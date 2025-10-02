Doanh thu bánh trung thu đạt hơn 51 tỷ đồng trên sàn TMĐT, gần 800 nghìn chiếc được bán trong một tháng

Theo báo cáo của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, trong mùa trung thu 2025 (24/8 - 22/9), tổng doanh thu bánh trung thu trên bốn sàn thương mại điện tử Shopee, Tiktok Shop, Lazada và Tiki đạt 51,7 tỷ đồng, với 796 nghìn sản phẩm được tiêu thụ.

Trong bốn nền tảng được khảo sát, Shopee và Tiktok Shop là hai kênh chiếm lĩnh thị trường. Cụ thể, doanh thu bánh trung thu trên Shopee đạt 20,5 tỷ đồng, tương đương gần 40% tổng thị trường, trong khi Tiktok Shop thậm chí vượt lên với 29,9 tỷ đồng, gần 60% thị phần.

Hai nền tảng còn lại có doanh số khiêm tốn hơn, khi Lazada đạt 1,3 tỷ đồng và Tiki gần như không đáng kể với chỉ 34,6 triệu đồng. Số liệu này cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các kênh, đồng thời khẳng định sức hút ngày càng lớn của hình thức bán hàng qua livestream và social commerce.

Theo thống kê từ Metric.vn, 10 thương hiệu dẫn đầu thị trường bánh trung thu trực tuyến chiếm gần 60% tổng doanh thu. Trong đó, Kinh Đô áp đảo với 34,1%, theo sau là Lâm Thủy 26,2%, Tân Dân Lợi 17,9% và Thanh Dung 9,4%. Các thương hiệu khác gồm Phan Farm, Tân Huê Viên, Hữu Nghị Food, Baker Baking, Kido's và Bibizan, mỗi đơn vị chỉ chiếm chưa tới 3% thị phần.

Về mặt sản phẩm, Tiệm Xuân Tùng và Lâm Thủy nổi bật trong nhóm bán chạy nhờ dòng bánh nướng giá phổ thông, dao động 35.000 - 55.000 đồng/chiếc. Bên cạnh đó, các combo bánh mochi trứng muối có mức giá khoảng 100.000 - 130.000 đồng cũng nằm trong nhóm sản phẩm được tiêu thụ nhiều trên các sàn thương mại điện tử.

Báo cáo cũng phân tích doanh thu theo phân khúc giá, cho thấy bánh trung thu tầm trung đang là lựa chọn phổ biến nhất. Nhóm 50.000 - 100.000 đồng ghi nhận doanh thu 15,4 tỷ đồng, cao nhất trong tất cả các phân khúc. Tiếp đến là nhóm bánh trung thu trong khoảng giá 100.000 - 200.000 đồng với 14,3 tỷ đồng.

Phân khúc giá rẻ 10.000 - 50.000 đồng cũng đạt hơn 10,6 tỷ đồng, phản ánh nhu cầu tiêu dùng phổ thông vẫn chiếm tỷ trọng đáng kể.

Ngược lại, các phân khúc cao cấp có doanh số khá khiêm tốn, nhóm 200.000 - 500.000 đồng đạt 8,6 tỷ đồng, nhóm 500.000 - 1.000.000 đồng đạt 2,5 tỷ đồng, và từ 1.000.000 đồng trở lên chỉ vài triệu đồng. Điều này cho thấy nhu cầu tặng biếu cao cấp có tồn tại nhưng chưa phải là dòng sản phẩm chủ lực trên kênh trực tuyến.

Một nguồn tin từ chuỗi khách sạn 5 sao cho biết, phân khúc bánh trung thu cao cấp ghi nhận sức mua đáng kể nhờ số lượng lớn đơn đặt hàng phục vụ nhu cầu biếu tặng. Cụ thể, theo ghi nhận vào khoảng giữa tháng 9, bánh trung thu của khách sạn InterContinental đã bán ra khoảng gần 20.000 hộp bánh, khánh sạn Hà Nội đã bán ra khoảng 30.000 hộp bánh và khách sạn Hà Nội Daewoo đã bán ra gần 60.000 hộp bánh. Ngoài những thương hiệu trên còn có những thương hiệu bánh trung thu khách sạn 5 sao khác như Sheraton, JW Marriott, Metropole...