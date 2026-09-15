Nghệ sĩ Việt lặng lẽ làm một điều sau hơn 2 tháng vợ qua đời

Hơn 2 tháng kể từ ngày nghệ sĩ Bạch Vân qua đời, NSND Tạ Minh Tâm có một động thái trên trang cá nhân khiến nhiều người không khỏi xúc động. Mới đây, trang Facebook mang tên NSND Tạ Minh Tâm bất ngờ cập nhật ảnh bìa mới. Nghệ sĩ lựa chọn một bức ảnh cũ chụp cùng bà xã - cố nghệ sĩ Bạch Vân. Trong bức hình, cả hai đứng cạnh nhau, cùng nở nụ cười trước ống kính.

Nghệ sĩ Bạch Vân qua đời vào tháng 7/2026 tại TP.HCM sau thời gian lâm bệnh. Khi thông báo tin buồn, NSND Tạ Minh Tâm từng gọi vợ bằng những lời ngắn gọn nhưng đầy tình cảm: "Người yêu, bạn đời tảo tần, thủy chung của tôi". Sự ra đi của bà để lại khoảng trống lớn đối với gia đình và những người thân thiết. Trong những ngày diễn ra tang lễ, NSND Tạ Minh Tâm cùng hai con gái túc trực bên linh cữu, tiễn biệt người bạn đời sau hơn bốn thập kỷ gắn bó.

Nghệ sĩ thay ảnh bìa bằng khoảnh khắc cũ chụp bên người bạn đời từng gắn bó với ông hơn 4 thập kỷ. Ảnh: FBNV

Đến giữa tháng 8, NSND Tạ Minh Tâm vẫn nhắc tới vợ trong những khoảnh khắc sum họp của gia đình. Khi các thành viên tổ chức sinh nhật cho cháu ngoại, ông chia sẻ hình ảnh và cho biết bà vẫn như đang hiện diện cùng mọi người trong ngày đặc biệt ấy.

NS Bạch Vân từng hoạt động trong lĩnh vực sân khấu. Sau khi lập gia đình, nữ nghệ sĩ dần lui về phía sau để chăm sóc tổ ấm, tạo điều kiện cho chồng theo đuổi con đường nghệ thuật. Trong những chia sẻ trước đây, NSND Tạ Minh Tâm nhiều lần nhắc đến sự hy sinh của vợ với lòng biết ơn. Ông từng thừa nhận việc bà gác lại sự nghiệp biểu diễn để vun vén gia đình là một sự hy sinh lớn, góp phần giúp ông có được thành công trong nghề.