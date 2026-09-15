Mối nhân duyên giữa Trường Giang và Nhã Phương

Trong làng giải trí Việt Nam, Trường Giang và Nhã Phương là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng và truyền thông. Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, bên cạnh các dự án cá nhân, chuyện tình cảm của cả hai cũng trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm trước khi đi đến cuộc sống hôn nhân. Khởi đầu cho mối nhân duyên này là dự án phim điện ảnh 49 Ngày ra mắt vào năm 2015.

49 Ngày là dự án do đạo diễn Nhất Trung cầm trịch, đánh dấu sự hợp tác đầu tiên giữa Trường Giang và Nhã Phương trong vai trò nam - nữ chính. Nội dung phim xoay quanh nhân vật Đông (Trường Giang), một anh chàng có số phận xui xẻo. Sau khi bị bạn gái là Quyên (Nhã Phương) chia tay, Đông đau khổ nhảy cầu tự tử nhưng bất thành, dẫn đến việc anh bị ba con ma đeo bám. Để họ rời đi, Đông phải giúp họ thực hiện những tâm nguyện cuối cùng, từ đó anh nhận ra giá trị cuộc sống và nỗ lực cứu vãn tình cảm với Quyên.

Trong quá trình phim ghi hình và chuẩn bị công chiếu, truyền thông liên tục đưa tin về nghi vấn "phim giả tình thật" giữa hai diễn viên. Thời điểm đó, dư luận có nhiều ý kiến trái chiều, một bộ phận khán giả cho rằng đây là chiêu trò truyền thông nhằm gây chú ý cho bộ phim. Tuy nhiên, các hình ảnh hậu trường được ê-kíp chia sẻ sau đó cho thấy Trường Giang thường xuyên có những cử chỉ chăm sóc và quan tâm đến Nhã Phương trên phim trường.

Tại buổi họp báo ra mắt phim vào tháng 8/2015, việc cả hai công khai nắm tay nhau xuất hiện trước công chúng. Đây được xem là động thái ngầm xác nhận mối quan hệ tình cảm, sau đó cũng không rời nhau trong quá trình quảng bá.

Sau khi bộ phim đóng máy, Trường Giang và Nhã Phương chính thức hẹn hò. Giai đoạn yêu nhau của cặp đôi kéo dài khoảng 3 năm và trải qua không ít áp lực từ dư luận cũng như những tin đồn rạn nứt. Tháng 1/2018, tại lễ trao giải Mai Vàng diễn ra trên sóng truyền hình trực tiếp, Trường Giang gây bất ngờ khi thực hiện màn cầu hôn Nhã Phương ngay sân khấu. Dù sự việc gây tranh cãi về tính bảo mật của chương trình trực tiếp, Nhã Phương sau đó đã chấp nhận lời cầu hôn này và kết hôn vào tháng 9/2018.

Những ngày gian vừa qua, Trường Giang trở thành tâm điểm bàn tán khi một số clip và ồn ào trong quá khứ bất ngờ bị cư dân mạng "đào" lại, khiến anh phải hứng chịu không ít sự chỉ trích từ công chúng. Giữa lúc ông xã đang đối mặt với khủng hoảng truyền thông, Nhã Phương lặng lẽ đăng tải một bức ảnh ôm chồng. Không có dòng chú thích nào nhưng hành động này mang một sức nặng hơn vạn lời giải thích, thể hiện niềm tin và sự đồng lòng của cô dành cho người bạn đời.