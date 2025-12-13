Bệnh tiểu đường ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình trao đổi đường trong cơ thể, khiến lượng glucose trong máu luôn ở mức cao. Nếu không kiểm soát, bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như tổn thương tim mạch, thận, mắt và thần kinh. Lâu dài, tiểu đường còn làm cơ thể dễ lão hóa sớm, da kém săn chắc và tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính khác.

Bên cạnh đó, tiểu đường đang ngày càng trẻ hóa do lối sống thiếu khoa học. Bệnh khiến da mất độ đàn hồi, nếp nhăn xuất hiện nhanh, năng lượng giảm sút và hệ miễn dịch yếu đi. Những người trẻ mắc tiểu đường sớm thường thấy mệt mỏi nhanh, cơ thể khó hồi phục sau stress, và dễ mắc các bệnh mãn tính khác.

Bệnh tiểu đường đang ngày càng trẻ hóa do lối sống thiếu khoa học.

Chính vì vậy, việc kiểm soát đường huyết không chỉ quan trọng với bệnh nhân tiểu đường, mà còn giúp người khỏe mạnh phòng chống bệnh hiệu quả. Theo tiến sĩ Brijmohan Arora – bác sĩ chuyên khoa Tiểu đường tại Trường Cao đẳng Y khoa CMC Vellore (Ấn Độ), chỉ cần đi bộ mỗi ngày 15 phút thì đảm bảo đường huyết sẽ ổn định hơn mà không cần phải lạm dụng thuốc.

Đi bộ 15 phút mỗi ngày kiểm soát đường huyết, ngừa bệnh tiểu đường

"Đi bộ có vẻ là một hoạt động đơn giản, nhưng lại có tác động mạnh đến quá trình chuyển hóa glucose của cơ thể. Khi đi bộ, cơ bắp sẽ tăng cường hấp thụ glucose từ máu, hệt như những miếng bọt biển hút nước vậy. Quá trình này luôn diễn ra ngay cả khi bạn thay đổi chế độ ăn uống. Bản thân tôi đã thử và thấy tác động tích cực, mức glucose của tôi từ 107mg xuống 96mg chỉ sau 15 phút đi bộ" - Tiến sĩ Arora chia sẻ.

Không chỉ vậy, đi bộ đều đặn giúp tăng độ nhạy insulin. Nghĩa là cơ thể phản ứng tốt hơn với insulin, sử dụng glucose hiệu quả và duy trì đường huyết ổn định. Hoạt động nhẹ nhàng này còn thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm mỡ nội tạng và kiểm soát cân nặng – tất cả đều là yếu tố quan trọng trong phòng ngừa tiểu đường.

Đi bộ thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm mỡ nội tạng và kiểm soát cân nặng.

Ngoài tác dụng về chuyển hóa, đi bộ còn giảm stress, cải thiện giấc ngủ và hỗ trợ sức khỏe tim mạch, tạo nên phương pháp toàn diện để duy trì cơ thể khỏe mạnh và giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính lâu dài. Việc đi bộ 15 phút mỗi ngày còn phòng chống tiểu đường theo những hình thức như sau:

1. Cải thiện độ nhạy insulin và ngăn ngừa kháng insulin

Đi bộ 15 phút mỗi ngày giúp cơ thể cải thiện độ nhạy insulin. Lúc này, glucose trong máu dễ được chuyển vào tế bào để tạo năng lượng, nhờ đó lượng đường huyết được duy trì ổn định. Thói quen đi bộ nhẹ nhưng đều đặn giúp giảm nguy cơ tăng đường huyết kéo dài – nguyên nhân chính dẫn đến kháng insulin và tiểu đường loại 2.

Ngoài ra, đi bộ còn hỗ trợ giảm mỡ thừa, đặc biệt là mỡ nội tạng – yếu tố làm cơ thể dễ kháng insulin. Hoạt động này còn thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng cường trao đổi chất và giảm căng thẳng. Tất cả đều giúp cơ thể duy trì khả năng sử dụng insulin hiệu quả.

2. Giảm mỡ bụng, nguyên nhân gây đường huyết cao

Đi bộ 15 phút mỗi ngày rất hiệu quả để giảm mỡ bụng, nguyên nhân chính làm đường huyết tăng cao. Khi đi bộ, cơ bắp tiêu thụ năng lượng từ glucose và chất béo, giúp giảm lượng mỡ tích tụ quanh vùng bụng. Mỡ bụng nhiều làm cơ thể kháng insulin, khiến glucose trong máu khó được hấp thụ, từ đó đường huyết tăng cao.

Việc duy trì thói quen đi bộ đều đặn không chỉ giảm mỡ bụng mà còn cải thiện độ nhạy insulin, giúp cơ thể điều chỉnh đường huyết tốt hơn. Ngoài ra, đi bộ còn hỗ trợ tuần hoàn máu, tăng cường trao đổi chất và giảm stress – những yếu tố quan trọng giúp phòng ngừa tiểu đường và duy trì sức khỏe lâu dài.

Đi bộ 15 phút mỗi ngày rất hiệu quả để giảm mỡ bụng, nguyên nhân làm đường huyết tăng cao.

3. Giảm stress

Ít ai biết rằng, stress là một trong những nguyên nhân gián tiếp gây tiểu đường. Khi cơ thể căng thẳng, hormone cortisol tăng cao, làm lượng đường trong máu dễ tăng và làm giảm độ nhạy insulin.

Bên cạnh đó, đi bộ 15 phút mỗi ngày còn giúp giải tỏa căng thẳng, ổn định nhịp tim và cân bằng hormone, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Thói quen này không chỉ giảm stress mà còn cải thiện tuần hoàn máu và thúc đẩy trao đổi chất, giúp cơ thể sử dụng glucose hiệu quả hơn.

4. Giảm tăng đường huyết sau bữa ăn

Đi bộ 15 phút sau bữa ăn có thể giảm tăng đường huyết sau bữa cơm. Khi đi bộ, cơ bắp hoạt động và sử dụng glucose từ máu làm năng lượng, giúp lượng đường huyết hạ xuống nhanh hơn. Thói quen này đặc biệt quan trọng với những người có nguy cơ tiểu đường hoặc đang kiểm soát cân nặng, vì nó giúp hạn chế lượng đường tích tụ trong cơ thể.

Đi bộ 15 phút sau bữa ăn có thể giảm tăng đường huyết sau bữa cơm.

Những món ăn phòng ngừa bệnh tiểu đường

- Ngũ cốc nguyên hạt: Gạo lứt, yến mạch, lúa mạch… giúp kiểm soát đường huyết nhờ chỉ số glycemic thấp và giàu chất xơ.

- Rau xanh và rau củ quả tươi: Bông cải xanh, cải bó xôi, cà rốt, bí đỏ… giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, giúp ổn định đường huyết.

- Các loại đậu và hạt: Đậu lăng, đậu xanh, hạt chia, hạnh nhân cung cấp protein, chất xơ và chất béo lành mạnh, giảm nguy cơ kháng insulin.

- Trái cây tươi ít ngọt: Táo, bưởi, việt quất, cam… giúp kiểm soát đường huyết nhờ chất xơ và chất chống oxy hóa.

- Cá và hải sản giàu omega-3: Cá hồi, cá cơm, cá thu… hỗ trợ giảm viêm và cải thiện độ nhạy insulin.

- Sữa và các sản phẩm lên men: Sữa chua không đường giàu probiotic giúp cân bằng đường huyết và bảo vệ hệ tiêu hóa.

Theo Indiatimes, Healthline