầu tôi cũng rất hoang mang nhưng tôi vẫn kiên trì hấp táo theo công thức của dì trong 2 tuần”, Lâm Lâm nói.

Lâm Lâm cho biết, công thức hấp táo của cô tôi rất đơn giản, gồm 1 quả táo, 3 quả táo đỏ, một ít kỷ tử và đường nâu đem hấp khoảng vài phút.

Chế biến:

- Rửa sạch táo bằng nước để loại bỏ bụi bẩn.

- Cắt táo thành miếng, không cần gọt vỏ táo, bỏ phần hạt.

- Cho phần táo đã cắt vào bát tô cùng với táo đỏ, kỷ tử và đường nâu.

- Thêm một ít nước và cho vào nồi, hấp trong 25 phút rồi ăn.

Lâm Lâm chia sẻ cô đã ăn món táo hấp mỗi buổi sáng và ăn liên tục trong 2 tuần. (Ảnh: 163.net)

Lâm Lâm nói: “Chỉ sau 2 tuần ăn táo hấp vào buổi sáng, tôi nhận thấy sức khỏe của bản thân đã thay đổi rõ rệt. Đầu tiên là tình trạng đau bụng và táo bón của tôi đã cải thiện đáng kể. Da tôi cũng dần trở nên hồng hào, mịn màng, các nốt mụn gần như đã biến mất. Tôi không tin nổi vào mắt mình, mọi thứ thật tuyệt vời!”.

Chuyên gia chia sẻ lợi ích khi ăn táo hấp

Lý giải về tác dụng của táo hấp, bác sĩ chuyên khoa Y học Cổ truyền Trần Anh Quang, làm việc tại phòng khám Đông y Aphrodite, Đài Loan (Trung Quốc) cho biết táo có tính ôn, vị chua ngọt, có tác dụng giải khát, làm ấm phổi, giảm bồn chồn căng thẳng cũng như bồi bổ tỳ vị.

Sau khi hấp táo, hàm lượng polyphenol trong loại quả này sẽ tăng lên đáng kể, từ đó giúp tăng cường đáng kể khả năng chống oxy hóa và chống viêm, có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Bác sĩ Trần Anh Quang chia sẻ quá trình đun nóng táo cũng hòa tan các chất xơ pectin, giúp có thể cải thiện chức năng hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và giúp điều chỉnh cân nặng. Việc bổ sung chất xơ pectin cho cơ thể cũng giúp ổn định lượng đường trong máu, giảm mỡ máu hiệu quả.

Chuyên gia chia sẻ về một số lợi ích khi ăn táo hấp. (Ảnh: SMZDM, Happy Sharing)

Chuyên gia dinh dưỡng Lý Nguyệt Huệ làm việc ở Đài Loan Trung Quốc lưu ý thêm, khi hấp táo, mọi người nên hấp cả vỏ. Theo chuyên gia hàm lượng polyphenol trong vỏ táo cao gấp 6 lần so với thịt quả, có thể đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ngoài ra, vỏ táo cũng rất giàu vitamin A, C, có thể thúc đẩy cơ thể sản sinh kháng thể, tăng sức đề kháng và phòng ngừa bệnh do virus, vi khuẩn gây ra.

Theo các chuyên gia, việc ăn táo hấp cùng táo đỏ và kỷ tử cũng giúp cơ thể hưởng thêm một số lợi ích. Trong Đông y, táo đỏ và kỷ tử có công dụng bồi bổ khí huyết, nhuận phế, loại bỏ hư lao, nhuận trường, an thần, tư thận, bổ gân cốt và nhiều tác dụng khác.

Bác sĩ Trần Anh Quang kết luận: “Táo vốn là loại trái cây quen thuộc, hầu hết mọi người đều sẽ ăn táo trực tiếp hoặc xay, ép lấy nước uống. Tuy nhiên, ăn táo hấp có thể đem đến cho mọi người nhiều lợi ích sức khỏe hơn”.