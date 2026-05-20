Công bố cuộc điện thoại cuối cùng của Sulli trước khi qua đời

Chiều 19/5, tờ Koreaboo khiến công chúng lặng người khi đăng tải bài viết hé lộ về cuộc điện thoại của Sulli - em út nhóm f(x) trước khi đột ngột qua đời hồi năm 2019. Được biết, thông tin này do chính thành viên cùng nhóm Luna hé lộ thông qua chương trình Human Documentary - I Like People.

Mở đầu cuộc trò chuyện, Luna cho biết cô đã trải qua cảm giác tận cùng của nỗi đau khi hay tin Sulli qua đời: “Ngay khi vừa nhận được tin dữ, tôi đã ngã quỵ xuống ngay giữa đường, vừa khóc vừa gào thét lên”.

Trước ống kính, Luna cũng chia sẻ về những thông điệp của Sulli trong cuộc điện thoại cuối cùng giữa 2 người trước khi em út f(x) rời xa nhân thế. Đó cũng là lần đầu tiên trong vòng 15 năm, Sulli trò chuyện, tâm sự với Luna 1 cách thân mật. Và cuộc nói chuyện này cũng đã tháo gỡ mọi hiểu lầm trước đó giữa 2 người họ.

Luna rưng rưng nước mắt nhớ lại thời điểm nhận được cuộc điện thoại từ Sulli: “Sau khi nghe tin Sulli rời nhóm f(x), giữa chúng tôi đã có 1 số hiểu lầm. Nhưng rồi sau 4 năm, đột nhiên tôi nhận được cuộc điện thoại từ em ấy. ‘Chị ơi, em nhớ chị nhiều lắm, chị ơi’, em ấy đã nói như vậy đấy... Trong lần đó, chúng tôi cũng đã hóa giải mọi hiểu lầm, nói lời yêu thương dành cho đối phương và hẹn sẽ sớm gặp nhau sau đó... Nhưng chúng tôi đã không thể làm được điều đó nữa”. Sở dĩ Luna chia sẻ như vậy là do chỉ đúng 3 tuần sau cuộc điện thoại của cả 2, Sulli đã đột ngột qua đời. Và 2 người vĩnh viễn không thể gặp được đối phương ngoài đời để cùng giãi bày tâm sự với nhau như những lời hứa hẹn trong điện thoại được nữa.

Những chia sẻ của Luna về Sulli đã khiến fan không cầm nổi nước mắt. Ảnh: Koreaboo

Những lời tâm sự của Sulli trong cuộc điện thoại cuối cùng với Luna trước khi qua đời đã khiến cho nhiều người hâm mộ ám ảnh xen lẫn đau lòng. Đối với ngay chính Luna, đến tận nhiều năm sau đó, cô vẫn còn cảm thấy khắc khoải mỗi khi nhớ về cuộc trò chuyện ngày đó với Sulli.

“Tôi có thể cảm nhận được rằng lời nhắn nhủ qua điện thoại hồi ấy là điều mà em ấy đã kìm nén trong lòng suốt 1 thời gian dài. Và điều đó khiến tôi với tư cách là 1 người chị cảm thấy vô cùng đau đớn. Đáng lẽ ra tôi phải là người chủ động bắt chuyện trước và tâm sự với em ấy nhiều hơn nữa. Đáng nhẽ tôi phải nói yêu em ấy nhiều hơn nữa” , Luna cảm thấy day dứt vì cho rằng mình chưa đủ quan tâm tới Sulli.

Luna tự trách bản thân sau khi người em cùng nhóm Sulli tự tử. Ảnh: Nate

Trước đó, 1 thành viên khác của f(x) là Victoria Tống Thiến cũng từng công khai bày tỏ tình cảm dành cho người em quá cố Sulli khi tham dự 1 buổi tuyên truyền phim hồi năm 2023.

Ở phần giao lưu khán giả, 1 người hâm mộ bất ngờ đề cập tới Sulli trong khi trò chuyện cùng Tống Thiến: “Tôi chợt nhớ đến 1 người bạn tốt của Tống Thiến, đó là Sulli. Tôi cảm thấy cô ấy là người rất tuyệt vời. Nhưng cô ấy đã chọn cách tự vẫn sau khi phải chịu quá nhiều áp lực từ cư dân mạng. Vậy nên, giờ đây tôi nhận ra mình phải có cái nhìn toàn diện, kỹ càng trước mọi vấn đề và không nên tin vào những lời dắt mũi ở trên mạng”.

Tống Thiến đã không cầm được nước mắt sau khi lắng nghe những lời tâm sự từ tận đáy lòng của người hâm mộ. Cô còn quay người về phía sau để lau đi dòng nước mắt vì không muốn fan quá lo lắng. Những hình ảnh này khiến công chúng không khỏi xót xa.

Tống Thiến không cầm được nước mắt trước những chia sẻ từ khán giả về người em quá cố Sulli. Ảnh: Weibo

Tống Thiến quay người về phía sau để lau nước mắt vì sợ fan lo lắng. Ảnh: Weibo

Còn nhớ vào chiều 14/10/2019, Sulli đã được phát hiện qua đời tại nhà riêng thuộc thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi. Ở tuổi 25, cựu thành viên f(x) đi đến quyết định tự tử trong sự bàng hoàng của công chúng. Trước đó, cô chịu nhiều áp lực từ cộng đồng mạng và có dấu hiệu trầm cảm.