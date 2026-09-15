Căn nhà ở quê của Nhã Phương

Nhã Phương hiện có cuộc sống sung túc, sở hữu nhiều bất động sản đáng chú ý. Thế nhưng ít ai biết, nữ diễn viên từng lớn lên trong một gia đình đông con, điều kiện kinh tế không mấy dư dả. Những hình ảnh hiếm hoi về nơi cô từng sinh sống cũng cho thấy sự giản dị, khác xa cuộc sống hiện tại.

Nhã Phương sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em tại Đắk Lắk. Căn nhà nơi cô cùng các anh chị em lớn lên là nhà cấp 4 với tường và nội thất khá đơn sơ. Nữ diễn viên không thường xuyên chia sẻ về không gian sống thời thơ ấu, chỉ đôi lần để lộ những hình ảnh hiếm hoi về căn nhà gắn với nhiều kỷ niệm của gia đình. Ngoài một người chị sống ở nước ngoài, 4 chị em Nhã Phương đều sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Trước đây, thỉnh thoảng khi có thời gian, nữ diễn viên cùng các chị em lại trở về Đắk Lắk thăm bố mẹ.

Hình ảnh hiếm hoi về căn nhà nơi Nhã Phương sinh ra và lớn lên ở quê

Không chỉ căn nhà ở Đắk Lắk, Nhã Phương từng để lộ hình ảnh một căn nhà cấp 4 tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam - quê gốc của nữ diễn viên. Đây là nơi cha mẹ Nhã Phương từng sinh sống trước khi vào Đắk Lắk lập nghiệp và sinh con. Sau khi ông bà rời đi, căn nhà được nhường lại cho người thân. Hình ảnh về căn nhà từng được ghi lại khi Trường Giang - Nhã Phương cùng về quê nữ diễn viên thắp hương tổ tiên sau lễ đính hôn vào cuối tháng 8/2018. Thời điểm đó, không gian mang vẻ mộc mạc, giản dị và hoàn toàn khác với những cơ ngơi sang trọng mà cặp đôi sở hữu sau này.

Nhà tại Quảng Nam của gia đình Nhã Phương rât đơn giản, nổi bật là khoảng sân rộng lớn

Bố mẹ Nhã Phương và các chị em của cô thường về quê vào những dịp đặc biệt

Đến năm 2023, em gái Nhã Phương từng khoe cơ ngơi 5 tầng bề thế của gia đình. Cũng trong thời điểm này, cô cho biết bố mẹ đã chuyển hẳn vào TP.HCM sinh sống.

Sau khi vào TP.HCM, Nhã Phương sống trong căn nhà khang trang hơn

Bên ngoài ngôi nhà từng diễn ra lễ cưới của Nhã Phương tại TP.HCM

Bố mẹ của Nhã Phương đã vào TP.HCM sinh sống cùng các con cách đây 3 năm

Sau khi kết hôn, cuộc sống của Nhã Phương và Trường Giang có nhiều thay đổi. Cặp đôi nhiều lần khiến công chúng chú ý khi sở hữu những bất động sản có không gian rộng rãi, tiện nghi. Một trong những cơ ngơi được nhắc đến là villa tại Đà Lạt có tên Hope Retreat. Chữ "Hope" được lấy từ tên thân mật của con trai vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương. Căn villa rộng khoảng 110 m², gồm phòng khách, 2 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Cơ ngơi nằm trên một con dốc, sở hữu view hướng rừng thông, mang đến không gian nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên.

Vợ chồng Nhã Phương sở hữu căn villa ở Đà Lạt

Bên cạnh đó, vợ chồng "Mười Khó" còn có biệt thự nhà vườn Nhà trọ Destiny tại Đồng Nai. Đây là nơi gia đình sinh sống và dành nhiều thời gian bên nhau. Cơ ngơi có diện tích lên tới hàng nghìn mét vuông, được phủ xanh với nhiều cây cối, tạo cảm giác như một khu vườn rộng lớn. Bên trong có nhiều khu vực như hồ cá, sân vườn và không gian trồng rau, cây ăn trái. Đặc biệt, Trường Giang từng tự tay cuốc đất, trồng rau củ và chăm chút khu vườn. Dù hiện tại đã có cuộc sống đủ đầy, vợ chồng nam danh hài vẫn yêu thích không gian sống gần gũi thiên nhiên, mang hơi hướng một miền quê thu nhỏ.

Cô còn có biệt phủ rộng lớn tại Đồng Nai

Ảnh: FBNV