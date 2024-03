Mối quan hệ giữa chồng mới với 2 con gái riêng của Phạm Quỳnh Anh bị lộ qua chi tiết này

Trong tập 2 chương trình Mẹ siêu nhân, chồng mới của Phạm Quỳnh Anh bất ngờ xuất hiện. Điều đáng nói là anh không lộ mặt mà chỉ lướt qua màn hình rất nhanh.

Cụ thể, ekip sản xuất Mẹ siêu nhân đặt ra thử thách là các mẹ phải tự chăm con trong vòng 48h mà không có sự giúp đỡ từ bất cứ người thân nào. Mới sáng sớm, ekip sản xuất đã yêu cầu chồng Phạm Quỳnh Anh rời khỏi nhà. Anh chỉ có khoảng 30p để chuẩn bị và dọn đồ đạc.

Tuệ Lâm cười ngất khi thấy bố ngơ ngác, không biết đi đâu trong tình huống này

Sau khi nhận nhiệm vụ, chồng Phạm Quỳnh Anh vô cùng hoang mang. Lúc đó, anh đang từ trong phòng ngủ bước ra và ôm con gái Zoey trên tay.

Thấy bố dượng đặt câu hỏi bây giờ nên đi đâu, Tuệ Lâm (con gái riêng của Phạm Quỳnh Anh với Quang Huy) đã tiến đến bế em gái Zoey giúp. Chồng Phạm Quỳnh Anh sau đó đưa Zoey cho Tuệ Lâm và tiếp tục trao đổi với vợ.

Trong quá trình này, Tuệ Lâm đứng gần bên và liên tục bật cười. Chồng Phạm Quỳnh Anh càng ngơ ngác thì Tuệ Lâm càng thích thú.

Sự thoải mái, vui vẻ giữa Tuệ Lâm với chồng Phạm Quỳnh Anh trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong khán giả. Có thể thấy, Phạm Quỳnh Anh đã tìm được người yêu thương, bảo vệ và chở che cho cô lẫn 2 con riêng. Từ sau khi sinh con gái thứ 3 (bé Zoey) và sống cùng chồng mới, Phạm Quỳnh Anh đã tìm được bình yên.

Tuệ An ngoan ngoãn, lễ phép với bố dượng

Cũng trong chương trình, Phạm Quỳnh Anh phải tự mình xoay sở, chăm sóc 3 con. May mắn là bé Tuệ Lâm và Tuệ An đều hiểu chuyện nên không nghịch phá, mà ngược lại giúp mẹ những việc lặt vặt rất nhiều.

Ở 1 diễn biến khác, sau khi rời khỏi nhà, chồng Phạm Quỳnh Anh có gọi video call về và người cầm điện thoại nói chuyện là bé Tuệ An (cũng là con gái riêng của Phạm Quỳnh Anh với Quang Huy). Bé Tuệ An tỏ ra khá ngoan ngoãn, lễ phép dạ thưa với bố dượng. Từ trong diện thoại, khán giả có thể nghe rõ tiếng chồng Phạm Quỳnh Anh ân cần dặn dò Tuệ An: "Con dỗ em Zoey nha con".

Phạm Quỳnh Anh và các con gái Tuệ Lâm - Tuệ An

Phạm Quỳnh Anh sinh năm 1984, từng là thành viên nhóm nhạc Sắc Màu và H.A.T. Trong sự nghiệp solo, cô được biết đến với nhiều ca khúc như: Bụi bay vào mắt, Tình yêu cao thượng, Tất cả sẽ thay em...

Năm 2018, Phạm Quỳnh Anh ly hôn ông bầu Quang Huy sau khi đã có 2 con chung. Tháng 7/2022, cô sinh con thứ 3 cho chồng mới. Hiện tại, Phạm Quỳnh Anh vẫn thường xuyên ra sản phẩm âm nhạc và đi hát với vai trò ca sĩ solo.