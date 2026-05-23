Mới nhất: Anh trai Sulli ra tối hậu thư nhắm thẳng đến Kim Soo Hyun

Trong sáng 21/5, truyền thông Hàn đồng loạt đưa tin cảnh sát xác định Kim Soo Hyun không hẹn hò Kim Sae Ron ở thời điểm nữ diễn viên còn ở độ tuổi vị thành niên. Nhờ diễn biến mới nhất, Kim Soo Hyun bỗng thay đổi cục diện, đang ở trong thế thắng trong cuộc chiến với Viện Garo Sero và gia đình Kim Sae Ron.

Đến sáng 22/5, Choi Gun Hee - anh trai Sulli bất ngờ tham gia vào cuộc chiến với Kim Soo Hyun, thậm chí còn để lại tối hậu thư cực gắt nhắm vào nam tài tử đình đám. Trên trang cá nhân, anh Sulli vừa phát đi thông điệp thách thức nam diễn viên Vì Sao Đưa Anh Tới: “Cái khoảnh khắc anh dám thò mặt ra 1 lần nữa, hiệp 2 sẽ chính thức bắt đầu. Lựa chọn là ở anh đấy”.

Khi có cư dân mạng tò mò hỏi về danh tính của người mà Choi Gun Hee đang nhắm tới, anh Sulli đã đáp lại rằng: “Là cái kẻ đến từ vì sao ở đằng kia kìa”. Câu trả lời này được cho là ám chỉ tới bộ phim đình đám Vì Sao Đưa Anh Tới do Kim Soo Hyun thủ vai chính. Từ đây, công chúng nhận định Choi Gun Hee vừa ra tối hậu thư tuyên chiến với nam tài tử họ Kim.

Anh trai Sulli nhảy vào cuộc chiến với tài tử Kim Soo Hyun bằng thông điệp cực gắt. Ảnh: Naver

Cách đây đúng 1 năm, anh trai Sulli cũng từng có động thái cà khịa nhắm thẳng vào Kim Soo Hyun. Vào thời điểm đó, Kim Gun Hee đã yêu cầu đạo diễn Lee Sarang và Kim Soo Hyun giải thích các vấn đề liên quan đến việc Sulli đóng cảnh nóng trong phim điện ảnh Real hồi năm 2017.

Thông qua lời nhân viên và diễn viên phim tại đám tang Sulli, anh trai cố nghệ sĩ biết được cảnh nóng giữa Sulli và Kim Soo Hyun không hề có trong kịch bản ban đầu. Ở thời điểm quay phim, có diễn viên đóng thế cảnh nóng này nhưng đoàn làm phim Real vẫn thuyết phục Sulli phải tự mình đóng. Đoàn làm phim lấy lý do diễn viên đóng thế bị ốm để ép buộc Sulli, nhưng những người tham dự đám tang xác nhận diễn viên đóng thế vẫn có mặt tại phim trường vào thời điểm đó. Choi Gun Hee yêu cầu đạo diễn Lee Sarang và Kim Soo Hyun lên tiếng xác nhận những chuyện này có đúng hay không, và nếu đúng thì tại sao lại không sử dụng diễn viên đóng thế mà lại ép Sulli tự thực hiện.

Giữa tâm điểm ồn ào, phía Kim Soo Hyun khẳng định, họ đã trao đổi kỹ càng với Sulli trước khi cô nhận lời tham gia Real. Và do đó, không có chuyện nữ ca sĩ bị ép thực hiện cảnh nóng. Đại diện của Kim Soo Hyun nhấn mạnh thêm, thông tin cho rằng Sulli không được phép sử dụng người đóng thế là không chính xác.

Phía tài tử họ Kim cũng giải thích thêm rằng, họ không sử dụng diễn viên đóng thế cho tác phẩm Real mà chỉ có diễn viên đứng thế - người hỗ trợ vị trí và di chuyển trong quá trình chuẩn bị quay.

Anh trai Sulli từng yêu cầu Kim Soo Hyun - Lee Sarang...

... giải thích rõ ràng về nghi vấn lừa đảo, ép buộc Sulli đóng cảnh nóng trong phim Real (2017). Ảnh: Nate

Còn nhớ hồi đầu tháng 11/2016, hàng loạt bài báo đưa tin Sulli tự mình thực hiện cảnh nóng trong Real, khiến cô bị nhiều khán giả công kích. Đáng nói, Sulli tự tử bất thành hồi cuối tháng 11/2016 chỉ sau vài tuần đối mặt với làn sóng chỉ trích từ khán giả Hàn. Từ đây, tin đồn nữ ca sĩ sinh năm 1994 từng cố tự tử vì ồn ào cảnh nóng với Kim Soo Hyun đã xuất hiện rầm rộ khắp cõi mạng.

Bộ phim Real ra mắt năm 2017 bị đánh giá là “kế hoạch gia đình trị” thất bại của bộ đôi Kim Soo Hyun và anh họ - đạo diễn Lee Sarang. Không những có nội dung dở, Real còn bị chỉ trích vì tình dục hóa các nữ diễn viên, chỉ cho họ đóng cảnh nóng, sòng bạc, bạo lực. Phía Lee Sarang - Kim Soo Hyun từng PR đây là bộ phim có “cảnh nóng thật của Sulli”, khiến nữ diễn viên quá cố vấp phải làn sóng chỉ trích nặng nề vào thời điểm đó.

Gia đình tiết lộ sau khi góp mặt trong Real, Sulli bị đã suy sụp tinh thần nghiêm trọng. Cô nói với mọi người xung quanh rằng “Tôi sẽ không bao giờ đóng phim nào nữa” và phải đi điều trị tâm lý.