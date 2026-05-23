1 cặp diễn viên Việt vừa bí mật chào đón nhóc tỳ đầu lòng

Mới đây, Duy Phước - anh trai của Lê Lộc đã đăng tải hình ảnh tại bệnh viện để chúc mừng em gái và em rể Tuấn Dũng chính thức chào đón thiên thần nhí đầu lòng. Trong khoảnh khắc được chia sẻ, gia đình nghệ sĩ Duy Phương cũng có mặt đông đủ để đón thành viên mới. Duy Phước tiết lộ mẹ anh là Lê Giang đã tới thăm cháu trước đó.

Duy Phước cho biết Lê Lộc đã sinh con vài ngày trước nhưng đến nay mới chia sẻ thông tin. Hiện tại, cặp đôi chưa công bố hình ảnh và thông tin của nhóc tỳ. Thế nhưng, ngay sau khi những hình ảnh này xuất hiện trên mạng xã hội, đông đảo khán giả cùng bạn bè nghệ sĩ đã để lại bình luận chúc mừng Lê Lộc và Tuấn Dũng.

Khi thông báo mang thai, Lê Lộc bày tỏ hạnh phúc: "Từ khi biết con đang có mặt trong bụng mẹ, con đã nhận được rất nhiều tình thương của ông bà, cô chú và anh chị. Từng miếng ăn, cái quần cái áo, những lần thăm khám sức khỏe, những lời chúc, rồi đến những vật dụng cần thiết và cả nơi bình an này mà mình đang sống nữa… Nhiều lắm những điều quý giá mà ba mẹ không thể tự mình dành hết cho con được. Mẹ biết rằng con không chỉ là con của ba mẹ, mà còn là con của ông bà tổ tiên, của những người thương yêu và của cả vạn vật trên vũ trụ này".

Lê Lộc và Tuấn Dũng đã đăng ký kết hôn trước khi thông báo chào đón con đầu lòng.

Hành trình tình yêu của Lê Lộc - Tuấn Dũng

Lê Lộc được biết đến là diễn viên trẻ tài năng, con gái của NS Lê Giang và Duy Phương. Còn Tuấn Dũng cũng là một trong những người thành công bước ra từ chương trình Cười Xuyên Việt. Tháng 6/20219, Tuấn Dũng và Lê Lộc cùng xuất hiện tại chương trình hẹn hò Người Ấy Là Ai. Khi đó, con gái Lê Giang là nữ chính còn Tuấn Dũng là 1 trong 5 chàng trai đến để thuyết phục đàng gái. Tuy có mối quan hệ thân thiết từ trước và được bày tỏ tình cảm rất chân thành, thế nhưng trên chương trình Lê Lộc từ chối kết đôi với Tuấn Dũng.

Cụ thể, nữ diễn viên nói: "Đúng thật Tuấn Dũng rất thương em và anh ấy làm tất cả vì em . Nhưng em dành cho anh cảm xúc quá an toàn và em cất nó vào trong rồi, em không muốn sử dụng nó. Em thật sự cảm nhận được cảm xúc từ Việt Dũng truyền cho em nhiều hơn. Nếu anh thương em hãy thương luôn cảm xúc của em. Đừng buồn em nha!".

Dù không được lựa chọn, thế nhưng Tuấn Dũng vẫn luôn dành sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt cho Lê Lộc. Không lâu sau chương trình, Lê Lộc dừng tìm hiểu với chàng trai mà cô lựa chọn, cả hai chỉ là bạn bè. Trong giai đoạn này, Tuấn Dũng và Lê Lộc thường xuyên đồng hành cùng nhau từ phim ảnh, sự kiện đến cả những buổi gặp gỡ gia đình, bạn bè. Đến tháng 6/2021, NS Lê Giang bất ngờ tiết lộ mối quan hệ của con gái và Tuấn Dũng ngay trên livestream.

Cụ thể, mẹ của Lê Lộc nói: "Tụi nó đang tìm hiểu nhau. Chuyện trai gái mà, nếu có duyên thì họ sống với nhau, con tôi cũng vậy, tôi không có cấm cản gì hết trơn á. Nghĩa là nếu có duyên tới với nhau, hết duyên thì thôi chứ nó đã là số phận rồi. Tôi rất thoải mái trong chuyện tình cảm, con cái tôi thích gì thì tôi chiều đó, không cấm cản hay ràng buộc hay cằn nhằn gì hết. Tôi chỉ mong con vui vẻ, sức khoẻ và gia đình hạnh phúc. Lê Giang rất thoải mái, ai làm dâu, làm rể nhà Lê Giang là quá sướng luôn".

Chia sẻ về Tuấn Dũng, Lê Giang luôn dành những lời khen ngợi: "Tuấn Dũng đẹp trai mà mọi người, chỉ là nhỏ con thôi, lỗi là do con gái của chị nó cao quá chi, chứ Tuấn Dũng hiền lành, cái duyên của con mà sao từ chối được, cái gì nó tới là mình không cản được, ông trời sắp đặt hết rồi. Tuấn Dũng không ăn chơi, tụ tập gì cả, suốt ngày chỉ ở nhà mà bé Lộc cũng thích ở nhà nên qua nhà Giang chơi chứ cũng không có đi đâu".

